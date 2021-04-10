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2021-05-23
Реал - Барселона
Хетафе - Кадис
Атлетик - Алавес
Эйбар - Леванте

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Барселона

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 2:1 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Реал
2 : 1
завершен
10 апреля 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 445 - 475
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 2.2
Средний возраст: 27.8 - 25.2
Средний рост: 181.9 - 179.6
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 4-1-4-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 5 - 3
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Барселона
Испания. Примера 2020/2021, 30 тур
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:55
Ставки на футбольные матчи
 
13' (1:0) Бензема Карим (9) (Васкес Лукас (17))
 
28' (2:0) Кроос Тони (8)
 
43' Васкес Лукас (17) уходит с поля, Одриосола Альваро (19) вышел на поле
 
61' Вальверде Федерико (15) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
 
69' Начо (6)
 
3
72' Бензема Карим (9) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
72' Кроос Тони (8) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
72' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Марсело (12) вышел на поле
 
89' Каземиро (14)
 
90' Каземиро (14)
 
23' Педри (16)
 
26' Араухо Рональд (4)
 
46' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Гризманн Антуан (7) вышел на поле
 
60' (2:1) Мингеса Оскар (28) (Альба Жорди (18))
 
64' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
 
72' Араухо Рональд (4) уходит с поля, Мориба Илайш (27) вышел на поле
 
2
81' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
81' Педри (16) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
 
84' Альба Жорди (18)
 
85' Тренеру Куман Рональд
Голы
Бензема Карим
ассистент Васкес Лукас 		1:0 13’
Кроос Тони 2:0 28’
60’ 2:1 Мингеса Оскар
ассистент Альба Жорди
Наказания
23’ Педри
26’ Араухо Рональд
Начо 69’
84’ Альба Жорди
85’ Тренеру Куман Рональд
Каземиро 89’
Каземиро 90’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Одриосола Альваро Васкес Лукас 43’
46’ Гризманн Антуан Дест Сержиньо
Асенсио Марко Вальверде Федерико 61’
64’ Роберто Серхи Бускетс Серхио
Диас Мариано Бензема Карим 72’
Иско Кроос Тони 72’
Марсело Винисиус Жуниор 72’
72’ Мориба Илайш Араухо Рональд
81’ Брейтуэйт Мартин Дембеле Усман
81’ Тринкан Франсишку Педри
Статистика
 14 Удары по воротам 18
3 Удары в створ 4
16 Фолы 10
5 Угловые 6
0 Офсайды 1
31% Владение мячом 69%
3 Cэйвы 1
3 Предупреждения 3
1 Удаления 0
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Все комментарии
sash71
sash71 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
12 апреля в 14:58
Я такого же мнения, что дело тут в умении управлять командой. Зидан как показывает время оказался не только талантище на поле в качестве игрока но и на тренерском мостике.
NOVA
NOVA
12 апреля в 08:29, ред.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
    11 апреля в 22:36
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответ Spartach from kg (раскрыть)
      11 апреля в 22:29
      Я об этом и говорю.
      ESPANOL
      ESPANOL
      11 апреля в 16:29
      Ничуть не оправдывая поражения Барсы, хочу обратить внимание на этого арбитра по фамилии Мансана, что в переводе с испанского означает Яблоко. Так вот это яблоко явно сорта Белый налив. Давно за ним слежу и заметил одну закономерность, с кем бы Барселона не играла с его участием, он постоянно топит против Барсы. Может у него аллергия на все, что связанно с Каталонией? Эта неприязнь у многих испанцев центральной части страны, в частности Кастилии. Я как то разговаривал с помощником испанского консула в Москве и совершенно случайно оговорился, что улетаю в Барселону. Вы бы видели его лицо, в нем ярко читалась ненависть и злоба к Каталонии. А Каталония, между прочим, самый развитый экономический регион Испании и ее финансовый вклад в бюджет страны, самый большой. Может быть от того, что каталонцы требуют и достойной отдачи в развитие их провинции, у Мадрида присутствуют постоянные злоба, зависть и желание унизить, ущемить мятежный штат. Соответственно на выходе получаем ответку адекватную. Поэтому в утверждениях о том, что судьи в подавляющем большинстве симпатизируют Реалу, а не Барсе, есть реальные факты. Исходя из всего этого, Барселона должна быть сильнее соперников с запасом прочности на все случаи жизни. Гвардиола это понимал и его Барсе хватало этого запаса и превосходства, чтобы выходить победителями в любых ситуациях. Все эти качества были бездарно утрачены при Бартомеу. Теперь имеем то, что имеем. Месси выжидает, какие первые шаги предпримет новый босс, хотя я чувствую, что свой выбор дальнейшей карьеры он уже сделал.
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      11 апреля в 16:04
      2 сложнейших матча из 3, и две победы.
      Metropolis
      Metropolis ответ LOpp (раскрыть)
      11 апреля в 15:56
      Видать ты очень молод, раз не помнишь того как по Рен ТВ показывали АПЛ.
      Ми Ша
      Ми Ша
      11 апреля в 15:03
      Болельщиков Мадрида с победой! Впереди еще 8 туров в чемпионате + ЛЧ, концовка сезона ад, учитывая настрой соперника против Реала и фактор травм... Команде желаю сил, терпения и здоровья.
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Agamaga........ (раскрыть)
      11 апреля в 14:30
      В поражении Вальядолида кто виноват?
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      11 апреля в 13:57, ред.
      Браво, королевичи! Оборона мадридского Реала, наверное, впервые сыграла в таком составе: Одриосола - Начо - Милитао. Изящный гол Карима очень понравился) И Тони Кроос тоже молодчик! Да, во втором тайме королевичи подсели и удаление Каза было совсем не обязательным, но в итоге мадридский Реал смог отстоять победный результат) Всех преданных мадридистов с очередной победой в Эль - Класико!
      И Реал на данный момент на текущем 1 месте!)
      modestregista
      modestregista
      11 апреля в 13:37
      Сочувствую болельщикам обоих легендарных клубов, потому что многие из них в очередной раз схлестнутся на просторах Интернета, яростно обсуждая судейский беспредел, статистику прошлых лет и модную аналитику, упуская из виду тот пульсирующий факт, что данное классическое противостояние теряет что-то важное и настоящее...
      alexando1974
      alexando1974
      11 апреля в 13:33
      барса щас проблемная хорошо ставочка зашла)
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Кьянти (раскрыть)
      11 апреля в 13:21
      "Тебе кажется", а я играл футбол, и на уровне района, и уровне города, начиная с дюсшор.
      Да вы тут просто все эксперты, разговора нет, дух футбола и контакты знаете не понаслышке. Это мы так погулять вышли. Судьи спорные решения всегда будут принимать в пользу столичных, потому что так везде заведено и это не изменить. Адм ресур больше. Барса только лишь если сильно превосходит может выиграть игру.
      рус фан
      рус фан
      11 апреля в 13:13
      Болел Реала с заслуженной победой, команда снова показала свой высокий класс и обнажила слабость каталонских, особенно это было видно в первом тайме, во втором счет и погода внесли свои коррективы, но главное не изменили победный результат.
      abramjan
      abramjan
      11 апреля в 13:09
        Кьянти
        Кьянти ответ Agamaga........ (раскрыть)
        11 апреля в 12:58
        А ты сам в футбол играл, ну не только во дворе, а на официальном уровне, хотя бы первенство города, или даже района?
        Мне вот кажется нет. Я 40 лет в футбол играю. Я не говорю, что не бывает ошибок судейских, которые менят ход и возможный результат матча, но думать будто бы в футбол можно выигрывать( не выиграть, а выигрывать), припомощии судей, будто бы, к примеру прсиавь пенальти и обязательно будет щабит гол и потом в итоге еще и победа, значит знать о футболе из книжек, значит вообще не чувствовать дух этой игры. Уж прости, уважаемый ничего личного.
        амурец
        амурец
        11 апреля в 12:56
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ Кьянти (раскрыть)
          11 апреля в 12:46
          А как вы принимаете такие победы вообще? Я указал на матч, где был явный, очевидный офсайд. Таких матчей очень много. В финале с Атлеткио Рамос сравнял счёт с офсайда. Это ведь факты, а не вымыслы.
          Понимаешь вообще, нет? Это только финальные игры.
          Кьянти
          Кьянти ответ Agamaga........ (раскрыть)
          11 апреля в 11:43
          Да, я знаю, конечно же, это уже "факт всеми признаный" Реал все три ЛЧ купил а до этого 10-ть ему подарили судьи и вообше Волдемор и Саурон за Реал шаманят и колдуют и только маленький хоббит Месси спасает иногда добрую и честную Барсу.
          Лёня_ Макинтош
          Лёня_ Макинтош
          11 апреля в 11:24
          Сливочных с победой , могли и больше забить.
          Manny_Pacquiao
          Manny_Pacquiao ответ sash71 (раскрыть)
          11 апреля в 11:19
          Дело не в игроках. Дело в Зидане. Осенью его хейтили за то, что не доверяет молодежи, а старики уже не оправдывают. Он верил, и вот результат. Я не знаю, как Зидан это делает. Но если на горизонте большой матч, он его выигрывает. Только с сити облажался в прошлом сезоне. Если реал выйдет в финал лч, я надеюсь там его ждать будет Сити. Два лысых гения схлестнутся в главном матче сезона
          Brooklyn888
          Brooklyn888 ответ LOpp (раскрыть)
          11 апреля в 11:09
          😂😂😂
          Brooklyn888
          Brooklyn888
          11 апреля в 11:03
          Да,да,да ,во всем всегда судья виноват)))))
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ Ворошиловский Стрелок (комментарий удален) (раскрыть)
          11 апреля в 10:20
          Реал то они вытащили в обоих класико. И по ходу чемпионата тянут! Судейский произвол!!!
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ Кьянти (раскрыть)
          11 апреля в 10:17
          Тебе напомнить финал 98 года? Там Миятович принял, когда находился в метровом офсайде. Вот такие чудовищные ошибки судей делают Реал чемпионом.
          Перечислять много можно, только смысл? Эвребе, который удалил Эрика за симуляцию Анелька, чего ожидать от него было? Это единственный такой матч. А у сливок каждый второй стабильно имени судьи.
          Уже целая статья была, что реал только так тянут.
          Барса когда на голову сильнее была она выигрывала Мадрид, там бы и судья не помог. А когда равные силы, и эпизоды судит по-разному. Вини падает - штрафной, вместо жёлтой за симуляцию. В аналогичной ситуации в пользу Барсы - тишина. И даже повтор не смотрит.
          Барса играла лучше, контролировал ход матча. Глупая ошибка Деста привела ко второму голу.
          Agamaga........
          Agamaga........ ответ Spartach from kg (раскрыть)
          11 апреля в 10:08
          Когда судья свистит всегда в одну сторону при равных, то это матч имени судьи. Сливочных всю жизнь тянут, потому что это столичный клуб.
          creamboy
          creamboy
          11 апреля в 09:53
          Будет не справедливо если Реал не выграет ЛаЛигу
          Потому что всех своих главных соперников Мадрид обыграл и не проиграл ни разу ни Барсе ни Атлетико ни Севилье
          Thom52
          Thom52 ответ LOpp (раскрыть)
          11 апреля в 09:45
          Видимо, недавно смотрите футбол. 20 лет назад по Рен ТВ показывали АПЛ.
          sash71
          sash71 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          11 апреля в 09:43
          В той же Барсе остался костяк победителей ЛЧ (Пике, Альба, Бускетс и Месси) которые вполне способны, а возможно и объязаны показывать футбол былой славы. Но почему то в Реале Модрич до сих пор мотивирован и способен возить всех соперников на одном квадратном метре, а боги Барселоны стали попросту ленивыми беременными тараканами. Отсюда по сути и складывается весь рисунок игры двух, как мы говорим грандов мирового футбола. Но есть одно НО.....если Реал впадает в так называемый кризис то он у него по факту длится не больше года, а вот если Барселона впадает в аналогичный кризис то она выходит из него к сожалению десятилетиями.
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          11 апреля в 09:35
          Да ужжжж....
          Забивать в Барсе некому , кроме Месси, а Месси хочет в ПСЖ.
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