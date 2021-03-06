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Фрайбург - РБ Лейпциг
Боруссия - Байер
Хоффенхайм - Вольфсбург
Айнтрахт - Штутгарт
Герта - Аугсбург
Бавария - Боруссия

Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург против РБ Лейпциг

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    52' Хефлер Николас (27)
     
    65' Сантамария Батист (8) уходит с поля, Саллай Роланд (22) вышел на поле
     
    2
    69' Хелер Лукас (9) уходит с поля, Петерсен Нильс (18) вышел на поле
    69' Демирович Эрмедин (11) уходит с поля, Тиль Гус (14) вышел на поле
     
    2
    80' Шмид Джонатан (7) уходит с поля, Чжон Ву-Ен (29) вышел на поле
    80' Кюблер Лукас (17) уходит с поля, Шлоттербек Кевен (31) вышел на поле
     
    41' (0:1) Нкунку Кристофер (18) (Поульсен Юссуф (9))
     
    2
    63' Поульсен Юссуф (9) уходит с поля, Хван Хи-Чхан (11) вышел на поле
    63' Ольмо Даниэль (25) уходит с поля, Форсберг Эмиль (10) вышел на поле
     
    64' (0:2) Серлот Александр (19) (Нкунку Кристофер (18))
     
    75' Хван Хи-Чхан (11)
     
    79' (0:3) Форсберг Эмиль (10) (Серлот Александр (19))
     
    2
    84' Адамс Тайлер (14) уходит с поля, Хенрикс Бенжамин (39) вышел на поле
    84' Клостерманн Лукас (16) уходит с поля, Конате Ибрахима (6) вышел на поле
     
    85' Нкунку Кристофер (18) уходит с поля, Самарджич Лазар (20) вышел на поле
    Голы
    41’ 0:1 Нкунку Кристофер
    ассистент Поульсен Юссуф
    64’ 0:2 Серлот Александр
    ассистент Нкунку Кристофер
    79’ 0:3 Форсберг Эмиль
    ассистент Серлот Александр
    Наказания
    Хефлер Николас 52’
    75’ Хван Хи-Чхан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Форсберг Эмиль Ольмо Даниэль
    63’ Хван Хи-Чхан Поульсен Юссуф
    Саллай Роланд Сантамария Батист 65’
    Петерсен Нильс Хелер Лукас 69’
    Тиль Гус Демирович Эрмедин 69’
    Чжон Ву-Ен Шмид Джонатан 80’
    Шлоттербек Кевен Кюблер Лукас 80’
    84’ Хенрикс Бенжамин Адамс Тайлер
    84’ Конате Ибрахима Клостерманн Лукас
    85’ Самарджич Лазар Нкунку Кристофер
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 13
    		1 Удары в створ 7
    		10 Фолы 13
    		1 Угловые 3
    		0 Офсайды 1
    		42% Владение мячом 58%
    		4 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    06 марта в 20:30
    А я когда-то служил в Лейпциге, в/ч 93293 , привет сослуживцам !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    06 марта в 20:27
    А вы Зенит ругали ...
    juvenale
    juvenale
    06 марта в 20:12
    Бавария все равно чемпион
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    06 марта в 20:01
    РБ "Лейпциг" просто превзошел "Фрайбург" по всем игровым компонентам. У "Бавария" конечно игра еще впереди, но уже можно фиксировать момент, что в чемпионате Германии на данный момент существует борьба за лидерство в турнирной таблице и за чемпионство. Шансы "Баварии" конечно выглядят предпочтительнее, но победная серия "Лейпцига" дает надежду на упорную борьбу.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    06 марта в 19:44
    gute Nachrichten. Warten auf den Sieg in Liverpool Интересная команда и хороший футбол. Да еще из восточной Германии!!! С Победой!
    shlomo
    shlomo
    06 марта в 19:34
    Красиво сыграли....но сегодня еще Бавария может выиграть...
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