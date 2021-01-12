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2 : 0
завершен
12 января 2021, 23:30
вторник
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Корреа Анхель
ассистент Триппьер Киран
|1:0
|17’
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Ньигес Сауль
ассистент Льоренте Маркос
|2:0
|76’
|Коке
|48’
|Савич Стефан
|57’
|82’
|Тренеру Лопетеги Хулен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Оскар
|Хордан Хоан
|Ньигес Сауль
|Лемар Тома
|66’
|Фелиш Жоау
|Корреа Анхель
|66’
|78’
|Де Йонг Люк
|Сусо
|78’
|Торрес Оливер
|Навас Хесус
|Торрейра Лукас
|Суарес Луис
|82’
|84’
|Эль-Хаддади Мунир
|Эн-Несери Юссеф
|Фелипе
|Карраско Янник
|88’
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|5
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|12
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|3
|Офсайды
|0
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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Игра двух команд с тренерской рукой и тренерским стилем..
Атлеты Симеоне как всегда показали грамотную игру в обороне, и остые, розяжие как меч ''Катана Мурамаса" атаки, которые пртвели к двум забитым голам!
Севилья Лопитеги показывает более атакующую игру, с контролем мяча, имела несколько 100% голевых моментов, но винить должны сами себя за то, что не реализовали их...
Матрасников с победой!!!
Игра двух команд с тренерской рукой и тренерским стилем..
Атлеты Симеоне как всегда показали грамотную игру в обороне, и остые, розяжие как меч ''Катана Мурамаса" атаки, которые пртвели к двум забитым голам!
Севилья Лопитеги показывает более атакующую игру, с контролем мяча, имела несколько 100% голевых моментов, но винить должны сами себя за то, что не реализовали их...
Матрасников с победой!!!
https://www.youtube.com/watch?v=AneXmQysOBw