|Фрайбург
|0:3
|РБ Лейпциг
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0 : 3
завершен
06 марта 2021, 17:30
суббота
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Стадион Шварцвальд
|41’
|0:1
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Нкунку Кристофер
ассистент Поульсен Юссуф
|64’
|0:2
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Серлот Александр
ассистент Нкунку Кристофер
|79’
|0:3
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Форсберг Эмиль
ассистент Серлот Александр
|Хефлер Николас
|52’
|75’
|Хван Хи-Чхан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Форсберг Эмиль
|Ольмо Даниэль
|63’
|Хван Хи-Чхан
|Поульсен Юссуф
|Саллай Роланд
|Сантамария Батист
|65’
|Петерсен Нильс
|Хелер Лукас
|69’
|Тиль Гус
|Демирович Эрмедин
|69’
|Чжон Ву-Ен
|Шмид Джонатан
|80’
|Шлоттербек Кевен
|Кюблер Лукас
|80’
|84’
|Хенрикс Бенжамин
|Адамс Тайлер
|84’
|Конате Ибрахима
|Клостерманн Лукас
|85’
|Самарджич Лазар
|Нкунку Кристофер
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|5
|Удары по воротам
|13
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|1
|Удары в створ
|7
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|10
|Фолы
|13
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|1
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|4
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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