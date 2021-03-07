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Атлетико - Реал
Уэска - Сельта
Реал Сосьедад - Леванте
Атлетик - Гранада

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико против Реал

Атлетико Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) 1:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Атлетико
Реал
1 : 1
завершен
07 марта 2021, 18:15
воскресенье
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Испания. Примера 2020/2021, 26 тур
Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 18:10
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.242.91
Fonbet Live! 12.00 1.15 10.00
Мелбет 3.07 3.18 2.56
Лига ставок 3.00 3.00 2.60
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    15' (1:0) Суарес Луис (9) (Льоренте Маркос (14))
     
    57' Лемар Тома (11) уходит с поля, Ньигес Сауль (8) вышел на поле
     
    2
    64' Карраско Янник (21)
    64' Карраско Янник (21) уходит с поля, Фелиш Жоау (7) вышел на поле
     
    72' Корреа Анхель (10)
     
    80' Фелиш Жоау (7)
     
    82' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Кондогбиа Жоффре (4) вышел на поле
     
    2
    90' Савич Стефан (15)
    90+2' Льоренте Маркос (14)
     
    2
    60' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Вальверде Федерико (15) вышел на поле
    60' Родриго (25) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
     
    67' Варан Рафаэль (5)
     
    88' (1:1) Бензема Карим (9) (Каземиро (14))
    Голы
    Суарес Луис
    ассистент Льоренте Маркос     		1:0 15’
    88’ 1:1 Бензема Карим
    ассистент Каземиро
    Наказания
    Карраско Янник 64’
    67’ Варан Рафаэль
    Корреа Анхель 72’
    Фелиш Жоау 80’
    Савич Стефан 90’
    Льоренте Маркос 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ньигес Сауль Лемар Тома 57’
    60’ Вальверде Федерико Асенсио Марко
    60’ Винисиус Жуниор Родриго
    Фелиш Жоау Карраско Янник 64’
    Кондогбиа Жоффре Корреа Анхель 82’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 18
    		5 Удары в створ 8
    		19 Фолы 9
    		1 Угловые 6
    		39% Владение мячом 61%
    		7 Cэйвы 4
    		5 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Scarlet Witch
    Scarlet Witch ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 12:14
    Что за набор букв? Ты мысли умеешь формулировать вообще?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Scarlet Witch (раскрыть)
    вчера в 07:26
    Ааа, новые правила? Бред это всё!!!
    Аталанта сама себя убила, не нужно было идти на фол последней надежды!!!
    Весь это ты любишь говорить, роналдо743, когда ты так думаешь!
    Что, у тебя основную страницу заблокировали?
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    08 марта в 20:43
    Все только начинается ))))
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    08 марта в 14:10
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Vector-B B (раскрыть)
      08 марта в 10:37
      Какая разница, что было в начале сезона? Речь о конкретном моменте. Мяч попал чётко в руку ниже локтя, изменил траекторию. Это пенальти. Мяч летел издали, игрок мог успеть убрать руку.
      galem72
      galem72
      08 марта в 10:11
      Хороший исход для Барсы.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      08 марта в 08:22
      Спасибо, что хоть так, королевичи! Бенз, ты лучший) Конечно, хотелось, победы в дерби, но не в этот раз...
      Incredulous
      Incredulous ответ Scarlet Witch (раскрыть)
      08 марта в 08:05
      По логике хейтеров Реала, все нарушения против Реала должны быть разрешены и не должны ни как наказываться.
      Naim Nabiev 1
      Naim Nabiev 1
      08 марта в 07:10
      что за тактика у Семионе все в перед и все назад другого имени я не нашел
      Ikarus74
      Ikarus74 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      08 марта в 05:07
        амурец
        амурец ответ Scarlet Witch (раскрыть)
        08 марта в 02:52
          амурец
          амурец
          08 марта в 02:51
          да жаль, всего лишь ничья, Реалу удачи в дальнейшем
          Scarlet Witch
          Scarlet Witch ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          08 марта в 01:32
          Рука двигалась вниз, от мяча. Смотри повтор. Никто и никогда не прыгает с прижатыми к корпусу руками.

          Да и про факты лучше помалкивать. Особенно, когда весь мир до сих пор обсуждает убийство Аталанты в матче с невинным Реалом.
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ Scarlet Witch (раскрыть)
          08 марта в 00:28
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            08 марта в 00:18, ред.
              vastudio
              vastudio ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
              07 марта в 23:49
                vastudio
                vastudio
                07 марта в 23:47
                  Artem Saribekyan
                  Artem Saribekyan ответ da da da (раскрыть)
                  07 марта в 23:14
                  Ты с Луны свалился, что за бред? Атлетико до Реала, как раком до Китая.
                  Andrey YarmolenkoUA
                  Andrey YarmolenkoUA ответ da da da (раскрыть)
                  07 марта в 22:05
                    Scarlet Witch
                    Scarlet Witch ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
                    07 марта в 22:01
                      95-shishani-95
                      95-shishani-95
                      07 марта в 21:37, ред.
                      Как бы судейство не старалось утопить Реал Мадрид, команда не сломалась и забрала одно очко. Не поставил триллиард процентный пенальти за игру рукой в своей штрафной. Явно лишили Реал 2 очков, что позволяло им догнать Барселону, и обогнать в конце сезона(при равенстве очков), если Реал не проиграет у себя дома с большим счётом, чем Барса. Бензема тоже подвёл, не забив в 100% момент. Гол пропустили по ошибке всей обороны( я думаю). Зачем они догоняли Суареса, если он бежал в оффсайде? Из-за них не случился оффсайд. Интересно, что теперь будут говорить каталонцы о судействе? Как обычно будут молчать в тряпочку?! Ведь каталонцам подсаживают судьи, и тянут их вверх по турнирной таблице. Вот теперь и аукнулись игры с аутсайдерами, которые по ошибке Зидана были либо проиграны, либо сыграны вничью! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!! Надеюсь, что летом всё таки подпишем Мбаппе и Холланда!!!
                      da da da
                      da da da
                      07 марта в 21:36
                      Атлетико пока остается 1м клубом Мадрида,10 лет так было,может еще 10 лет так и будет?
                      entrepreneour
                      entrepreneour ответ gentlewolf (раскрыть)
                      07 марта в 21:17
                        Tonik-ID
                        Tonik-ID
                        07 марта в 21:17
                        Диего намудрил с заменами. Сауль совсем не вписался и похоже выпал из основы посиепенно потерял мотивацию и форму. Стоило оставить на поле либо Лемара, либо Караско. Ясно было что Суарес ближе к концу умрет, а Фелиш не ракета и в контратаку убежать будет некому. В этом тактический промах.
                        Технический косяк это ошибка Лоренте при передаче в штрафную Реала. Должны были забивать второй.
                        NOVA
                        NOVA
                        07 марта в 21:12
                          Scarlet Witch
                          Scarlet Witch
                          07 марта в 21:09
                          Очередной отскок Реала.
                          Королевский Реал
                          Королевский Реал
                          07 марта в 20:58
                          1-1 в пользу Барселоны.

                          У каталонцев просто нет соперников сейчас в Ла лиге, оба клуба из Мадрида хондряд.
                          Rosomahа
                          Rosomahа
                          07 марта в 20:57
                            abramjan
                            abramjan
                            07 марта в 20:47
                              DXTK
                              DXTK
                              07 марта в 20:44
                              Суарес молодца любит он халву окучивать, но излюбленная тактика 1-0 давно не работает у Симона.........
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