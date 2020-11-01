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2 : 2
завершен
01 ноября 2020, 23:00
воскресенье
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Стадион Месталья
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Муса Юнус
ассистент Паулиста Габриэль
|1:0
|22’
|87’
|1:1
|Кучо
|90+4’
|1:2
|Родригес Анхель
|Солер Карлос
|2:2(П)
|90+10’
|Гильямон Уго
|32’
|Паулиста Габриэль
|41’
|Коррея Тьерри
|48’
|Коррея Тьерри
|56’
|Гомес Максимилиано
|61’
|Муса Юнус
|69’
|72’
|Арамбарри Мауро
|Черышев Денис
|76’
|Васс Даниэль
|82’
|90’
|Суарес Дамиан
|90+6’
|Джене Даконам
|90+8’
|Суарес Дамиан
|90+9’
|Хайме Мата
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|54’
|Родригес Анхель
|Максимович Неманья
|54’
|Тимор
|Ньом Аллан
|Рачич Урош
|Ли Канджин
|59’
|73’
|Диаби Абдулайе
|Кабако Эрик
|73’
|Портильо Франциско
|Унал Энес
|73’
|Хайме Мата
|Оливера Мирамонтес Матиас
|Тони Лато
|Черышев Денис
|78’
|Хасон
|Муса Юнус
|90+2’
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|11
|Удары по воротам
|16
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|6
|Удары в створ
|5
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|19
|Фолы
|25
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|0
|Угловые
|3
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|6
|Офсайды
|2
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|3
|Cэйвы
|3
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|8
|Предупреждения
|5
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|1
|Удаления
|1
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Зря я пропустил такой матч?