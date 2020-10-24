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3 : 0
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Сигнал Идуна Парк
|Аканджи Мануэль
|1:0
|55’
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Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
|2:0
|61’
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Хуммельс Матс
ассистент Геррейру Рафаэль
|3:0
|78’
|13’
|Маскарелл Омар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Кутуджу Ахмед
|Пасьенса Гонсало
|56’
|Боздоган Кан
|Бенталеб Набиль
|Витсель Аксель
|Дахуд Махмуд
|71’
|Пасслак Феликс
|Рейна Джованни
|71’
|71’
|Раман Бенито
|Матондо Рабби
|Ройс Марко
|Брандт Юлиан
|77’
|Азар Торган
|Санчо Джейдон
|77’
|Морей Матеу
|Менье Тома
|80’
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|18
|Удары по воротам
|3
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|7
|Удары в створ
|0
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|5
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|3
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|74%
|Владение мячом
|26%
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|0
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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Думаю, что так и будет!
Думаю, что так и будет!