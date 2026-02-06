Top.Mail.Ru
Аленичев назвал претендентов на победу в РПЛ

вчера, 18:57

«Зенит» и «Краснодар» разыграют золотые медали РПЛ в этом сезоне. Такое мнение высказал четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.

«Краснодар» лидирует в таблице с 40 очками после первой части чемпионата, «Зенит» идёт вторым с 39 баллами.

Я думаю, что вряд ли кто-то влезет в гонку этих двух команд. «Зенит» еще купил Джона Джона, Джона Дурана (ожидается, что колумбийский нападающий перейдет на правах аренды — прим.). Это хорошие футболисты, и это говорит о том, что «Зенит» не хочет повторить то, что было в прошлом году, хочет выиграть чемпионат.

Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:41
Вот это да! Tак у них оказывается три Джона, а не два...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:11
Аленичев прямо как известный суперкомпьютер прогнозы делает...
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:22
в чем чемпионство? в деньгах. вот и брат говорит что в деньгах. а я думаю так, что чемпионство в Юбилее. у кого юбилей - тот и чемпион. а тут совпало просто и юбилей и деньги, но юбилей третий год подряд не поймут даже историки с синдромом альцгеймера
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:12
....Любо!!!
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:08
А мне вспомнился Гордей Гордеич из "Кубанских казаков":
«Что ж ты Дима, не веришь. В силу своего родного колхоза не веришь». :))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:33
А почему не на московский Локомотив?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:26
Быки очень любят обыграть сами себя в концовке чемпионата... пока ставлю на Зеню...
311
311
вчера в 19:25
Вот это новость!
shur
shur
вчера в 19:18
..."«Зенит» не хочет повторить то, что было в прошлом году, хочет выиграть чемпионат." ....А Краснодар другого мнения! А на третьем "Балтику" поставлю, это же РПЛ,детка, тьфу ты, Димка!!!
( ...как вам шутка?!)
