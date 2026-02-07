Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» с крупным счетом обыграл «Сандерленд» в поединке АПЛ

вчера, 20:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Субименди (42'), Дьёкереш (66', 90+3').

По итогам встречи «Арсенал» имеет 56 очков, у гостей — 36 очков.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 12 февраля, соперником будет «Брентфорд». «Сандерленд» проведет следующий матч 11 февраля, (соперник — «Ливерпуль»).

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:15
Следом за этим туром очередной, потом Кубок Англии по футболу.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:58
Приветствую Саркис! С Победой! Думаю другого результата тут и быть не должно !
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:33
...глупо было бы терять очки,когда на пятках даже МанЮнайтед!!!
Выиграли, показав что хотят занимать эту заветную первую строчку,с победой!!!
stanichnik
stanichnik ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 21:10
Доброго Здоровья, Деннис!
Завтрашняя игра в гостях с Ливерпулем, как говорится матч на три результата и победа там ещё, отнюдь не гарантирована.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:58
Уверенная победа! Продолжаем удерживать первую строчку! Всех пушкарей с победой!
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:24
С победой, Арсенал! Молодцы, пушкари! Витя порадовал, привыкает к АПЛ.)
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ Master Shake (раскрыть)
вчера в 20:14
Сити ещё не играл!
Master Shake
Master Shake
вчера в 20:10
ну вот и привычный отрыв от 2 места в 9 очков вернулся) возможно через несколько туров будет ещё больше)
