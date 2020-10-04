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Аталанта - Кальяри
Беневенто - Болонья
Лацио - Интер
Парма - Верона
Милан - Специа
Ювентус - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Кальяри

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    Голы
    Муриэль Луис
    ассистент Паломино Хосе Луис     		1:0 7’
    24’ 1:1 Годин Диего
    ассистент Марин Рэзван
    Гомес Алехандро
    ассистент Сапата Дуван     		2:1 29’
    Пашалич Марио
    ассистент Госенс Робин     		3:1 37’
    Сапата Дуван
    ассистент Паломино Хосе Луис     		4:1 42’
    52’ 4:2 Жоао Педро
    ассистент Ликояннис Хараламбос
    Ламмерс Сэм
    ассистент Пашалич Марио     		5:2 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Малиновский Руслан Гомес Алехандро 65’
    Ламмерс Сэм Сапата Дуван 66’
    66’ Трамони Маттео Марин Рэзван
    Фройлер Ремо Муриэль Луис 74’
    Мохика Хоан Госенс Робин 74’
    78’ Калигара Фабрицио Соттил Риккардо
    Шутало Бошко Паломино Хосе Луис 85’
    85’ Паволетти Леонардо Жоао Педро
    85’ Клаван Рагнар Годин Диего
    85’ Фараго Паоло Дзаппа Габриэле
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 12
    		12 Удары в створ 3
    		11 Фолы 9
    		3 Угловые 9
    		2 Офсайды 0
    		58% Владение мячом 42%
    		1 Cэйвы 7
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    Все комментарии
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    04 октября в 21:33
    Браво Аталанта
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    04 октября в 20:29
    Аталанта и Сассуоло громят соперников!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Klaus-S (раскрыть)
    04 октября в 19:35
    Он уже забивал зениту третий))
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
    04 октября в 19:19
    Не верю в Аталанту,у них нет судей,еше и без зашиты,но команда веселая.Интер тоже теряет очки против середняков.как сегодня против Лацио
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
    04 октября в 19:15
    Там все купленно на 20 лет вперед абонимент у старушки на договорные матчи
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    04 октября в 17:17
    Веселый матч будет Ливерпуль-Аталанта
    alex074
    alex074 ответ DEIVID (раскрыть)
    04 октября в 16:56
    Как говорится: "Поживем, увидим"
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    04 октября в 16:29
    они прям как бразильцы играют, забьем больше чем вы нам))
    DEIVID
    DEIVID ответ alex074 (раскрыть)
    04 октября в 16:10
    Вряд ли. Три турнира, насыщенный сезон, укороченный по времени, плюс Гасперини к ротации часто прибегает.
    Agamaga
    Agamaga ответ particular (раскрыть)
    04 октября в 16:08
    Пусть не меньше трёх затолкают туринцам))
    DEIVID
    DEIVID ответ Санчо Панса (раскрыть)
    04 октября в 16:08
    Для ротации.
    alex074
    alex074
    04 октября в 16:07
    Похоже, что у Аталанты и без Миранчука всё складывается в ёлочку...Как бы он на лавке не засиделся после травмы.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ h8you (раскрыть)
    04 октября в 15:53
    ну видно будет)
    Klaus-S
    Klaus-S ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    04 октября в 15:45
    Хотите что бы он Зениту третий забил? )
    h8you
    h8you ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
    04 октября в 15:43
    с такой защитой нет
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    04 октября в 15:39
    И зачем этой команде нужен Миранчук? Они и без него великолепны) С заслуженной и разгромной победой, Бергамо!
    h8you
    h8you
    04 октября в 15:38
    стандартные 5 забили
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 октября в 15:37
    Миранчук травма,не?
    particular
    particular ответ sihafazatron (раскрыть)
    04 октября в 15:33, ред.
    Бергамаски уже считают ниже своего достоинства забивать меньше 3-х мячей..:))
    Agamaga
    Agamaga
    04 октября в 15:31
    Миранчук будет играть?
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    04 октября в 15:30
    возьмёт скудетто
    dimagas2
    dimagas2
    04 октября в 15:30
    Предсталяю игры с Ливером и Аяксом в ЛЧ))
    sihafazatron
    sihafazatron
    04 октября в 15:29
    Хороша аталанта, без помощей судей клепают всем подряд)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    04 октября в 14:35
    Пашалич любит третий забивать)
    Жаль зениту не Аталанта досталась
    Camellot
    Camellot
    04 октября в 14:21
    Ну и реализация конечно у аталанты
    Ozabot
    Ozabot
    04 октября в 13:58
    «Кальяри» хорошо прессингует, но оборона у них швах конечно.
    VeniaminS
    VeniaminS
    04 октября в 13:13
    Хозяева
    shlomo
    shlomo
    04 октября в 07:54
    Аталанта выиграет...
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