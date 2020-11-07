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Барселона - Бетис
Уэска - Эйбар
Севилья - Осасуна
Атлетико - Кадис

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Бетис

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    Голы
    Дембеле Усман
    ассистент Гризманн Антуан     		1:0 22’
    45+2’ 1:1 Санабрия Антонио
    Гризманн Антуан
    ассистент Альба Жорди     		2:1 49’
    Месси Лионель 3:1(П) 61’
    73’ 3:2 Морон Лоренцо
    ассистент Морено Алехандро
    Месси Лионель
    ассистент Роберто Серхи     		4:2 82’
    Педри
    ассистент Роберто Серхи     		5:2 90’
    Наказания
    32’ Манди Айсса
    Фати Анссумане 37’
    Педри 41’
    45’ Морено Алехандро
    60’ Манди Айсса
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Месси Лионель Фати Анссумане 46’
    63’ Руибал Айтор Хоакин
    63’ Руис Виктор Тельо Кристиан
    Тринкан Франсишку Дембеле Усман 66’
    71’ Морон Лоренцо Санабрия Антонио
    Брейтуэйт Мартин Гризманн Антуан 78’
    Пьянич Миралем Бускетс Серхио 86’
    86’ Родри Каналес Серхио
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 12
    		9 Удары в створ 6
    		8 Фолы 10
    		9 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		59% Владение мячом 41%
    		4 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    RoArt
    RoArt
    сегодня в 22:22
    Поздравляем с первым голом Месси!)
    Цитата:
    «Бавария» или «Ливерпуль» воспользуются незаметностью и усталостью Месси в решающих матчах. Завтра исполнится три месяца, как аргентинец не забивает с игры – последний раз не с пенальти огорчил «Наполи». После этого сыграл 1 057 минут – почти 12 полных матчей, а серия продолжается.

    Разумеется, следующий же слабый клуб Ла Лиги получит от Лионеля гол или даже два с игры.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1214204/messi-lionel-barselona

    Соккер красавчики угадали, Месси надо давать еще 1 свинцовый мяч)
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 22:16
      abramjan
      abramjan ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
      сегодня в 21:54
      Это их естественный инстинкт)
      abramjan
      abramjan
      сегодня в 21:53
      Гроза Осасун и бетисов сегодня был в ударе)..девчата кипятком от восторга п...ют).
      Какой Пенальтесси великий заслужил мяч поролоновый)
      Фара Миркасимов
      Фара Миркасимов ответ Wolf77785 (раскрыть)
      сегодня в 21:51
      Если вы довольны тогда после матча зачем открывали рты?
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 21:50
      По судейству обоснуешь?
      Фара Миркасимов
      Фара Миркасимов ответ Belgie2009 (раскрыть)
      сегодня в 21:49
      Да его забыл я😂😂😂
      Van Vanovich
      Van Vanovich ответ Legend 6 (раскрыть)
      сегодня в 21:49
      Думаю Куман наконец-то расколдует его)
      Фара Миркасимов
      Фара Миркасимов ответ Wolf77785 (раскрыть)
      сегодня в 21:48
      Пенальти был держаль и все
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 21:48
      Бетис даже играя в меньшинстве не опозорился! Гол даже забили. Теперь трудно с Барсой, так как вернулись лидеры- Тер Штеген и судьи
      abramjan
      abramjan
      сегодня в 21:47
      Пенальтесси великий опять с пенальти забил
      Верг
      Верг
      сегодня в 21:35
      Интересная фамилия у гола на 90=й минуте
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK
      сегодня в 21:29
      Забавляют персофаны марокканского пенальтиста, у которого за Юве треть голов забита с точки.
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Carradona (раскрыть)
      сегодня в 21:20
      пенальти тоже надо уметь забить, мастерство и железные нервы, так то что уж ему не бить пенальти??? если он их лучше всех бьёт в команде, вон гризман даже в этом не так хорош
      а то что все начало сезона пешком Месси ходил - факт, либо расстроился либо банально устал
      112910415
      112910415
      сегодня в 21:19
      пора, пора подниматься в таблице !
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ BarSlona (раскрыть)
      сегодня в 21:14
      смысл неадеквату писать критику неадекватов))))
      Лгбт кумир??? видимо представителю этого движения виднее кто у них кумир
      Азар тоже гном
      ну любит Роналду нырять, что уж тут поделать плавец умирает в нем, 50% голов с пенок и 50% нырками
      Homelander
      Homelander
      сегодня в 21:02
      НЛО вышел и кабздец Бетису, даже феномен Гризманн забил силой мысли Месси.
      Мастер жи есть шифу
      Мастер жи есть шифу ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 20:53
      С такими темпами и дл вас доберемся)
      Wolf77785
      Wolf77785 ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
      сегодня в 20:51
      в итоге реалу нарисовали пенку, школьники довольны!
      SDSPanther
      SDSPanther ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 20:42
        Belgie2009
        Belgie2009 ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
        сегодня в 20:41
        Айтекин)
        BarSlona
        BarSlona
        сегодня в 20:40
        Как вычислить неадеквата ?
        С пенальни -плохо ( правда когда лгбт кумир наколотил половину голов с наныренных пенальти -хорошо)....
        С игры - тоже плохо ...( тут все проще забивать сложнее чем нырять)
        170 см рост в Барселоне -гном ( 170 в Реале Азар например , не гном , видимо великан ....походу он в штанах тоже так мерит )
        Своим бесконечным нытьем и лайканьем своих же постов своими же копиями , они думают , что эта их возня чего то стоит )))
        P.s. Подорожник продаю , недорого , прикладывать ....
        Bom Bom
        Bom Bom
        сегодня в 20:38
        Ого, Месси не 11-метрового забил) Болельщиков Барсы поздравляю с двумя победами подряд. Желаю продолжить серию до матча с Юве ;)
        Андрей Куприянов
        Андрей Куприянов ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
        сегодня в 20:33
        мдааа... мужики стали хуже девочек-школьниц)
        Incredulous
        Incredulous
        сегодня в 20:32
        Ого, вот вам и сенсация тура есть!
        Фара Миркасимов
        Фара Миркасимов
        сегодня в 20:32
        Кто был сегодня судей Эвребе Чакир Бузакка или Аткинсон?
        juvenale
        juvenale
        сегодня в 20:32
        а я угадал месси с пенки)))
        Андрей Куприянов
        Андрей Куприянов ответ Фара Миркасимов (раскрыть)
        сегодня в 20:32
        не надоело плакать? по аве вроде взрослый мужик
        волгодон 2
        волгодон 2 ответ Kresi frok (раскрыть)
        сегодня в 20:31
        Дабы отвадить шишанутые мысли,стоило бы пересмотреть)
        Фара Миркасимов
        Фара Миркасимов ответ Wolf77785 (раскрыть)
        сегодня в 20:30
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