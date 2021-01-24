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Атлетико - Валенсия
Осасуна - Гранада
Эльче - Барселона
Сельта - Эйбар

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико против Валенсия

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    23' (1:1) Фелиш Жоау (7) (Лемар Тома (11))
     
    30' Врсалько Шиме (24)
     
    46' Врсалько Шиме (24) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
     
    54' (2:1) Суарес Луис (9) (Фелиш Жоау (7))
     
    62' Фелиш Жоау (7) уходит с поля, Корреа Анхель (10) вышел на поле
     
    72' (3:1) Корреа Анхель (10) (Льоренте Маркос (14))
     
    75' Льоренте Маркос (14) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
     
    76' Савич Стефан (15)
     
    85' Лемар Тома (11) уходит с поля, Торрейра Лукас (5) вышел на поле
     
    11' (0:1) Рачич Урош (19) (Гайя Хосе Луис (14))
     
    47' Диахаби Муктар (12) уходит с поля, Гильямон Уго (15) вышел на поле
     
    58' Черышев Денис (17) уходит с поля, Гедеш Гонсалу (7) вышел на поле
     
    2
    79' Вальехо Ману (21) уходит с поля, Гамейро Кевин (9) вышел на поле
    79' Муса Юнус (30) уходит с поля, Хасон (23) вышел на поле
     
    80' Рачич Урош (19) уходит с поля, Коиндреди Коба (27) вышел на поле
    Голы
    11’ 0:1 Рачич Урош
    ассистент Гайя Хосе Луис
    Фелиш Жоау
    ассистент Лемар Тома     		1:1 23’
    Суарес Луис
    ассистент Фелиш Жоау     		2:1 54’
    Корреа Анхель
    ассистент Льоренте Маркос     		3:1 72’
    Наказания
    Врсалько Шиме 30’
    Савич Стефан 76’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лоди Ренан Врсалько Шиме 46’
    47’ Гильямон Уго Диахаби Муктар
    58’ Гедеш Гонсалу Черышев Денис
    Корреа Анхель Фелиш Жоау 62’
    Кондогбиа Жоффре Льоренте Маркос 75’
    79’ Гамейро Кевин Вальехо Ману
    79’ Хасон Муса Юнус
    80’ Коиндреди Коба Рачич Урош
    Торрейра Лукас Лемар Тома 85’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		5 Удары в створ 4
    		11 Фолы 14
    		7 Угловые 7
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Алексей Ионов 1
    Алексей Ионов 1 ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 13:04
    со своим пасом хотя бы он потянет, где угодно
    112910415
    112910415
    26 января в 14:29
    ну, кто мог представить, что стареющий Суарес столько будет забивать ?!
    Реал и Барса, вероятно, попадут в тройку тоже ...
    амурец
    амурец ответ Алексей Ионов 1 (раскрыть)
    26 января в 02:54
    думается в МС он не потянет
    Алексей Ионов 1
    Алексей Ионов 1 ответ амурец (раскрыть)
    25 января в 19:39
    так себе логика. думаешь, если месси перейдет в условный мс, то он развалится? сам по себе игрок классный, другое дело. что барса сейчас - средняя команда
    ermak6848
    ermak6848
    25 января в 13:10
    С Победой поздравляю!!!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ амурец (раскрыть)
    25 января в 12:35
      lobsterdam
      lobsterdam
      25 января в 12:15
      Папа Черышева на матч ТВ упорно доказывал, что Валенсия в составе с его сыном отберет очки у Атлетико, но другие особо не поверили и оказались правы, шансов у мышей не было совсем...
      LESTER68
      LESTER68
      25 января в 12:07
      Суарес прет!
      NOVA
      NOVA
      25 января в 10:12, ред.
      все прет и прет матрасам!! надо дерби, что бы Реал их опять на место поставил!! и барса может очки отберет у них дома у себя!! а вот Реал конечно зря продал им льоренте!!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      25 января в 09:23
      Похоже новый чемпион Испании
      Colchoneros
      Colchoneros ответ beefs (раскрыть)
      25 января в 09:01
      Рано ещё поздравлять!
      Colchoneros
      Colchoneros
      25 января в 08:20
      Браво Атлетико Мадрид!
      Продолжайте в том же духе!
      beefs
      beefs
      25 января в 07:37
      Атлетико можно поздравлять с чемпионством...
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян
      25 января в 06:23
      Чемпионский матч
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      25 января в 05:25
      Выиграл тот, кто сильнее.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      25 января в 03:57
      Валенсия уже не та... Помню, в живую в аэропорту случайно на матч УЕФА увидел) а надо было всего лишь встретить бабушку)
      амурец
      амурец
      25 января в 02:44
      и опять Суарес, вот и пусть думают в Барселоне кого потеряли, а кого оставили
      Дрючик 76
      Дрючик 76 ответ Evilhuman (раскрыть)
      25 января в 01:09
      Согласен,просто поражает тупость руководства Барсы,которые повелись на Кумана,которому 3 не сдался Суарес)Впрочем руководства уже нет,надеюсь скоро и Кумана снесут!(я не фан Барсы)!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      25 января в 01:02
      Как же Суарес добавил к атакующей силе "Атлетико". Настоящая акула с инстинктом убийцы. Команда просто не уходит с поля без двух забитых мячей. Фелиш тоже разыгрался. Плюс точность ударов - практически все выстрелы в створ залетают. Волевая уверенная победа мадридцев не оставила сомнений в том, кто является главным претендентом на золотые медали а этом сезон чемпионата Испании. И хороший подарок Луису в день рождения.
      Алексей Ионов 1
      Алексей Ионов 1 ответ Evilhuman (раскрыть)
      25 января в 00:36
      барсукам надо бегать начать и зоны вскрывать. дело не в игроках. там все в овно скатываются сейчас..
      Сантус
      Сантус
      25 января в 00:21, ред.
      ...НЕ,Матрас уже не упустит...ни матч,ни титул...
      Evilhuman
      Evilhuman
      25 января в 00:17
      Вот сколько смотрю на атлетов, всё больше диву даюсь какие же барсуки ...не умные, такого напа подарить
      Верг
      Верг
      24 января в 23:44
      Статистика встреч с 92 года
      Общая статистика
      Матчи 56
      Победы Валенсия 18
      Победы Атлетико 20
      Ничьи 17
      Разность забитых мячей 73 -70

      все очень ровно
      Liver1892
      Liver1892
      24 января в 23:19
      сенсация назревает.
      VeniaminS
      VeniaminS
      24 января в 23:00
      П-1
      1bear
      1bear
      24 января в 22:40
      Валенсию ждёт унижение...
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      24 января в 18:35
      Скорее всего, "Атлетико" не удастся пройти сезон без спада. Очень уж тяжёлый график матчей из-за коронавируса. Но, во-первых, "матрасники", можно сказать, предусмотрительно вылетели из Кубка на ранней стадии, немного разгрузив календарь, во-вторых, пока "Реал" и "Барса" сражались за Суперкубок (и в итоге синхронно ушли ни с чем, лишь зря потратив силы), команда Симеоне спокойно готовилась к сражениям в чемпионате. В-третьих, никто не знает, насколько серьёзным будет этот теоретический спад. Да и вообще "Атлетико" уже подстраховался на этот случай, набрав 44 очка, что на семь больше, чем у команды, идущей на втором месте ("Реал"), и имея ещё и матч в запасе. То есть намерения у мадридцев самые серьёзные, и если они таки доведут сезон к чемпионству, то это будет абсолютно логично, закономерно и заслуженно. Что и говорить: здесь чётко прослеживается очередная победа "Атлетико". Не исключено, правда, что сухой она не станет - "Валенсия" в целом немало забивает, резко выделяясь в этом смысле на фоне остальных обитателей дна турнирной таблицы. Тем не менее, очень удивлюсь, если хозяева потеряют очки... Основной ставкой на матч предлагаю сделать вариант "Тотал матча: 2-3 гола". Теоретически, впрочем, исход встречи может решить и всего один забитый мяч, а вот чтобы их было четыре и более, представить себе не могу. Ещё предлагаю поразмыслить над вероятностью удаления. В игре, скорее всего, будет довольно много единоборств, а судит её арбитр Рикардо Де Бургос, у которого красная карточка в кармане в последнее время не залеживается. Но это для любителей острых ощущений, конечно. Так-то ставьте на чистую победу хозяев поля .
      ДСА
      ДСА
      24 января в 06:55
      Атлетико победит, как обычно, 1-0 или 2-0.
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