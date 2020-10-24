В 1 Бюрки Роман Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 120 Точность пасов: 108 Минут сыграно: 90

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 117 Точность пасов: 107 Минут сыграно: 90

П 19 Брандт Юлиан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 77

П 8 Дахуд Махмуд Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 71

П 6 Дилейни Томас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 24 Менье Тома Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 80

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 6 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 71

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 77

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Хитц Марвин

З 2 Морей Матеу Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 10

З 26 Пищек Лукаш

П 10 Азар Торган Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 13

П 22 Беллингхэм Джуд

П 28 Витсель Аксель Перехваты: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 19

П 30 Пасслак Феликс Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 19

П 20 Рейньер