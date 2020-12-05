|Атлетико
|2:0
|Вальядолид
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2 : 0
завершен
05 декабря 2020, 20:30
суббота
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Лемар Тома
ассистент Триппьер Киран
|1:0
|56’
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Льоренте Маркос
ассистент Триппьер Киран
|2:0
|72’
|Савич Стефан
|24’
|Витоло
|40’
|Суарес Луис
|49’
|51’
|Хавьер Санчес
|81’
|Меса Роке
|Эррера Эктор
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Льоренте Маркос
|Витоло
|46’
|Фелиш Жоау
|Ньигес Сауль
|57’
|Коке
|Корреа Анхель
|57’
|62’
|Тони Суарес
|Жота
|62’
|Вейсманн Шон
|Перес Кике
|Кондогбиа Жоффре
|Суарес Луис
|63’
|74’
|Мичел
|Мартинес Начо
|74’
|Янко Саиди
|Эрвиас Пабло
|Торрейра Лукас
|Лемар Тома
|77’
|81’
|Эль Ями Джавад
|Хавьер Санчес
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|15
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|3
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|2
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