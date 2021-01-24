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3 : 1
завершен
24 января 2021, 23:00
воскресенье
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
|11’
|0:1
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Рачич Урош
ассистент Гайя Хосе Луис
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Фелиш Жоау
ассистент Лемар Тома
|1:1
|23’
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Суарес Луис
ассистент Фелиш Жоау
|2:1
|54’
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Корреа Анхель
ассистент Льоренте Маркос
|3:1
|72’
|Врсалько Шиме
|30’
|Савич Стефан
|76’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лоди Ренан
|Врсалько Шиме
|46’
|47’
|Гильямон Уго
|Диахаби Муктар
|58’
|Гедеш Гонсалу
|Черышев Денис
|Корреа Анхель
|Фелиш Жоау
|62’
|Кондогбиа Жоффре
|Льоренте Маркос
|75’
|79’
|Гамейро Кевин
|Вальехо Ману
|79’
|Хасон
|Муса Юнус
|80’
|Коиндреди Коба
|Рачич Урош
|Торрейра Лукас
|Лемар Тома
|85’
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|14
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|14
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|7
|Угловые
|7
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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