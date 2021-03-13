ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-13
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-21
2021-04-25
2021-04-28
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Реал - Эльче
Алавес - Кадис
Осасуна - Вальядолид
Хетафе - Атлетико

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Эльче

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.1217.68
Fonbet Live! 3.90 1.35 19.00
Мелбет 1.21 6.91 16.90
Лига ставок 1.17 7.20 17.00
    Еще
     
    37' Бензема Карим (9)
     
    61' Рамос Серхио (4) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
     
    2
    62' Иско (22) уходит с поля, Модрич Лука (10) вышел на поле
    62' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Кроос Тони (8) вышел на поле
     
    73' (1:1) Бензема Карим (9) (Модрич Лука (10))
     
    75' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
     
    90+1' (2:1) Бензема Карим (9) (Родриго (25))
     
    36' Барраган Антонио (19) уходит с поля, Чифуэнтес Анхель Мигель (23) вышел на поле
     
    61' (0:1) Кальво Дани (12) (Моренте Тете (11))
     
    69' Каррильо Гуидо (21)
     
    2
    75' Моренте Тете (11) уходит с поля, Фернандес Хосан (17) вышел на поле
    75' Бойе Лукас (9) уходит с поля, М'Фулу Оменуке (6) вышел на поле
     
    2
    87' Фидель (16) уходит с поля, Санчес Хосема (24) вышел на поле
    87' Гути (14) уходит с поля, Гонсалес Диего (2) вышел на поле
    Голы
    61’ 0:1 Кальво Дани
    ассистент Моренте Тете
    Бензема Карим
    ассистент Модрич Лука     		1:1 73’
    Бензема Карим
    ассистент Родриго     		2:1 90+1’
    Наказания
    Бензема Карим 37’
    69’ Каррильо Гуидо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    36’ Чифуэнтес Анхель Мигель Барраган Антонио
    Родриго Рамос Серхио 61’
    Модрич Лука Иско 62’
    Кроос Тони Вальверде Федерико 62’
    Азар Эден Винисиус Жуниор 75’
    75’ Фернандес Хосан Моренте Тете
    75’ М'Фулу Оменуке Бойе Лукас
    87’ Санчес Хосема Фидель
    87’ Гонсалес Диего Гути
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 3
    		4 Удары в створ 2
    		11 Фолы 16
    		6 Угловые 1
    		3 Офсайды 1
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    NOVA
    NOVA
    вчера в 23:18
    еле-еле, ну главное победа!! я даже не знаю что будет в матче с аталантой!! пожелать только удачи и победы конечно!!!
    vastudio
    vastudio ответ DEIVID_888 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 22:52
      vastudio
      vastudio
      вчера в 22:47
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ Scarlet Witch (раскрыть)
        вчера в 22:16
        Лучше отскочить, чем как Барса сливаться.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 22:15
        К первому тайму не успел. Но походу, я ничего не пропустил! На одном сайте такая непонятная расстановка была у Реала. На самом деле они так играли?
        ________________Куртуа
        _______Варан____Рамос______Начо
        _______________Каземиро
        Васкес___Менди___Вальверде___Иско
        ________Винисиус___Бензема
        По моему, вот такая расстановка была на сайте. Разные расстановки это конечно хорошо. Хорошо, что Зидан пробует разные схемы. Но не лучше было бы переходить на такие схемы походу матча, когда команда выигрывает, к примеру, в два мяча? Зачем так рисковать? И так, судья многое испортил Реалу в матче против Атлетико! По мне, если разумно смотреть на вещи, то у Реала почти нет шансов на победу в Лиге Чемпионов. Поэтому, лучше все силы направить на Ла Лигу. Кубок Испании, как обычно Зидан слил! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
        RR117
        RR117
        вчера в 22:08
        Игра ужасная.
        Я навскидку и не смог вспомнить, когда Реал по настоящему громил своих соперников и посмотрев календарь ошалел.
        За последние 25 игр, команда 3+ голов забивала всего 3 раза.
        Для сравнения Барселона за такое же колличество матчей 3 и больше забивала 8 раз.

        Из тройки конечно не выпадем, потому как остальные команды вне тройки это так себе конкуренты.

        С победой Реал.
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ Beka_byaka (раскрыть)
        вчера в 22:04
        Спасибо!
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
        вчера в 22:01
        Спасибо за поздравления!!! Респект!!!
        Тасманский дьявол
        Тасманский дьявол
        вчера в 21:49
        Молодцы. С победой. Бывает и с таким соперником очки даются не легко. У всех в Испании сверхмотивация на Реал.
        Incredulous
        Incredulous ответ Beka_byaka (раскрыть)
        вчера в 21:34
        Спасибо за поздравления от адекватного болельщика Барсы.
        Scarlet Witch
        Scarlet Witch
        вчера в 21:31
        Очередной отскок.
        Beka_byaka
        Beka_byaka
        вчера в 21:29, ред.
        И этот парень которого как только не обзывали болельщики королевского клуба, который уже раз спасает Реал, и держет команду на плаву в погоне за титул. Рад за Бензема, второй гол просто сумашедший. Побольше бы таких!! Поздравляю адекватных болел Реала с очередными 3 очками.
        Брулин
        Брулин
        вчера в 21:27
        Можно сколько угодно глотать божью росу от Зидана, но игра отвратительна просто максимально. Сразу и не вспомнишь, играл ли Реал когда-нибудь хуже, чем сейчас.
        feris1
        feris1
        вчера в 21:08
        Реал с победой!
        Сантус
        Сантус ответ Ми Ша (раскрыть)
        вчера в 21:04
        Но увы и хорошего мало...)
        Donetsk_the_BEST
        Donetsk_the_BEST
        вчера в 20:47
        А Зидан судя по всему лихо угадал с заменами, оба паса дали игроки вышедшие на замену!
        Donetsk_the_BEST
        Donetsk_the_BEST ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 20:38
        Благодарочка!)
        goalaktika
        goalaktika
        вчера в 20:37
        Ничего не имею против Эльче, но Реал должен громить соперника такого уровня. На поле
        сегодня увидели сильнейший состав Мадрида, а игры никакой. Если бы не Карим вполне могли проиграть
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        вчера в 20:33
        Бенз нормально так вернулся после травмы.
        Нормально так настрелял в последних матчах..
        Голу, забитому Атлетико, я был рад, а сегодня дубль не порадовал)
        Сливочных болельщиков с победой.
        Van Vanovich
        Van Vanovich
        вчера в 20:26
          Qatar Airways
          Qatar Airways
          вчера в 20:25, ред.
          Интересно посмотреть чем Перес будет заманивать Мбаппе и Холанна. Мало того, что денег нет, так ещё нынешний состав и игра явно не соответствуют амбициям юных дарований. Кросс и Модрич уйдут и всё, насмешки фанатов над Барселоной вернутся обратно.
          Думается мне, что кто сделает прямо сейчас ставку на воспитанников и будет активно их развивать, тот и получить весь куш после полной победы над коронавирусом.
          Ми Ша
          Ми Ша ответ Сантус (раскрыть)
          вчера в 20:21
          Я в общем согласен с тобой, просто заявление «разогнать», как то резко звучит. Может накипело? Понимаю...). Ты болельщик со стажем, должен понимать, что в данных обстоятельствах не все так плохо).
          entrepreneour
          entrepreneour ответ DEIVID_888 (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 20:18
            Сантус
            Сантус ответ Ми Ша (раскрыть)
            вчера в 20:17
            А эти что играют?Им всё по барабану.Катают круглого с скучными мордами.Куча брака на ровном месте.Это рутина.Радости и эмоций они не испытывают.Тяжёлая рутина.Состав сильно уставший.Да и молодняк как то потух.Что то нужно встряхивать.Гаспарини думаю встряхнёт...
            Ми Ша
            Ми Ша ответ Сантус (раскрыть)
            вчера в 20:13
            Кто играть тогда будет?
            Ми Ша
            Ми Ша ответ Imrebellion (раскрыть)
            вчера в 20:10
            Так оно и случилось...)).
            Сантус
            Сантус
            вчера в 20:09
            Эту команду пора разгонять.Они обожрались футболом...
            Тео Джонс
            Тео Джонс
            вчера в 20:08
            Отскочили конечно знатно, вся тройка лидеров в Примере никакая по игре.
            Сантус
            Сантус
            вчера в 20:08
            Знаете,а мне даже где то жаль что Реал выпутался.Они которую игру играют 15 последних минут.Теперь они решат что так можно всегда..Победа хорошо,но такая не радует.
            Иван Сергеев 1
            Иван Сергеев 1
            вчера в 20:06
            што.ный бензема...
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100