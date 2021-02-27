В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 85 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 72

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 99 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 87

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Перехваты: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 64

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 87

П 13 Чупо-Мотинг Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 39 Хофманн Рон-Торбен

З 20 Сарр Буна

З 21 Эрнандес Люка Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 18

П 28 Дантас Тиаго Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 3

П 8 Мартинес Хави Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 3

П 22 Рока Марк

Н 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26

Н 29 Коман Кингсли