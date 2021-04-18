В 13 Сория Давид Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 2 Джене Даконам Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 15 Кукурелья Марк Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 12 Ньом Аллан Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 17 Оливера Мирамонтес Матиас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 11 Аленья Карлес Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 76

П 18 Арамбарри Мауро Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 20 Максимович Неманья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 24 Тимор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Н 10 Унал Энес Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 89

Н 7 Хайме Мата Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 1 Яньес Рубен

З 40 Акугуру Аманкваа

З 29 Иглесиас Хуан

З 22 Суарес Дамиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 14

З 21 Чакла Софьян

З 6 Чема

З 4 Эчейта Хавьер

П 5 Кубо Такефуса

П 32 Миранда Хосете Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 8 Портильо Франциско