УЕФА наказал Эстонию и Литву за отказ играть против Белоруссии

вчера, 18:44

УЕФА присудил женским сборным Эстонии и Литвы (U-17) технические поражения за отказ играть против Белоруссии в квалификации Евро.

Эстонской и литовской федерациям засчитали поражение 0:3 за неявку на матчи. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации белорусских футбольных федераций.

Сборная Белоруссии должна была встретиться с эстонками 27 марта и литовками 2 апреля. Также белоруски сыграют с Мальтой 30 марта — детали проведения матча уточняются.

Чемпионат Европы U-17 пройдёт с 3 по 16 мая в Северной Ирландии.