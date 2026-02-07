Top.Mail.Ru
«Челси» победил на выезде «Вулверхэмптон» в игре чемпионата Англии

вчера, 20:05
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Голом у хозяев отметился: Арокодаре (54'). За гостей забивал Палмер (13' — пенальти, 35' — пенальти, 38').

По итогам встречи «Вулверхэмптон» имеет 8 очков, у гостей — 43 очка.

В следующем матче «Вулверхэмптон» сыграет 11 февраля, соперником будет «Ноттингем Форест». «Челси» проведет следующий матч 10 февраля, (соперник — «Лидс»).

sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:38
Надо было хоть опцию выкупа прописать
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:19
Всё очень печально!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:14
Жаль Вулвз!!! Неужели они смирились? Не хочется верить в это...
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:50, ред.
жаль волчар. симпатизирую этой команде давно. Есть такой у каждого наверное список непопулярных клубов за которыми следишь в каждой лиге. Для меня вот в Англии это Вулверхемптон, Блэкпул и Фулхем. жаль было когда они вылетали лет 15 назад, но потом вернулись лет 8 назад и вернулись же хорошо, почти в еврокубки заходили. но у таких команд всегда один и тот же цикл. как недавно и про ВестХем писал. все у них по кругу. вылета скорее всего уже не избежать волкам. туров через пять уже даже математически
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:48
МанСити сделал большую глупость, продав Палмера в Челси. А вот Челси правильно рассчитал что Коул станет лидером и звездой АПЛ
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:12
Судья сделал викторию для гостей
8krs4tencde5
8krs4tencde5
вчера в 23:02
Волки похоже просто доигрывают сезон и уже смирились со своей судьбой
shlomo
shlomo
вчера в 21:35
Челси показал не самый содержательный футбол, но добился четвёртой победы в АПЛ подряд. Теперь на счету "синих" 43 очка и пятое место в турнирной таблице. Волки по-прежнему последние с 8-ю баллами.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:55
Волки похоже уже к Шипу готовятся))) Болел Челси с Победой!
azkan
azkan
вчера в 20:39, ред.
С убедительной победой Челси в первом тайме))

На второй тайм вышли слишко уверенными и получили опасные моменты и гол.
Подарили надежду волкам. Вот и смазали почти всю игру.

Вулверхэмптон сами виноваты. Конечно натиск синих в первой половине было очень многообещающим. Могли два три гола забить с игры. Волки решили помочь синим и привезли на ровном месте два 100% пенальти. Как так можно можно безалаберно относится к игре?

Палмера с хэт-триком! Ну а третий гол нужен был ему, все помнят как он почти с такой же позиции по звездам выстрелил. А тут пробил без шансов для волков.
У Волков по моему не осталось никаких шансов остаться в АПЛ.

С победой Челси!
