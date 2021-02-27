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5 : 1
завершен
27 февраля 2021, 17:30
суббота
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Стадион Альянц Арена
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Чупо-Мотинг Эрик
ассистент Горецка Леон
|1:0
|18’
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Левандовски Роберт
ассистент Горецка Леон
|2:0
|33’
|49’
|2:1
|Шкири Эльес
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Левандовски Роберт
ассистент Мюллер Томас
|3:1
|65’
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Гнабри Серж
ассистент Эрнандес Люка
|4:1
|82’
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Гнабри Серж
ассистент Горецка Леон
|5:1
|86’
|Алаба Давид
|22’
|45’
|Чичос Рафаел
|Сане Лерой
|45+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Хорн Янн-Килиан
|Чичос Рафаел
|46’
|Тильманн Ян
|Деннис Эммануэль
|Мюллер Томас
|Мусиала Джамал
|64’
|Гнабри Серж
|Чупо-Мотинг Эрик
|64’
|71’
|Дрекслер Доминик
|Реджбекай Элвис
|71’
|Майер Макс
|Дуда Ондрей
|Эрнандес Люка
|Дэвис Альфонсо
|72’
|85’
|Каттербах Ноа
|Якобс Исмаил
|Дантас Тиаго
|Сане Лерой
|87’
|Мартинес Хави
|Киммих Йозуа
|87’
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|14
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|3
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|7
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Ну и машина по забиванию голов Роберт Левандовский конечно же как всегда на высоте
Ну и машина по забиванию голов Роберт Левандовский конечно же как всегда на высоте