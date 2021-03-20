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1 : 3
завершен
20 марта 2021, 18:15
суббота
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Стадион Балаидос
|20’
|0:1
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Бензема Карим
ассистент Кроос Тони
|30’
|0:2
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Бензема Карим
ассистент Кроос Тони
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Мина Санти
ассистент Суарес Денис
|1:2
|40’
|90+4’
|1:3
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Асенсио Марко
ассистент Бензема Карим
|22’
|Винисиус Жуниор
|Тапиа Ренато
|25’
|39’
|Кроос Тони
|70’
|Начо
|Суарес Денис
|78’
|80’
|Модрич Лука
|Солари Аугусто
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Солари Аугусто
|Нолито
|71’
|71’
|Асенсио Марко
|Кроос Тони
|Феррейра Факундо
|Мурильо Джейсон
|84’
|Фран Бельтран
|Браис Мендес
|84’
|Фонтан Хосе
|Солари Аугусто
|90+1’
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|8
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|4
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|23
|Фолы
|13
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|1
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|1
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|4
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:)))))
:)))))
Зидан должен решить эти моменты
Зидан должен решить эти моменты
А барсикам три посоха под хвост))
А барсикам три посоха под хвост))
Карима, с дублем!
Карима, с дублем!
В общем с победой болельщиков Реала! Продолжаем гонку за чемпионство и кубок ЛЧ!
В общем с победой болельщиков Реала! Продолжаем гонку за чемпионство и кубок ЛЧ!
Бензема просто топ,дубль и голевая,ну и конечно же Тони Кроос сыграл круто,две голевые
Реал продолжает бороться за чемпионство!
Бензема просто топ,дубль и голевая,ну и конечно же Тони Кроос сыграл круто,две голевые
Реал продолжает бороться за чемпионство!
Не плох Бенз,не плох
Не плох Бенз,не плох
0:2
0:2