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Бавария - Боруссия
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Вольфсбург - Унион
Вердер - Байер

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Боруссия

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 6:0 Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) Боруссия
Бавария
6 : 0
завершен
08 мая 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 512 - 257.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.4
Средний возраст: 26.9 - 25.9
Средний рост: 183.6 - 184.4
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 1
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Боруссия
Германия. Бундеслига 2020/2021, 32 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.447.79
Лига Ставок 1.45 5.60 5.80
Фонбет Live! 1.32 5.50 8.80
Мелбет 1.38 5.88 7.22
1XBET 1.28 8.20 4.82
BetBoom 1.43 5.22 6.60
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    2' (1:0) Левандовски Роберт (9) (Алаба Давид (27))
     
    23' (2:0) Мюллер Томас (25) (Мусиала Джамал (42))
     
    34' (3:0) Левандовски Роберт (9)
     
    44' (4:0) Коман Кингсли (29) (Левандовски Роберт (9))
     
    3
    60' Коман Кингсли (29) уходит с поля, Сане Лерой (10) вышел на поле
    60' Мусиала Джамал (42) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
    60' Алаба Давид (27) уходит с поля, Горецка Леон (18) вышел на поле
     
    66' (5:0) Левандовски Роберт (9)
     
    70' Горецка Леон (18) уходит с поля, Куасси Нианзу (23) вышел на поле
     
    71' Боатенг Джером (17) уходит с поля, Мартинес Хави (8) вышел на поле
     
    75' Куасси Нианзу (23)
     
    86' (6:0) Сане Лерой (10) (Гнабри Серж (7))
     
    2
    46' Лазаро Валентино (19) уходит с поля, Вольф Ханнес (11) вышел на поле
    46' Тюрам Маркус (10) уходит с поля, Плеа Алассан (14) вышел на поле
     
    65' Нойхаус Флориан (32)
     
    2
    69' Бенсебаини Рами (25) уходит с поля, Вендт Оскар (17) вышел на поле
    69' Хофманн Йонас (23) уходит с поля, Штиндль Ларс (13) вышел на поле
     
    84' Эмболо Брель (36) уходит с поля, Херрманн Патрик (7) вышел на поле
     
    90' Вольф Ханнес (11)
    Голы
    Левандовски Роберт
    ассистент Алаба Давид     		1:0 2’
    Мюллер Томас
    ассистент Мусиала Джамал     		2:0 23’
    Левандовски Роберт 3:0 34’
    Коман Кингсли
    ассистент Левандовски Роберт     		4:0 44’
    Левандовски Роберт 5:0(П) 66’
    Сане Лерой
    ассистент Гнабри Серж     		6:0 86’
    Наказания
    65’ Нойхаус Флориан
    Куасси Нианзу 75’
    90’ Вольф Ханнес
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Плеа Алассан Тюрам Маркус
    46’ Вольф Ханнес Лазаро Валентино
    Сане Лерой Коман Кингсли 60’
    Гнабри Серж Мусиала Джамал 60’
    Горецка Леон Алаба Давид 60’
    69’ Вендт Оскар Бенсебаини Рами
    69’ Штиндль Ларс Хофманн Йонас
    Куасси Нианзу Горецка Леон 70’
    Мартинес Хави Боатенг Джером 71’
    84’ Херрманн Патрик Эмболо Брель
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 14
    		7 Удары в створ 3
    		3 Фолы 9
    		5 Угловые 3
    		3 Офсайды 0
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Elliada (раскрыть)
    09 мая в 12:40
    Тоже самое можно сказать про АПЛ. У МС там еще больше отрыв чем у Баварии.
    galem72
    galem72
    09 мая в 10:15
    Леванда молодчага.
    Borussia Mönchengladbach
    Borussia Mönchengladbach
    09 мая в 09:59
    это ужас жеребята
    Elliada
    Elliada
    09 мая в 08:25
    Чемпионат одной команды. Разрыв между первой командой и остальными так велик, что уже знаешь в начале, кто будет чемпионом. Скучный чемпионат
    Crooclin
    Crooclin
    09 мая в 06:44
    Теперь только чудо может помешать Левандовски забить меньше двух голов в последних двух играх против далеко не самых сильных противников!
    Crooclin
    Crooclin ответ Beka_byaka (раскрыть)
    09 мая в 06:42
    Случаем Гладбах с Дрртмундом не путаешь?)
    1_DEIVID
    1_DEIVID ответ Cayman (раскрыть)
    09 мая в 06:27
    Как не смогли, уверенная победа 2-0.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    09 мая в 04:38
    Вот кого Баварии не хватило!!!
    Василий 50
    Василий 50
    08 мая в 23:45
    Жаль, что Роберт не сыграл в ЛЧ.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    08 мая в 23:12
    Фигня ! Мы тоже так умеем ! ))))))))))))))))))))))))))
    Rheinfall
    Rheinfall
    08 мая в 22:21
    немецкое порево , Гладбах встал в позу и булки раздвинул)))))
    зачем БД этого Розе нанимает на пост гл тренера , для подобного???
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    08 мая в 21:49
    вот кого нехватало против ПСЖ))
    lobsterdam
    lobsterdam
    08 мая в 21:43
    Левандовский - первый парень на деревне, а в деревне один дом!
    Cayman
    Cayman ответ Александр Андреев 3 (комментарий удален) (раскрыть)
    08 мая в 21:37
    мусор серия а, чя чемпиона выбил этот же клуб, да и реал не смог обыграть мюнхенгладбах)
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    08 мая в 21:28
    Все дошло. Тренер борусси переходит в Дордмунд. И перед этим проигрывает флику 6-0 в свою очередь который покидает Баварию.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    08 мая в 21:27
    Имел ввиду Баварию?
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    08 мая в 20:16
    Есть ощущение, что Дортмунд совсем не угадал с будущим тренером.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    08 мая в 20:11
    Что порево тут? Отмечают чемпионство?
    Tormentor
    Tormentor
    08 мая в 20:11
    Лева психопат...клепает и клепает!
    Georg151271
    Georg151271
    08 мая в 18:54
    Погода плохая))))
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