«Арсенал» с крупным счетом обыграл «Сандерленд» в поединке АПЛ

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Субименди (42'), Дьёкереш (66', 90+3').
По итогам встречи «Арсенал» имеет 56 очков, у гостей — 36 очков.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 12 февраля, соперником будет «Брентфорд». «Сандерленд» проведет следующий матч 11 февраля, (соперник — «Ливерпуль»).
Выиграли, показав что хотят занимать эту заветную первую строчку,с победой!!!
Выиграли, показав что хотят занимать эту заветную первую строчку,с победой!!!
Завтрашняя игра в гостях с Ливерпулем, как говорится матч на три результата и победа там ещё, отнюдь не гарантирована.
Завтрашняя игра в гостях с Ливерпулем, как говорится матч на три результата и победа там ещё, отнюдь не гарантирована.