В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 74

З 19 Джимсити Берат Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 85

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 65

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 65

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 61 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 74

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 24 Карнесекки Марко

В 31 Росси Франческо

З 27 Депаоли Фабио

З 26 Мохика Хоан Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 16

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 8

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 25

П 11 Фройлер Ремо Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 16

Н 7 Ламмерс Сэм Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 25