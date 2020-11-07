В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 15 Ленгле Клеман Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 3 Пике Жерар Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 20 Роберто Серхи Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 75 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 86

П 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 78

П 11 Дембеле Усман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 66

П 16 Педри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

Н 22 Фати Анссумане Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 13 Нето

В 36 Тенас Арнау

З 2 Дест Сержиньо

З 28 Мингеса Оскар

З 24 Фирпо Эктор

П 6 Аленья Карлес

П 12 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10

Н 9 Брейтуэйт Мартин Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

Н 29 Конрад

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 45