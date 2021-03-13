В 13 Облак Ян Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 15 Савич Стефан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 23 Триппьер Киран Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 5 Выносы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 2 Хименес Хосе Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 22 Эрмосо Марио Отборы: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 64

П 21 Карраско Янник Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 64

П 6 Коке Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 8 Ньигес Сауль Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

П 10 Корреа Анхель Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 64

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 4 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 24 Врсалько Шиме

З 12 Лоди Ренан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 26

П 20 Витоло

П 4 Кондогбиа Жоффре

П 11 Лемар Тома Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 26

П 5 Торрейра Лукас

П 16 Эррера Эктор

Н 19 Дембеле Мусса Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26