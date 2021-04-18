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Хетафе - Реал
Осасуна - Эльче
Реал Сосьедад - Севилья
Алавес - Уэска
Атлетико - Эйбар
Бетис - Валенсия
Кадис - Сельта
Леванте - Вильярреал

Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе против Реал

Хетафе Логотип футбольный клуб Хетафе 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Хетафе
0 : 0
завершен
18 апреля 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2.2
Средний возраст: 26.7 - 25.9
Средний рост: 184 - 179.7
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
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Реал
Испания. Примера 2020/2021, 33 тур
Стадион Колисео Алфонсо Перес
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Фонбет Live! 8.00 1.25 8.00
Мелбет 4.79 3.56 1.85
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    58' Ньом Аллан (12)
     
    65' Хайме Мата (7) уходит с поля, Родригес Анхель (9) вышел на поле
     
    75' Родригес Анхель (9)
     
    76' Аленья Карлес (11) уходит с поля, Суарес Дамиан (22) вышел на поле
     
    86' Кукурелья Марк (15)
     
    90' Унал Энес (10) уходит с поля, Миранда Хосете (32) вышел на поле
     
    54' Винисиус Жуниор (20)
     
    2
    65' Диас Мариано (24) уходит с поля, Бензема Карим (9) вышел на поле
    65' Родриго (25) уходит с поля, Бланко Антонио (31) вышел на поле
     
    78' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Аррибас Серхио (30) вышел на поле
    Наказания
    54’ Винисиус Жуниор
    Ньом Аллан 58’
    Родригес Анхель 75’
    Кукурелья Марк 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родригес Анхель Хайме Мата 65’
    65’ Бензема Карим Диас Мариано
    65’ Бланко Антонио Родриго
    Суарес Дамиан Аленья Карлес 76’
    78’ Аррибас Серхио Асенсио Марко
    Миранда Хосете Унал Энес 90’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 10
    		6 Удары в створ 2
    		17 Фолы 8
    		6 Угловые 6
    		1 Офсайды 4
    		41% Владение мячом 59%
    		1 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Brooklyn888 (раскрыть)
    19 апреля в 16:49
    В случае ничейного результата мы Атлетов даже не догоним.
    Roger Young
    Roger Young
    19 апреля в 16:14
    молодцы, Хетафе
    Legend 6
    Legend 6
    19 апреля в 11:30
      Brooklyn888
      Brooklyn888 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      19 апреля в 09:11
      Та не парься , так ещё Барса-Атлеты впереди ждёт ,свое возьмём ещё!
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      19 апреля в 08:29
      Нафига было рвать жилы с Барсой, чтоб потом вот так бездарно потерять очки? В нападении ничего не клеилось у Реала. Вероятно, не лучший момент был для выпуска дублеров и отдыха Бенза с Кроссом. Теперь снова зависимы от результатов других команд и шансы на чемпионство упали.
      VeniaminS
      VeniaminS
      19 апреля в 08:27
      Ну что же,причин хватает.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ vastudio (раскрыть)
      19 апреля в 08:26
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук
        19 апреля в 08:07
        не люблю шаровой футбол
        Ми Ша
        Ми Ша
        19 апреля в 07:58
        Увы((. Усталость, травмы, дисквалификации сделали свое дело, а резерв мертвый...
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        19 апреля в 07:03
        Печально, ненужная потеря очков в самый неподходящий момент.
        112910415
        112910415
        19 апреля в 06:53
        Барса воспользуется !
        da da da
        da da da
        19 апреля в 04:32
        спасибо Реалу за развал еврофутбола,браво.
        VAN ARM
        VAN ARM
        19 апреля в 03:51
        печальное зрелищще))) но так бывает))
        амурец
        амурец
        19 апреля в 03:16
        да уж, молодёжка Реала не справилась, жаль, пройти Ливер, пригнуть Барселону и слиться с Хетафе, в этом весь Реал
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ ESPANOL (раскрыть)
        19 апреля в 01:16, ред.
        Ты лучше посмотри состав Реала. Увидишь, что семь-восемь игроков основы не было.
        ESPANOL
        ESPANOL
        19 апреля в 00:41
        Вот после этого пусть некоторые горлопаны и кричат, что Месси только и может всяким Хетафе забивать. А оказывается, что это очень непростое дело и не всякий может Хетафе забить. Прежде, чем какую нибудь глупость сказать, сначала научитесь думать.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        19 апреля в 00:39
          faneng
          faneng
          19 апреля в 00:38
          В этом весь нынешний Реал. Выиграть сложнейшие матчи у Ливерпуля и Барселоны. И бездарно потерять очки с середняками...
          Иван Пойлов
          Иван Пойлов
          19 апреля в 00:35
          Как за такую команду можно болеть?!
          Даже гола не смогли забить, как всегда последний матч Милый Реал заваливает пресс, разрешали бы тут мат он был бы отборным
          ESPANOL
          ESPANOL
          19 апреля в 00:34
          Судьи Мансаны не было, поэтому Реал и не выиграл. Сколь веревочка не вейся, все равно найдется кнут... Боженька все видет и шельму метит. Теперь главное, чтобы Реал с Челси выложился по полной программе, чтобы еще очки потерять. На два фронта распыляться в конце сезона тяжело. Барса от кубка освободилась и теперь может сосредоточиться полностью на чемпионате. Если не используют такой шанс, то винить нужно будет только самих себя. Хорошо, что у нас есть еще очная игра с Атлетико, которая может стать решающей. Вперед Барселона!
          Дрючик 76
          Дрючик 76
          19 апреля в 00:27
          Вот ондоны,экспрес запороли,РЕДИСКИ!
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          19 апреля в 00:24
          Отлично, пусть и дальше думают о суперлиге, ведь трофеев не видать вам))
          vastudio
          vastudio
          19 апреля в 00:19
          Привет лузерам от Барсы))
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
          19 апреля в 00:16
          Судья ничего не решил. Реал раскатывал Барсу до того момента, пока не начался дождь.
          А Реалу не хватает игроков, очень много игроков отсутвуют по разным причинам: у кого-то травма, у кого-то корона, Каземиро дискву получил.
          Не уверен, что Барса выдержала бы сегодня так же, как это сделал Реал, будь у Барсы столько отсутствующих из основы. Прикинь, если Барса выйдет играть против Хетафе в гостях без 4 основных защитников, без Бускетса, без Де Йонга и без Месси.
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          19 апреля в 00:10, ред.
          Барса разгромит 100%.
          По игре с Реалом Барса сильнее была и ты это знаешь,что судья решил исход в пользу Реала.
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
          19 апреля в 00:09
          Семь, восемь игроков старта отсутствовало. Посмотрим, что сделает Барса.
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          19 апреля в 00:08
          Эх, не смогла порадовать нас молодёжь Реала.
          Ну ладно, хотя бы не проиграли. Ведь Хетафе был лучше. Надеюсь, что скоро вернётся основа Реала. Очень не хватает таких игроков, как: Менди, Рамос, Варан, Карвахаль/Васкес, Каземиро, Крооса и лондонского Азара.
          Семь-восемь(!) игроков основы не было в старте.
          Надеюсь, что Реал больше будет терять очки в Ла Лиге и выиграет дуэль у Челси!!! Успехов и больших побед Реалу!!!
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
          19 апреля в 00:04
          Судья виноват и Перес,думали и так обыграют Хетафе но прогодали.
          Думаю Реал останется в этом сезоне без трофеев,Барса сдеоает дубль скорее всего.
          goalaktika
          goalaktika
          19 апреля в 00:01
          Реал играл без флангов. Особенно правый, без Карвахаля и Васкеса. Но и слева Винисиус без Менди вообще ни о чем. К сожалению, увидели абсолютно бездарную игру...Марсело сильно сдал. Иско пора показывать где выход. Хорошо хоть Куртуа на месте, могли и проиграть
          УЕСКА
          УЕСКА
          19 апреля в 00:00
          Скорее это Хетафе не смог обыграть реал. Хозяева были лучше по игре.
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