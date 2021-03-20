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Сельта - Реал
Атлетик - Эйбар
Уэска - Осасуна
Вальядолид - Севилья

Текстовая онлайн трансляция матча Сельта против Реал

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.604.001.80
Лига Ставок 5.00 4.10 1.67
Фонбет Live! 100.00 15.00 1.03
Мелбет 5.26 4.22 1.66
Pin-Up.ru 5.15 4.20 1.69
 
25' Тапиа Ренато (14)
 
40' (1:2) Мина Санти (22) (Суарес Денис (6))
 
71' Нолито (9) уходит с поля, Солари Аугусто (21) вышел на поле
 
78' Суарес Денис (6)
 
2
84' Мурильо Джейсон (24) уходит с поля, Феррейра Факундо (12) вышел на поле
84' Браис Мендес (23) уходит с поля, Фран Бельтран (8) вышел на поле
 
85' Солари Аугусто (21)
 
90+1' Солари Аугусто (21) уходит с поля, Фонтан Хосе (29) вышел на поле
 
20' (0:1) Бензема Карим (9) (Кроос Тони (8))
 
22' Винисиус Жуниор (20)
 
30' (0:2) Бензема Карим (9) (Кроос Тони (8))
 
39' Кроос Тони (8)
 
70' Начо (6)
 
71' Кроос Тони (8) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
 
80' Модрич Лука (10)
 
90+4' (1:3) Асенсио Марко (11) (Бензема Карим (9))
Голы
20’ 0:1 Бензема Карим
ассистент Кроос Тони
30’ 0:2 Бензема Карим
ассистент Кроос Тони
Мина Санти
ассистент Суарес Денис 		1:2 40’
90+4’ 1:3 Асенсио Марко
ассистент Бензема Карим
Наказания
22’ Винисиус Жуниор
Тапиа Ренато 25’
39’ Кроос Тони
70’ Начо
Суарес Денис 78’
80’ Модрич Лука
Солари Аугусто 85’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Солари Аугусто Нолито 71’
71’ Асенсио Марко Кроос Тони
Феррейра Факундо Мурильо Джейсон 84’
Фран Бельтран Браис Мендес 84’
Фонтан Хосе Солари Аугусто 90+1’
Статистика
 8 Удары по воротам 16
3 Удары в створ 4
23 Фолы 13
1 Угловые 7
1 Офсайды 0
50% Владение мячом 50%
1 Cэйвы 2
3 Предупреждения 4
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
21 марта в 10:25
Вышел из тени Роналду и...)
Legend 6
Legend 6 ответ goalaktika (раскрыть)
21 марта в 09:08
С первого сезона Винисиуса в Реале он так играл и ничему его жизнь не учит.
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок
21 марта в 07:15
Бензема молодец, расстреливает врагов как и я.)
gentlewolf
gentlewolf ответ barcamilan (раскрыть)
21 марта в 02:23
Конечно! Украли очки у Сельты!
:)))))
амурец
амурец
21 марта в 02:08
Реал с победой, Бензема сегодня просто молодец
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 марта в 02:02
Все равно Бензема попадет под нож перестройки.
Безумный Испанец
Безумный Испанец
20 марта в 23:29
Всех Мадридистов с трудовой и важной победой!!!Хотя они сейчас все важные и почти все трудовые!!!Hala Madrid!!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
20 марта в 23:13
Бенз это реаловский Левандовски
goalaktika
goalaktika
20 марта в 22:24, ред.
Винисиус не плох , его скорость очень важен , но идти на дриблинге против двоих или троих ничего не сулит. Да и завершение у него хромает.
Зидан должен решить эти моменты
Трезвый повар
Трезвый повар
20 марта в 22:16
Бензема разбушевался. Поздравляю болельщиков Реала с победой
A.S.A
A.S.A
20 марта в 21:59
Бенз проводит отличный сезон!настоящий лидер атаки Реала!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
20 марта в 21:44
что будет, когда уйдут Кроос, Бензема, Модрич?
Альфамен
Альфамен ответ barcamilan (раскрыть)
20 марта в 21:30
Оффсайда там не было,а когда истекает компенсированное время решает только судья.При том,что он всю игру пытался утопить Реал.
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
20 марта в 21:27
    feris1
    feris1
    20 марта в 21:08
    Реал с очередной победой!
    barcamilan
    barcamilan
    20 марта в 21:04
    как можно было засчитать третий гол? там офсайд был и компенсированное время истекло
    RR117
    RR117
    20 марта в 21:02
    С победой Реал.
    Карима, с дублем!
    Incredulous
    Incredulous
    20 марта в 20:37, ред.
    Игра, которая началась для Реала как лёгкая прогулка, оказалась очень не простой. Но команда Зидана всё же смогла показать свой уровень и завершить начатое. Бензема и Модрич в очередной раз показали, что возраст штука обманчивая, и выдали отличный матч. Каземиро тоже отбегал не плохо, но вот в пропущеном голе не малая часть его вины присутствует. Кроос конечно был менее заметен, но и особых ошибок не допустил. Куртуа, как всегда, без притензий, в том единственном пропущенном голе его вины не было. Единственный к кому есть серьёзные притензии - это как всегда Винисиус! Как можно запарывать такие шикарные моменты с такой регулярностью? Странно как он ещё в свои ворота не начал забивать. Видимо Бензема всё же был прав, когда говорил не отдавать на бразильца пасы, потому что он играет против нас. Это просто рекордсмен по испорченым голевым моментам в ТОП-5 чемпионатов Европы.
    В общем с победой болельщиков Реала! Продолжаем гонку за чемпионство и кубок ЛЧ!
    ermak6848
    ermak6848
    20 марта в 20:36
    Остаётся только порадоваться за фк РЕАЛ !!!
    eleven LC
    eleven LC
    20 марта в 20:12
    Трудная победа не смотря на счёт,Сельта могла сравнять на 90-й минуте но не получилось благодаря Каземиро
    Бензема просто топ,дубль и голевая,ну и конечно же Тони Кроос сыграл круто,две голевые
    Реал продолжает бороться за чемпионство!
    Ми Ша
    Ми Ша
    20 марта в 20:08
    Болельщиков Реала с трудовой победой!
    Ми Ша
    Ми Ша
    20 марта в 20:07
    Сельта получает медаль за отвагу, вышли как на последний бой.
    Ironigor
    Ironigor
    20 марта в 20:04
    Винисиус сколько моментов угробил .
    Ми Ша
    Ми Ша
    20 марта в 19:17
    Хороший первый тайм, Реал ведёт по делу, команда сконцентрирована, хоть и пропустили, здесь Сельте нужно отдать должное, наиграли на свой гол. Второй тайм будет сложный, хозяева просто так не уступят.
    eleven LC
    eleven LC
    20 марта в 18:42
    Кроос мастер паса
    goalaktika
    goalaktika
    20 марта в 18:38
    В последнее время видим Карима в топовой версии!
    Не плох Бенз,не плох
    Legend 6
    Legend 6
    20 марта в 18:24
      Imrebellion
      Imrebellion
      20 марта в 17:42
      + изи вин для РМ
      Naim Nabiev 1
      Naim Nabiev 1 ответ eleven LC (раскрыть)
      20 марта в 13:34
      до победит сильнейший
      eleven LC
      eleven LC
      20 марта в 00:02
      Здесь Реал победит на классе,Барсу и Атлетов далеко отпускать нельзя
      0:2
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