|
0 : 0
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Колисео Алфонсо Перес
|45+1’
|Хименес Хосе
|45+2’
|Савич Стефан
|Ньом Аллан
|70’
|77’
|Фелиш Жоау
|83’
|Льоренте Маркос
|84’
|Эрмосо Марио
|Сория Давид
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фелиш Жоау
|Ньигес Сауль
|64’
|Дембеле Мусса
|Корреа Анхель
|64’
|Лемар Тома
|Эрмосо Марио
|64’
|Лоди Ренан
|Карраско Янник
|Суарес Дамиан
|Кучо
|65’
|Тимор
|Унал Энес
|90+1’
|
|11
|Удары по воротам
|15
|
|
|2
|Удары в створ
|7
|
|
|9
|Фолы
|17
|
|
|3
|Угловые
|11
|
|
|0
|Офсайды
|6
|
|
|27%
|Владение мячом
|73%
|
|
|7
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|5
|
|
|1
|Удаления
|0
|
Если у тебя сгорела ставка, не нужно винить в этом команду это футбол !
Если у тебя сгорела ставка, не нужно винить в этом команду это футбол !