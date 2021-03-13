В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 23 Менди Ферлан Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 3 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 6 Начо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 79 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 4 Рамос Серхио Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 61

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 62

П 17 Васкес Лукас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 22 Иско Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 62

П 14 Каземиро Ударов всего: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 6 Пасы: 51 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 20 Винисиус Жуниор Фолов заработано: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 3 Милитао Эдер

П 8 Кроос Тони Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 28

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 28

Н 7 Азар Эден Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 15

Н 11 Асенсио Марко

Н 34 Дуро Хьюго