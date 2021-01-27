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1 : 2
завершен
27 января 2021, 23:15
среда
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Стадион Олд Траффорд
|23’
|0:1
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Брайан Кин
ассистент Флек Джон
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Магуайр Харри
ассистент Теллес Алекс
|1:1
|64’
|74’
|1:2
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Берк Оливер
ассистент Лундстрем Джон
|40’
|Лундстрем Джон
|Туанзебе Аксель
|45+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|53’
|Богл Джейден
|Брайан Кин
|Кавани Эдинсон
|Гринвуд Мэйсон
|66’
|70’
|Берк Оливер
|Шарп Билли
|80’
|Брюстер Риан
|МакГолдрик Дэвид
|Шоу Люк
|Теллес Алекс
|82’
|ван де Бек Донни
|Туанзебе Аксель
|83’
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|16
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|5
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|75%
|Владение мячом
|25%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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Как поживаете?
Как поживаете?
Милан и правда уверовал в победу, но вернул Ливерпуль в игру именно судья. А бездарный Шевченко не смог поразить ворота Ливерпуля на последних секундах дополнительного времени, находясь в убойной позиции. Таким же левым пенальти был застрелен и ТТХ в финале. Совпадение? Не думаю. Там где Ливерпуль, там не чисто. Про бенефис Скомины с Наполи и говорить не приходится)
Милан и правда уверовал в победу, но вернул Ливерпуль в игру именно судья. А бездарный Шевченко не смог поразить ворота Ливерпуля на последних секундах дополнительного времени, находясь в убойной позиции. Таким же левым пенальти был застрелен и ТТХ в финале. Совпадение? Не думаю. Там где Ливерпуль, там не чисто. Про бенефис Скомины с Наполи и говорить не приходится)
Браво!
Браво!