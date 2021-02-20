В 1 Масип Жорди Голов пропущено: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 6 Гонсалес Бруно Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 22 Мартинес Начо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 2 Перес Луис Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 18 Янко Саиди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 61

П 14 Алькарас Рубен Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 84

П 17 Меса Роке Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 73

П 12 Орельяна Фабиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 8 Перес Кике Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 84

З 24 Фернандес Хоакин Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 7 Гвардиола Серхи Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 13 Роберто

З 30 Рубио Мигель

П 21 Мичел

П 19 Тони Суарес

П 20 Феде Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

Н 9 Вейсманн Шон Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 17

Н 40 Жота Фолов заработано: 2 Минут сыграно: 29

Н 3 Кодро Кенан Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 17

Н 10 Плано Оскар Фолов заработано: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10