«Челси» победил на выезде «Вулверхэмптон» в игре чемпионата Англии

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:3.
Голом у хозяев отметился: Арокодаре (54'). За гостей забивал Палмер (13' — пенальти, 35' — пенальти, 38').
По итогам встречи «Вулверхэмптон» имеет 8 очков, у гостей — 43 очка.
В следующем матче «Вулверхэмптон» сыграет 11 февраля, соперником будет «Ноттингем Форест». «Челси» проведет следующий матч 10 февраля, (соперник — «Лидс»).
На второй тайм вышли слишко уверенными и получили опасные моменты и гол.
Подарили надежду волкам. Вот и смазали почти всю игру.
Вулверхэмптон сами виноваты. Конечно натиск синих в первой половине было очень многообещающим. Могли два три гола забить с игры. Волки решили помочь синим и привезли на ровном месте два 100% пенальти. Как так можно можно безалаберно относится к игре?
Палмера с хэт-триком! Ну а третий гол нужен был ему, все помнят как он почти с такой же позиции по звездам выстрелил. А тут пробил без шансов для волков.
У Волков по моему не осталось никаких шансов остаться в АПЛ.
С победой Челси!
