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0 : 2
завершен
18 ноября 2020, 03:30
среда
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Стадион Национальный стадион
|17’
|0:1
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Гонсалес Николас
ассистент Ло Чельсо Джовани
|28’
|0:2
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Мартинес Лаутаро
ассистент Паредес Леандро
|Акино Педро
|29’
|Трауко Мигель
|34’
|61’
|Отаменди Николас
|73’
|Ло Чельсо Джовани
|Гальесе Педро
|79’
|90+1’
|Окампос Лукас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Окампос Лукас
|де Пауль Родриго
|Поло Анди
|Флорес Эдисон
|71’
|Адвинкула Луис
|Корсо Альдо
|71’
|72’
|Ди Мария Анхель
|Гонсалес Николас
|Руидиас Рауль
|Куэва Кристиан
|81’
|Калкатерра Орасио Мартин
|Йотун Йосимар
|88’
|Картахена Вильдер
|Акино Педро
|88’
|89’
|Гомес Алехандро
|Мартинес Лаутаро
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|10
|Удары по воротам
|13
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|1
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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Сегодня 09:26
Месси игру сделал
______________
Отдал предпредпредголевой пас?!
Сегодня 09:26
Месси игру сделал
______________
Отдал предпредпредголевой пас?!
А роналду с хорватами под ногами мешался
А роналду с хорватами под ногами мешался
- Мы аргентинские футболисты. У нас завтра игра. Если пропустишь, подарю тебе полный грузовик чипсов Лейс, сможешь лопать их целый год, прямо как я.
- Спасибо конечно, но я соблюдаю диету, и вообще чипсы вредны для здоровья.
- Тогда давай я подарю тебе свою футболку с автографом.
- Спасибо конечно, но мне она не нужна. Я фанат Роналду!
Месси расстроился и побежал жаловаться тренеру. Тот его успокаивает:
- Не унывай, Лео, щас все разрулим!
Подходит к таможеннику и говорит:
- Пропусти нас и я достану для тебя ВИП-билеты на самые лучшие места на стадионе. Сможешь прийти вместе с семьей посмотреть футбол.
- Спасибо конечно. Но завтра на футболе я и так буду, потому что я вратарь сборной Перу.
- Мы аргентинские футболисты. У нас завтра игра. Если пропустишь, подарю тебе полный грузовик чипсов Лейс, сможешь лопать их целый год, прямо как я.
- Спасибо конечно, но я соблюдаю диету, и вообще чипсы вредны для здоровья.
- Тогда давай я подарю тебе свою футболку с автографом.
- Спасибо конечно, но мне она не нужна. Я фанат Роналду!
Месси расстроился и побежал жаловаться тренеру. Тот его успокаивает:
- Не унывай, Лео, щас все разрулим!
Подходит к таможеннику и говорит:
- Пропусти нас и я достану для тебя ВИП-билеты на самые лучшие места на стадионе. Сможешь прийти вместе с семьей посмотреть футбол.
- Спасибо конечно. Но завтра на футболе я и так буду, потому что я вратарь сборной Перу.