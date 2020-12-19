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3 : 1
завершен
вчера, 16:00
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Суарес Луис
ассистент Триппьер Киран
|1:0
|41’
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Суарес Луис
ассистент Карраско Янник
|2:0
|58’
|64’
|2:1
|Бойе Лукас
|Коста Диего
|3:1(П)
|80’
|14’
|Верду Гонсало
|Эрмосо Марио
|40’
|79’
|Марконе Иван Хосе
|86’
|Тренеру Альмирон Хорхе
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ригони Эмилиано
|Фернандес Хосан
|46’
|Санчес Миньо Хуан
|Дональд Джон
|Корреа Анхель
|Лемар Тома
|66’
|Ньигес Сауль
|Карраско Янник
|66’
|Коста Диего
|Фелиш Жоау
|73’
|Кондогбиа Жоффре
|Суарес Луис
|74’
|81’
|Нино
|Гути
|Фелипе
|Коке
|87’
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|12
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|2
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|2
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|2
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