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0 : 1
завершен
16 мая 2021, 19:30
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.2
Средний возраст: 26.2 - 26
Средний рост: 181.9 - 181.4
Легионеров: 0 - 8
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Сан Мамес Баррия
|Беренгер Алехандро
|14’
|Гарсия Рауль
|79’
|Мартинес Иньиго
|80’
|82’
|Начо
|Гарсия Рауль
|89’
|90+1’
|Вальверде Федерико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Асенсио Марко
|Винисиус Жуниор
|Вильялибре Асьер
|Уильямс Иньяки
|65’
|Весга Микель
|Дани Гарсия
|65’
|Гарсия Рауль
|Морсилльо Йон
|65’
|Лопес Унаи
|Санджет Ойхан
|72’
|Гомес Ибаи
|Венседор Унаи
|73’
|77’
|Азар Эден
|Родриго
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|8
|Удары по воротам
|11
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|1
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|11
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|1
|Офсайды
|1
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|1
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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Но в 2017 когда Реал стал чемпионом и не обыграл Барсу то ваши кричали что неполноценный чемпион!
В любом случае Атлетико заслужил стать чемпионом!
Но в 2017 когда Реал стал чемпионом и не обыграл Барсу то ваши кричали что неполноценный чемпион!
В любом случае Атлетико заслужил стать чемпионом!
Кто больше набрал баллов, того и лига. Все просто! Не усложняй.
Кто больше набрал баллов, того и лига. Все просто! Не усложняй.
Атлетико 2 года, факт
Реал был сильнее в этом сезоне и тех и других-но врядли станет чемпионом,такой вот парадокс
Атлетико 2 года, факт
Реал был сильнее в этом сезоне и тех и других-но врядли станет чемпионом,такой вот парадокс
Слишком пафосные речи - "Мадрид себе проиграл".
Лучше стоит признать честно, что Атлетико заслужил больше!
60 травм, половина только у Азара и ковидники, Барса тоже не сильно отстала от них. Так что эти отмазки детские оставь.
Слишком пафосные речи - "Мадрид себе проиграл".
Лучше стоит признать честно, что Атлетико заслужил больше!
60 травм, половина только у Азара и ковидники, Барса тоже не сильно отстала от них. Так что эти отмазки детские оставь.
Пооа уже избавляться от хлама
Пооа уже избавляться от хлама
Может напомнишь Барса или Атлетико когда в последний раз выигрывали у Реала?
Мадрид сам себе проиграл чемпионат-обыграв всех прямых конкурентов и бездарно потеряв нужные очки с аутсайдерами-но Реал доказал что сейчас сильнее Барселоны и Атлетико и если бы не 60 травм то кто знает...
Может напомнишь Барса или Атлетико когда в последний раз выигрывали у Реала?
Мадрид сам себе проиграл чемпионат-обыграв всех прямых конкурентов и бездарно потеряв нужные очки с аутсайдерами-но Реал доказал что сейчас сильнее Барселоны и Атлетико и если бы не 60 травм то кто знает...
А вот без Месси команда была бы в середине таблицы!
А вот без Месси команда была бы в середине таблицы!
Тебя Барса преследует,не можешь без Барсы жить.
Тебя Барса преследует,не можешь без Барсы жить.
Уважение команде за то что борится до последнего,Барса вон уже слилась что не может не радовать!
Уважение команде за то что борится до последнего,Барса вон уже слилась что не может не радовать!
Имея столько проблем с составом, вывезли на характере.
Матрас по полной обос...ся во втором круге.
Барселона из за своей клоунской обороны просто не имела шансов на что то серьёзное)
Имея столько проблем с составом, вывезли на характере.
Матрас по полной обос...ся во втором круге.
Барселона из за своей клоунской обороны просто не имела шансов на что то серьёзное)