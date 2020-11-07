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5 : 2
завершен
сегодня, 18:15
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Стадион Камп Ноу
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Дембеле Усман
ассистент Гризманн Антуан
|1:0
|22’
|45+2’
|1:1
|Санабрия Антонио
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Гризманн Антуан
ассистент Альба Жорди
|2:1
|49’
|Месси Лионель
|3:1(П)
|61’
|73’
|3:2
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Морон Лоренцо
ассистент Морено Алехандро
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Месси Лионель
ассистент Роберто Серхи
|4:2
|82’
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Педри
ассистент Роберто Серхи
|5:2
|90’
|32’
|Манди Айсса
|Фати Анссумане
|37’
|Педри
|41’
|45’
|Морено Алехандро
|60’
|Манди Айсса
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Месси Лионель
|Фати Анссумане
|46’
|63’
|Руибал Айтор
|Хоакин
|63’
|Руис Виктор
|Тельо Кристиан
|Тринкан Франсишку
|Дембеле Усман
|66’
|71’
|Морон Лоренцо
|Санабрия Антонио
|Брейтуэйт Мартин
|Гризманн Антуан
|78’
|Пьянич Миралем
|Бускетс Серхио
|86’
|86’
|Родри
|Каналес Серхио
|
|18
|Удары по воротам
|12
|
|
|9
|Удары в створ
|6
|
|
|8
|Фолы
|10
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|9
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|4
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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Цитата:
«Бавария» или «Ливерпуль» воспользуются незаметностью и усталостью Месси в решающих матчах. Завтра исполнится три месяца, как аргентинец не забивает с игры – последний раз не с пенальти огорчил «Наполи». После этого сыграл 1 057 минут – почти 12 полных матчей, а серия продолжается.
Разумеется, следующий же слабый клуб Ла Лиги получит от Лионеля гол или даже два с игры.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1214204/messi-lionel-barselona
Соккер красавчики угадали, Месси надо давать еще 1 свинцовый мяч)
Цитата:
«Бавария» или «Ливерпуль» воспользуются незаметностью и усталостью Месси в решающих матчах. Завтра исполнится три месяца, как аргентинец не забивает с игры – последний раз не с пенальти огорчил «Наполи». После этого сыграл 1 057 минут – почти 12 полных матчей, а серия продолжается.
Разумеется, следующий же слабый клуб Ла Лиги получит от Лионеля гол или даже два с игры.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1214204/messi-lionel-barselona
Соккер красавчики угадали, Месси надо давать еще 1 свинцовый мяч)
PS всех синегранатовых с победой, а гризманну больше не давать бить пенку......
PS всех синегранатовых с победой, а гризманну больше не давать бить пенку......
Какой Пенальтесси великий заслужил мяч поролоновый)
Какой Пенальтесси великий заслужил мяч поролоновый)
а то что все начало сезона пешком Месси ходил - факт, либо расстроился либо банально устал
а то что все начало сезона пешком Месси ходил - факт, либо расстроился либо банально устал
Лгбт кумир??? видимо представителю этого движения виднее кто у них кумир
Азар тоже гном
ну любит Роналду нырять, что уж тут поделать плавец умирает в нем, 50% голов с пенок и 50% нырками
Лгбт кумир??? видимо представителю этого движения виднее кто у них кумир
Азар тоже гном
ну любит Роналду нырять, что уж тут поделать плавец умирает в нем, 50% голов с пенок и 50% нырками
С пенальни -плохо ( правда когда лгбт кумир наколотил половину голов с наныренных пенальти -хорошо)....
С игры - тоже плохо ...( тут все проще забивать сложнее чем нырять)
170 см рост в Барселоне -гном ( 170 в Реале Азар например , не гном , видимо великан ....походу он в штанах тоже так мерит )
Своим бесконечным нытьем и лайканьем своих же постов своими же копиями , они думают , что эта их возня чего то стоит )))
P.s. Подорожник продаю , недорого , прикладывать ....
С пенальни -плохо ( правда когда лгбт кумир наколотил половину голов с наныренных пенальти -хорошо)....
С игры - тоже плохо ...( тут все проще забивать сложнее чем нырять)
170 см рост в Барселоне -гном ( 170 в Реале Азар например , не гном , видимо великан ....походу он в штанах тоже так мерит )
Своим бесконечным нытьем и лайканьем своих же постов своими же копиями , они думают , что эта их возня чего то стоит )))
P.s. Подорожник продаю , недорого , прикладывать ....