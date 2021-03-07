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1 : 1
завершен
07 марта 2021, 18:15
воскресенье
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 18:10
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Суарес Луис
ассистент Льоренте Маркос
|1:0
|15’
|88’
|1:1
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Бензема Карим
ассистент Каземиро
|Карраско Янник
|64’
|67’
|Варан Рафаэль
|Корреа Анхель
|72’
|Фелиш Жоау
|80’
|Савич Стефан
|90’
|Льоренте Маркос
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ньигес Сауль
|Лемар Тома
|57’
|60’
|Вальверде Федерико
|Асенсио Марко
|60’
|Винисиус Жуниор
|Родриго
|Фелиш Жоау
|Карраско Янник
|64’
|Кондогбиа Жоффре
|Корреа Анхель
|82’
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|11
|Удары по воротам
|18
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|5
|Удары в створ
|8
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|19
|Фолы
|9
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|1
|Угловые
|6
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|7
|Cэйвы
|4
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|5
|Предупреждения
|1
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Технический косяк это ошибка Лоренте при передаче в штрафную Реала. Должны были забивать второй.
Технический косяк это ошибка Лоренте при передаче в штрафную Реала. Должны были забивать второй.