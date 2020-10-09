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2 : 1
завершен
09 октября 2020, 01:45
пятница
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Стадион Эстадио Сентенарио
|Суарес Луис
|1:0(П)
|39’
|54’
|1:1
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Санчес Алексис
ассистент Арангис Чарлес
|Гомес Максимилиано
|2:1
|90+3’
|Коатес Себастьян
|55’
|Бентанкур Родриго
|59’
|75’
|Сиерральта Франсиско
|90+1’
|Баэса Клаудио
|Гомес Максимилиано
|90+6’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Нандес Наитан
|Де Ла Крус Николас
|56’
|68’
|Давилья Виктор
|Варгас Эдуардо
|68’
|Пинарес Сезар
|Фуэнсалида Хосе
|Арамбарри Мауро
|Бентанкур Родриго
|76’
|Родригес Хонатан
|Де Арраскаэта Джорджиан
|76’
|83’
|Роко Энцо
|Диас Николас
|Гомес Максимилиано
|Родригес Брайан
|87’
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|9
|Удары по воротам
|6
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|2
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|20
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|5
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|2
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|2
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|2
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