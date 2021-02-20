|Вальядолид
|0:1
|Реал
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0 : 1
завершен
20 февраля 2021, 23:00
суббота
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Стадион Хосе Соррилья
|65’
|0:1
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Каземиро
ассистент Кроос Тони
|Алькарас Рубен
|60’
|69’
|Васкес Лукас
|Мартинес Начо
|71’
|Орельяна Фабиан
|76’
|78’
|Аррибас Серхио
|Плано Оскар
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жота
|Янко Саиди
|61’
|66’
|Дуро Хьюго
|Диас Мариано
|66’
|Аррибас Серхио
|Асенсио Марко
|66’
|Иско
|Винисиус Жуниор
|Кодро Кенан
|Меса Роке
|73’
|Вейсманн Шон
|Гвардиола Серхи
|73’
|Феде
|Алькарас Рубен
|84’
|Плано Оскар
|Перес Кике
|84’
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|9
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|4
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|1
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|2
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С победой всех болел.
С победой всех болел.
Реал продолжает побеждать,хотя травмы выкосили половину основного состава
Теперь всё ближе к Атлетико
Реал продолжает побеждать,хотя травмы выкосили половину основного состава
Теперь всё ближе к Атлетико