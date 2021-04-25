|
2 : 1
завершен
25 апреля 2021, 19:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 243 - 69.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.4
Средний возраст: 29.6 - 27
Средний рост: 180.5 - 184
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 4-3-3 - 3-4-2-1
Серия побед: 4 - 1
|
Стадион Рамон Санчес Писхуан
|Ракитич Иван
|1:0(П)
|16’
|
Окампос Лукас
ассистент Гомес Алехандро
|2:0
|53’
|90’
|2:1(П)
|Сольдадо Роберто
|34’
|Кенеди
|67’
|Антонио Пуэртас
|87’
|Монторо Анхель
|Акунья Маркос
|90’
|Кунде Жуль
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Кини
|Перес Неуэн
|46’
|Марин Адриан
|Кенеди
|Эн-Несери Юссеф
|Де Йонг Люк
|59’
|Хордан Хоан
|Сусо
|59’
|59’
|Монторо Анхель
|Гоналон Максим
|68’
|Сольдадо Роберто
|Суарес Луис Хавьер
|72’
|Молина Хорхе
|Нева Карлос
|Торрес Оливер
|Гомес Алехандро
|73’
|Гудель Неманья
|Окампос Лукас
|86’
|Васкес Франко
|Ракитич Иван
|86’
|
|10
|Удары по воротам
|4
|
|
|4
|Удары в створ
|2
|
|
|11
|Фолы
|14
|
|
|5
|Угловые
|5
|
|
|0
|Офсайды
|1
|
|
|64%
|Владение мячом
|36%
|
|
|1
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|3
|