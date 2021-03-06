В 1 Гулачи Петер Спасений: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 16 Клостерманн Лукас Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 84

З 22 Мукиеле Норди Фолов заработано: 1 Перехваты: 3 Пасы: 72 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 5 Упамекано Дайотчанкуль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 79 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 14 Адамс Тайлер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 84

П 8 Айдара Амаду Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 47 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 44 Кампль Кевин Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 72 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 18 Нкунку Кристофер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 85

П 25 Ольмо Даниэль Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 63

Н 9 Поульсен Юссуф Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 63

Н 19 Серлот Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Мартинес Хосеп

В 13 Чаунер Филипп

З 6 Конате Ибрахима Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 6

З 39 Хенрикс Бенжамин Всего навесов: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 6

П 20 Самарджич Лазар Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 5

Н 21 Клюйверт Джастин

Н 10 Форсберг Эмиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 27