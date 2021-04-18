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0 : 0
завершен
18 апреля 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2.2
Средний возраст: 26.7 - 25.9
Средний рост: 184 - 179.7
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
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Стадион Колисео Алфонсо Перес
|54’
|Винисиус Жуниор
|Ньом Аллан
|58’
|Родригес Анхель
|75’
|Кукурелья Марк
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родригес Анхель
|Хайме Мата
|65’
|65’
|Бензема Карим
|Диас Мариано
|65’
|Бланко Антонио
|Родриго
|Суарес Дамиан
|Аленья Карлес
|76’
|78’
|Аррибас Серхио
|Асенсио Марко
|Миранда Хосете
|Унал Энес
|90’
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|19
|Удары по воротам
|10
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|6
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|4
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|1
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|1
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Ну ладно, хотя бы не проиграли. Ведь Хетафе был лучше. Надеюсь, что скоро вернётся основа Реала. Очень не хватает таких игроков, как: Менди, Рамос, Варан, Карвахаль/Васкес, Каземиро, Крооса и лондонского Азара.
Семь-восемь(!) игроков основы не было в старте.
Надеюсь, что Реал больше будет терять очки в Ла Лиге и выиграет дуэль у Челси!!! Успехов и больших побед Реалу!!!
Ну ладно, хотя бы не проиграли. Ведь Хетафе был лучше. Надеюсь, что скоро вернётся основа Реала. Очень не хватает таких игроков, как: Менди, Рамос, Варан, Карвахаль/Васкес, Каземиро, Крооса и лондонского Азара.
Семь-восемь(!) игроков основы не было в старте.
Надеюсь, что Реал больше будет терять очки в Ла Лиге и выиграет дуэль у Челси!!! Успехов и больших побед Реалу!!!