В 1 Нойер Мануэль Спасений: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 27 Алаба Давид Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 60

З 17 Боатенг Джером Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 71

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 4 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 42 Мусиала Джамал Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 60

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 60

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 4 Зюле Никлас

З 23 Куасси Нианзу Фолов совершено: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 5

З 20 Сарр Буна

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 10

П 8 Мартинес Хави Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 19

П 22 Рока Марк

Н 7 Гнабри Серж Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 30