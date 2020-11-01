В 1 Хауме Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 101

З 14 Гайя Хосе Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 101

З 15 Гильямон Уго Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 101

З 2 Коррея Тьерри Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 56

З 5 Паулиста Габриэль Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 101

П 18 Васс Даниэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 101

Н 20 Ли Канджин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 59

П 30 Муса Юнус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 92

П 8 Солер Карлос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пенальти забито: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 101

П 17 Черышев Денис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 78

Н 22 Гомес Максимилиано Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 101

Запасные игроки

В 25 Риверо Кристиан

В 13 Силлессен Яспер

З 4 Мангала Эльяким

З 3 Тони Лато Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 23

П 7 Гедеш Гонсалу

П 27 Коиндреди Коба

П 19 Рачич Урош Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 42

П 23 Хасон Пасы: 4 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

Н 37 Алекс Бланко

Н 21 Вальехо Ману

Н 9 Гамейро Кевин