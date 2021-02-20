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Вальядолид - Реал
Эльче - Эйбар
Атлетико - Леванте
Валенсия - Сельта

Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид против Реал

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Мелбет 6.69 4.31 1.54
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    60' Алькарас Рубен (14)
     
    61' Янко Саиди (18) уходит с поля, Жота (40) вышел на поле
     
    71' Мартинес Начо (22)
     
    2
    73' Меса Роке (17) уходит с поля, Кодро Кенан (3) вышел на поле
    73' Гвардиола Серхи (7) уходит с поля, Вейсманн Шон (9) вышел на поле
     
    76' Орельяна Фабиан (12)
     
    2
    84' Алькарас Рубен (14) уходит с поля, Феде (20) вышел на поле
    84' Перес Кике (8) уходит с поля, Плано Оскар (10) вышел на поле
     
    85' Плано Оскар (10)
     
    65' (0:1) Каземиро (14) (Кроос Тони (8))
     
    3
    66' Диас Мариано (24) уходит с поля, Дуро Хьюго (34) вышел на поле
    66' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Аррибас Серхио (30) вышел на поле
    66' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    69' Васкес Лукас (17)
     
    78' Аррибас Серхио (30)
    Голы
    65’ 0:1 Каземиро
    ассистент Кроос Тони
    Наказания
    Алькарас Рубен 60’
    69’ Васкес Лукас
    Мартинес Начо 71’
    Орельяна Фабиан 76’
    78’ Аррибас Серхио
    Плано Оскар 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жота Янко Саиди 61’
    66’ Дуро Хьюго Диас Мариано
    66’ Аррибас Серхио Асенсио Марко
    66’ Иско Винисиус Жуниор
    Кодро Кенан Меса Роке 73’
    Вейсманн Шон Гвардиола Серхи 73’
    Феде Алькарас Рубен 84’
    Плано Оскар Перес Кике 84’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 10
    		5 Удары в створ 2
    		11 Фолы 11
    		4 Угловые 5
    		2 Офсайды 4
    		34% Владение мячом 66%
    		1 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    24 февраля в 16:13
    Рауль-Зидан. Ответ: Нет, почему же?!) МЮ: Погба, Де Хеа, Марсьяль, Магуайр за 100 лямов), Фернандеш ) , Кавани, Рэшфорд.) Интер: Лаутаро, Лукаку, Брозович, Де врей, Шкриньяр, Барелла, Хакими, Эриксен. Они сейчас получше, чем основной балласт Барсы.)
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Van Vanovich (раскрыть)
    24 февраля в 14:30
      Van Vanovich
      Van Vanovich ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      23 февраля в 22:02
      разве что по именам в тройку)) и то наверно уступит ПСЖ, МС, Баварии, Ливерпулю, возможно МЮ и Интеру.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Van Vanovich (раскрыть)
      23 февраля в 16:16, ред.
      Я во всем прав , по уровню составу и именнам барса сейчас в тройку лучших мира входят , то что они реализовать потенциал не могут это из проблемы ,чем то нарастают Реал 2000 годов , когда звёзд было полно а игры не было
      Van Vanovich
      Van Vanovich ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      23 февраля в 15:04
      в чем то ты прав. Но я считаю в нынешних условиях Барсе придется делать ставку на молодняк - Фати, Педри, Араухо, Мингеса, Дест возможно Пуч.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Van Vanovich (раскрыть)
      23 февраля в 14:20
      Чем лучше ? А что Винисиус , Асенсио , Васкес они что полезны ? В защите если Рамоса нет бордочела страшное . У Барсы хоть имена громкие , которые через раз дают о себе знать , все таки класс у таких как Гризман , Дембеле Месси . Месси сдал , но у Реала в нападении сильнее никого нету , не то что Месси , сильнее Гризман никого нету . А у Барсы Коутиньо , Гризман , Дембеле , Месси , Пьянмч это все игроки высочайшего класса , это не середняки типа Васкеса или Асенсио , это не зелёный молодняк типа Венисиуса или Родриго ,даже Фати у Барсы куда лучшею игру показывает чем эти два Бразила . Единственное где Реал по сильнее это в центре полузащиты и за Казимиро и Кросса и наличие Рамоса . Остальное или хуже или одинаково
      Van Vanovich
      Van Vanovich ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      22 февраля в 20:01
      У Реала лучше дела. Бускетс, Пике, Альба, Ленгле, Умтити, Альба - отработанный материал. Гризман, Дембеле, Коутиньо - бесполезны. Месси сдал.
      Альфамен
      Альфамен ответ killofwrathxx (комментарий удален) (раскрыть)
      21 февраля в 17:46
        амурец
        амурец
        21 февраля в 12:42
        натужно но победа
        NOVA
        NOVA
        21 февраля в 10:39
        еле-еле конечно!! с такой игрой не знаю что будет в матчах с аталантой да и матрасы скоро!! быстрей бы уже все в строй вернулись, тогда игра будет королевская!!!
        Рауль-Зидан
        Рауль-Зидан ответ Van Vanovich (раскрыть)
        21 февраля в 10:25
        Если у Барсы разваленный состав то у Реала какой ? Парень ты на составы последний раз когда смотрел ? 2018 году ?
        Van Vanovich
        Van Vanovich
        21 февраля в 09:54
        Реал в последних играх отскакивает. Вот Барса с разваленным составом добивается побед.
        112910415
        112910415
        21 февраля в 09:45
        3 очка при плохой игре
        RR117
        RR117
        21 февраля в 06:32
        Вымучивают победы Реал, просто вымучивают.

        С победой всех болел.
        Брулин
        Брулин
        21 февраля в 03:03
        С такой игрой как сегодня, против Аталанты ловить нечего, тут к бабушке не ходи.....
        Сантус
        Сантус
        21 февраля в 03:00
        Был в игре забавный момент.На рекламных щитах вокруг бровки вдруг побежала бегущая строка по русски-Аня,выходи за меня!....Аня,если ты читаешь или видела-выходи за него....а то он всех достанет...)
        Василий 50
        Василий 50
        21 февраля в 02:29
        "Реал" не играет, а страдает.
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        21 февраля в 01:18
        Не очень убедительно
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        21 февраля в 01:13
        С оооочень трудной и еле вымученной победой лучший клуб в истории футбола и его болельщиков!!! Каземиро, как обычно, выручил команду в очень трудной ситуации. Но королём матча был Тибо Куртуа, который и получил награду "король матча". И конечно хочется отдельно отметить Васкеса и Начо, которые готовы выйти в любой момент, и самое главное- отыграть нормально на той позиции, на которую ставит тренер (Зинедин Зидан). И конечно же, Бензема и Рамоса не хватает- в таких тасканиях.Надеюсь, что летом подпишем Мбаппе конечнои Холланда!
        Сантус
        Сантус
        21 февраля в 00:55
        Тяжёлая,выстраданная и вымученная победа Реала.Учитывая лазарет-пойдёт.Атлетико,смотри в зеркало заднего вида внимательно...)
        eleven LC
        eleven LC
        21 февраля в 00:53, ред.
        Куртуа сыграл классно в этом матче,это его 3 очка
        Реал продолжает побеждать,хотя травмы выкосили половину основного состава
        Теперь всё ближе к Атлетико
        razdvatri
        razdvatri
        21 февраля в 00:21
        асенсио мариано винисиус футболисты в атаке уровня зенита
        NOVA
        NOVA
        20 февраля в 23:48
        два гола Мариано отменили!!
        Brooklyn888
        Brooklyn888
        20 февраля в 23:40
        Забейте уже наконец ..
        1bear
        1bear
        20 февраля в 21:46
        Играть будут "дублёры",а у реала их тупо больше...
        goalaktika
        goalaktika
        20 февраля в 21:30
        После осечки матрасников, Реал обязан приблизится на три очка и не должен упустить такое
        David Young
        David Young ответ Hamman (раскрыть)
        20 февраля в 18:16
        Он травмирован (подробностей не знаю).
        Hamman
        Hamman
        20 февраля в 18:13
        Что-то так и не объяснили почему Бензема нет в заявке...
        swed27
        swed27
        20 февраля в 16:19
        Реалу надо побеждать
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