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Атлетик - Реал
Алавес - Гранада
Атлетико - Осасуна
Барселона - Сельта
Бетис - Уэска
Хетафе - Леванте
Кадис - Эльче
Реал Сосьедад - Вальядолид
Валенсия - Эйбар
Вильярреал - Севилья

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик против Реал

Атлетик Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао) 0:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Атлетик
0 : 1
завершен
16 мая 2021, 19:30
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.2
Средний возраст: 26.2 - 26
Средний рост: 181.9 - 181.4
Легионеров: 0 - 8
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
Реал
Испания. Примера 2020/2021, 37 тур
Стадион Сан Мамес Баррия
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.114.461.56
Лига Ставок 5.20 4.40 1.61
Мелбет 6.02 4.41 1.57
1XBET 5.75 4.78 1.58
    Еще
     
    14' Беренгер Алехандро (12)
     
    3
    65' Уильямс Иньяки (9) уходит с поля, Вильялибре Асьер (20) вышел на поле
    65' Дани Гарсия (14) уходит с поля, Весга Микель (6) вышел на поле
    65' Морсилльо Йон (2) уходит с поля, Гарсия Рауль (22) вышел на поле
     
    72' Санджет Ойхан (16) уходит с поля, Лопес Унаи (8) вышел на поле
     
    73' Венседор Унаи (27) уходит с поля, Гомес Ибаи (7) вышел на поле
     
    79' Гарсия Рауль (22)
     
    80' Мартинес Иньиго (4)
     
    89' Гарсия Рауль (22)
     
    59' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    68' (0:1) Начо (6) (Каземиро (14))
     
    77' Родриго (25) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
     
    82' Начо (6)
     
    90+1' Вальверде Федерико (15)
    Голы
    68’ 0:1 Начо
    ассистент Каземиро
    Наказания
    Беренгер Алехандро 14’
    Гарсия Рауль 79’
    Мартинес Иньиго 80’
    82’ Начо
    Гарсия Рауль 89’
    90+1’ Вальверде Федерико
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Асенсио Марко Винисиус Жуниор
    Вильялибре Асьер Уильямс Иньяки 65’
    Весга Микель Дани Гарсия 65’
    Гарсия Рауль Морсилльо Йон 65’
    Лопес Унаи Санджет Ойхан 72’
    Гомес Ибаи Венседор Унаи 73’
    77’ Азар Эден Родриго
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 11
    		1 Удары в створ 2
    		10 Фолы 7
    		4 Угловые 11
    		1 Офсайды 1
    		36% Владение мячом 64%
    		1 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Да я вкурсе про очки
    Но в 2017 когда Реал стал чемпионом и не обыграл Барсу то ваши кричали что неполноценный чемпион!
    В любом случае Атлетико заслужил стать чемпионом!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Какой парадокс? Какие факты? Атлетико обыграл Барсу, они не заслужили чемпионство? Или только сливочными заканчивается сезон?
    Кто больше набрал баллов, того и лига. Все просто! Не усложняй.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 14:42, ред.
    Я всё по фактам разложил-Барса не обыгрывала Реал 2 года ,факт
    Атлетико 2 года, факт
    Реал был сильнее в этом сезоне и тех и других-но врядли станет чемпионом,такой вот парадокс
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ R.Carlos. (раскрыть)
    вчера в 13:15
    И кто же забьёт 30 мячей? Как видно второй сезон Гризманн, Дембеле вообще ни о чём.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 13:14
      R.Carlos.
      R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 06:56
      Без гнома барса расцветет
      Пооа уже избавляться от хлама
      амурец
      амурец
      вчера в 02:47
      победа это хорошо, теперь побеждать надо в последнем туре, жаль что кому быть чемпионом зависит не от Реала
      eleven LC
      eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 00:27, ред.
      Какое место?
      Может напомнишь Барса или Атлетико когда в последний раз выигрывали у Реала?
      Мадрид сам себе проиграл чемпионат-обыграв всех прямых конкурентов и бездарно потеряв нужные очки с аутсайдерами-но Реал доказал что сейчас сильнее Барселоны и Атлетико и если бы не 60 травм то кто знает...
      eleven LC
      eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      вчера в 00:05
      Не могу!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ ну здарова (раскрыть)
      16 мая в 22:57
      Суарес действительно показал сливочным их место.
      А вот без Месси команда была бы в середине таблицы!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      16 мая в 22:55
      У них диагноз такой!
      Loko best
      Loko best ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      16 мая в 22:53
      Будь вы настоящим болельщиком Барсы или Реала,подобные вопросы бы не задавали...
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
      16 мая в 22:29
      Причем тут Барса,какая разница какое место если не чемпион,у Реала нет шансов стать чемпионом,Атлетико 99% чемпион.
      Тебя Барса преследует,не можешь без Барсы жить.
      ABir
      ABir
      16 мая в 22:24
      Жаль, что Осасуна не дотерпела. Теперь сливочным , не смотря на победу, в заключительном туре надо побеждать и ждать осечки матрасников
      eleven LC
      eleven LC ответ Happyboy Barca (раскрыть)
      16 мая в 22:04
      Это единственное "достижение" Барсы в этом сезоне если кубок не считать
      eleven LC
      eleven LC
      16 мая в 21:55, ред.
      Очень важная победа-теперь остался Вильярреал!
      Уважение команде за то что борится до последнего,Барса вон уже слилась что не может не радовать!
      League1
      League1
      16 мая в 21:47
      Суарес молодец, показал барсе, кто был в ней самый важный.
      League1
      League1
      16 мая в 21:46
      Шансы Реала на чемпионство нулевые. Чтобы Атлетико в последнем туре проиграл предпоследней команде чемпионата, надо предложить Атлетико столько денег, сколько никто предложить ему не сможет.
      gentlewolf
      gentlewolf
      16 мая в 21:45
      Суарес показал барсе ее место, но барсуки все выворачивают на изнанку.
      ну здарова
      ну здарова ответ БАРСА месси (раскрыть)
      16 мая в 21:33, ред.
      и показал барсе на каком они должны быть без суареса, с переоцененным гномом
      БАРСА месси
      БАРСА месси
      16 мая в 21:31
      Суарес💪 Реалу показал где они должны быть
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      16 мая в 21:30, ред.
      Поздравляю болельщиков Реала с победой
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
      16 мая в 21:27
      суареса с ЗОЛОТЫМ голом
      ФанГалактикоса
      ФанГалактикоса
      16 мая в 21:27
      Сами виноваты...Столько шансов было выйти на первое место и закрепиться
      Ми Ша
      Ми Ша
      16 мая в 21:25
      Валидол сплошной 🤦🏻‍♂️ Ждём следующую неделю...
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ ответ juvenale (раскрыть)
      16 мая в 21:22
      Старик Суарес вывел матрасов вперёд. Праздник будет на другой улице
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
      16 мая в 21:10
      В целом заслуженно)
      Имея столько проблем с составом, вывезли на характере.
      Матрас по полной обос...ся во втором круге.
      Барселона из за своей клоунской обороны просто не имела шансов на что то серьёзное)
      juvenale
      juvenale
      16 мая в 21:08
      ну что Реал чемпион
      Илья85
      Илья85
      16 мая в 21:06
      Уже с 99% уверенностью можно сказать ,что Реал чемпион
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ Tormentor (раскрыть)
      16 мая в 20:57
      В каком смысле?)
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