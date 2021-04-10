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2 : 1
завершен
10 апреля 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 445 - 475
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 2.2
Средний возраст: 27.8 - 25.2
Средний рост: 181.9 - 179.6
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 4-1-4-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 5 - 3
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:55
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Бензема Карим
ассистент Васкес Лукас
|1:0
|13’
|Кроос Тони
|2:0
|28’
|60’
|2:1
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Мингеса Оскар
ассистент Альба Жорди
|23’
|Педри
|26’
|Араухо Рональд
|Начо
|69’
|84’
|Альба Жорди
|85’
|Тренеру Куман Рональд
|Каземиро
|89’
|Каземиро
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Одриосола Альваро
|Васкес Лукас
|43’
|46’
|Гризманн Антуан
|Дест Сержиньо
|Асенсио Марко
|Вальверде Федерико
|61’
|64’
|Роберто Серхи
|Бускетс Серхио
|Диас Мариано
|Бензема Карим
|72’
|Иско
|Кроос Тони
|72’
|Марсело
|Винисиус Жуниор
|72’
|72’
|Мориба Илайш
|Араухо Рональд
|81’
|Брейтуэйт Мартин
|Дембеле Усман
|81’
|Тринкан Франсишку
|Педри
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|14
|Удары по воротам
|18
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|3
|Удары в створ
|4
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|16
|Фолы
|10
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|5
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|1
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|3
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Этот матч показал, что Барселоне нужны качественные защитники. Очень много ошибок в обороне..
Во втором тайме скорее был водное поло, а не футбол. Давно я такого дождя не видел во время матча.
Сливочных с победой.
Болельщикам Барселоны терпения. Кто из нас думал вначале сезона, что каталонцы вообще будут бороться за чемпионство? Москва тоже не сразу строилась.
Удачи в оставшихся матчах, есть ещё шансы! Нужно бороться
Этот матч показал, что Барселоне нужны качественные защитники. Очень много ошибок в обороне..
Во втором тайме скорее был водное поло, а не футбол. Давно я такого дождя не видел во время матча.
Сливочных с победой.
Болельщикам Барселоны терпения. Кто из нас думал вначале сезона, что каталонцы вообще будут бороться за чемпионство? Москва тоже не сразу строилась.
Удачи в оставшихся матчах, есть ещё шансы! Нужно бороться
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