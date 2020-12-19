В 13 Облак Ян Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 12 Лоди Ренан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 15 Савич Стефан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 23 Триппьер Киран Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 22 Эрмосо Марио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 97 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 21 Карраско Янник Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 66

П 6 Коке Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 87

П 11 Лемар Тома Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 66

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 74

Н 7 Фелиш Жоау Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 31 Сан Роман Мигель

З 24 Врсалько Шиме

З 3 Санчес Ману

З 29 Санчес Рикард

З 18 Фелипе Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 8

П 20 Витоло

П 4 Кондогбиа Жоффре Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 16

П 8 Ньигес Сауль Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 24

П 5 Торрейра Лукас

Н 10 Корреа Анхель Выносы: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 24

Н 19 Коста Диего Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 17