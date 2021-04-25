В 13 Буну Яссин Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 20 Диего Фолов совершено: 2 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 12 Кунде Жуль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 16 Навас Хесус Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 19 Акунья Маркос Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 24 Гомес Алехандро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 73

Н 5 Окампос Лукас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 86

П 10 Ракитич Иван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 86

Н 7 Сусо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 59

П 25 Фернандо Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

Н 9 Де Йонг Люк Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 33 Вакас Альфонсо

В 31 Санчес Диас

З 4 Рекик Карим

З 18 Эскудеро Серхио

П 22 Васкес Франко Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 4

П 17 Видаль Алейш

П 6 Гудель Неманья Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 4

П 14 Оскар

П 21 Торрес Оливер Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 17

П 8 Хордан Хоан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 31

Н 11 Эль-Хаддади Мунир