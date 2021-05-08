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6 : 0
завершен
08 мая 2021, 19:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 512 - 257.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.4
Средний возраст: 26.9 - 25.9
Средний рост: 183.6 - 184.4
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
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Левандовски Роберт
ассистент Алаба Давид
|1:0
|2’
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Мюллер Томас
ассистент Мусиала Джамал
|2:0
|23’
|Левандовски Роберт
|3:0
|34’
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Коман Кингсли
ассистент Левандовски Роберт
|4:0
|44’
|Левандовски Роберт
|5:0(П)
|66’
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Сане Лерой
ассистент Гнабри Серж
|6:0
|86’
|65’
|Нойхаус Флориан
|Куасси Нианзу
|75’
|90’
|Вольф Ханнес
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Плеа Алассан
|Тюрам Маркус
|46’
|Вольф Ханнес
|Лазаро Валентино
|Сане Лерой
|Коман Кингсли
|60’
|Гнабри Серж
|Мусиала Джамал
|60’
|Горецка Леон
|Алаба Давид
|60’
|69’
|Вендт Оскар
|Бенсебаини Рами
|69’
|Штиндль Ларс
|Хофманн Йонас
|Куасси Нианзу
|Горецка Леон
|70’
|Мартинес Хави
|Боатенг Джером
|71’
|84’
|Херрманн Патрик
|Эмболо Брель
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|22
|Удары по воротам
|14
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|7
|Удары в створ
|3
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|3
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|0
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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зачем БД этого Розе нанимает на пост гл тренера , для подобного???
зачем БД этого Розе нанимает на пост гл тренера , для подобного???