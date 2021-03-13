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2 : 1
завершен
вчера, 18:15
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|61’
|0:1
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Кальво Дани
ассистент Моренте Тете
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Бензема Карим
ассистент Модрич Лука
|1:1
|73’
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Бензема Карим
ассистент Родриго
|2:1
|90+1’
|Бензема Карим
|37’
|69’
|Каррильо Гуидо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|36’
|Чифуэнтес Анхель Мигель
|Барраган Антонио
|Родриго
|Рамос Серхио
|61’
|Модрич Лука
|Иско
|62’
|Кроос Тони
|Вальверде Федерико
|62’
|Азар Эден
|Винисиус Жуниор
|75’
|75’
|Фернандес Хосан
|Моренте Тете
|75’
|М'Фулу Оменуке
|Бойе Лукас
|87’
|Санчес Хосема
|Фидель
|87’
|Гонсалес Диего
|Гути
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|17
|Удары по воротам
|3
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|4
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|16
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|6
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|1
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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