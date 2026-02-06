Аленичев назвал претендентов на победу в РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» разыграют золотые медали РПЛ в этом сезоне. Такое мнение высказал четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака» .

«Краснодар» лидирует в таблице с 40 очками после первой части чемпионата, «Зенит» идёт вторым с 39 баллами.

Я думаю, что вряд ли кто-то влезет в гонку этих двух команд. «Зенит» еще купил Джона Джона, Джона Дурана (ожидается, что колумбийский нападающий перейдет на правах аренды — прим.). Это хорошие футболисты, и это говорит о том, что «Зенит» не хочет повторить то, что было в прошлом году, хочет выиграть чемпионат.