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Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Бернли - Астон Вилла
Челси - Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм
Эвертон - Лестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Шеффилд Юнайтед

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Лига ставок 1.30 6.20 11.00
    Еще
     
    45+2' Туанзебе Аксель (38)
     
    64' (1:1) Магуайр Харри (5) (Теллес Алекс (27))
     
    66' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
     
    82' Теллес Алекс (27) уходит с поля, Шоу Люк (23) вышел на поле
     
    83' Туанзебе Аксель (38) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
     
    23' (0:1) Брайан Кин (29) (Флек Джон (4))
     
    40' Лундстрем Джон (7)
     
    53' Брайан Кин (29) уходит с поля, Богл Джейден (20) вышел на поле
     
    70' Шарп Билли (10) уходит с поля, Берк Оливер (14) вышел на поле
     
    74' (1:2) Берк Оливер (14) (Лундстрем Джон (7))
     
    80' МакГолдрик Дэвид (17) уходит с поля, Брюстер Риан (24) вышел на поле
    Голы
    23’ 0:1 Брайан Кин
    ассистент Флек Джон
    Магуайр Харри
    ассистент Теллес Алекс     		1:1 64’
    74’ 1:2 Берк Оливер
    ассистент Лундстрем Джон
    Наказания
    40’ Лундстрем Джон
    Туанзебе Аксель 45+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    53’ Богл Джейден Брайан Кин
    Кавани Эдинсон Гринвуд Мэйсон 66’
    70’ Берк Оливер Шарп Билли
    80’ Брюстер Риан МакГолдрик Дэвид
    Шоу Люк Теллес Алекс 82’
    ван де Бек Донни Туанзебе Аксель 83’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 5
    		4 Удары в створ 3
    		10 Фолы 12
    		7 Угловые 2
    		0 Офсайды 5
    		75% Владение мячом 25%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 02:03
    Неужели Вест Хэм Юнайтед?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Возвращение отменяется (раскрыть)
    вчера в 19:34
    самая лучшая команда находится в Лондоне(*подсказка)
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Пьеркарло Гиндзани (раскрыть)
    вчера в 19:06
    Какого пользователя?
    Пьеркарло Гиндзани
    Пьеркарло Гиндзани ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    вчера в 18:57
    Эммм, если под спойлер попали "всего лишь" подозрения ЛФК в левых пенальти, то вот это, по-моему, уже прямое оскорбление пользователя.
    Возвращение отменяется
    Возвращение отменяется ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 18:24
    Не вешай нос, Сэр. "Действующий чемпион" вообще 7:2 проиграл и при этом они ещё полны надежд)
    Как поживаете?
    Возвращение отменяется
    Возвращение отменяется ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 18:23
    Выходит, что кому-то из манчестерских клубов.
    Возвращение отменяется
    Возвращение отменяется ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Сам себя не похвалишь - никто не похвалит)
    Бот Прогнозов
    Бот Прогнозов ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 18:20
      hoper
      hoper ответ sergsudak (раскрыть)
      вчера в 18:11
      Ещё пол сезона впереди.всяко может быть
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      вчера в 17:13
      Проиграть последней команде лиги дома - позорище )))
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Klaus-S (раскрыть)
      вчера в 16:07
      Чемпионство достанется самой лучшей английской команде.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 16:02
      Смотрю в этом матче без Оливера не обошлось.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 15:37
      матч не смотрел,но судя по результату, МЮ играли в выездной форме, а-ля Чёрно-полосатые Клячи.
      Лёня_ Макинтош
      Лёня_ Макинтош ответ Qatar Airways (раскрыть)
      вчера в 14:01
      Браво!!! ЭтиВоны поднадоели , кроме как создавать кучу клонов и постоянно шариться на ветках Интера и Ливерпуля ничего не могут , умыл по делу!!!!!
      Y. N. W . A .
      Y. N. W . A . ответ Qatar Airways (раскрыть)
      вчера в 11:26
        marvel777
        marvel777
        вчера в 11:04
        Шеффилд молодцы а Юнайтед ужасный матч провел
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        вчера в 10:50
        Судья сильно засудил МЮ-не поставил ни одного пенальти.
        lobsterdam
        lobsterdam ответ dzvinka (раскрыть)
        вчера в 10:43
        когда был ВВД, то ему частенько попадало куда надо и он частенько сам попадал, а теперь - некому... А в Магу попадают довольно часто, но вот он - только вчера первый раз в последнее время...
        lobsterdam
        lobsterdam
        вчера в 10:38
        По хорошему защиту и полузащиту МЮ в полном составе надо бы выпороть на конюшне. Ну и ДДХ, конечно, никогда не славился игрой на выходах...
        sergsudak
        sergsudak ответ Rizo1 (раскрыть)
        вчера в 10:30
        Да уже понятно все вроде как...
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        вчера в 10:25
        Ну как так? Снова детские ошибки Сульшера... Только начинаешь в него верить, как он садится в лужу... Зачем? Зачем надо было выпускать половину дублёров (Туанзебе, Теллес, Матич, да тот же Гринвуд...) Ну нет у МЮ настолько мощного состава, чтоб сразу 4 не основных игроков выпускать. Хочешь дать отдых? Ну дай его дробно. Одному игроку дай. Тот же Погба вчера был обузой, вот кому отдых нужен.
        ksepylo_7070
        ksepylo_7070
        вчера в 10:08
          sir_Alex
          sir_Alex
          вчера в 09:58
          Какое ещё чемпионство с такой игрой???
          Фрунзик Мкртчян
          Фрунзик Мкртчян
          вчера в 09:58
          Досадно, но не критично. ТТХ сегодня поможет.
          Klaus-S
          Klaus-S
          вчера в 09:40
          Никто не хочет брать чемпионство. Похоже , Сити легко поднимут то что само лежит у ног.
          SHEFFIELD UNITED
          SHEFFIELD UNITED
          вчера в 09:36
          Эта выездная победа Шеффилда придаст уверенности команде в своих возможностях!
          Браво!
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 09:18
          Победный гол забил воспитанник сити, помогает свои))
          Санчо Панса
          Санчо Панса
          вчера в 09:17
          Вот тебе и претенденты на титул...Нет, Манчестер Юнайтед не заслуживает чемпионства в этом сезоне! Да, манкунианцы отдали почти все силы в недавней кубковой битве против Ливерпуля, ну и что с того? Шеффилд в его текущем состоянии, вполне обыгрываемая команда! Но раненный зверь в лице клинков показал зубы и характер:(
          Rizo1
          Rizo1 ответ sergsudak (раскрыть)
          вчера в 08:51
          Рано ещё свистеть!! Но манкам точно чемпионство не видать!!
          DXTK
          DXTK
          вчера в 08:50
          вот и сдулся коронованный чемпион)))) Сульшер похоже будет следующим на выход.......
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