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5 : 2
завершен
04 октября 2020, 13:30
воскресенье
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Муриэль Луис
ассистент Паломино Хосе Луис
|1:0
|7’
|24’
|1:1
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Годин Диего
ассистент Марин Рэзван
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Гомес Алехандро
ассистент Сапата Дуван
|2:1
|29’
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Пашалич Марио
ассистент Госенс Робин
|3:1
|37’
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Сапата Дуван
ассистент Паломино Хосе Луис
|4:1
|42’
|52’
|4:2
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Жоао Педро
ассистент Ликояннис Хараламбос
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Ламмерс Сэм
ассистент Пашалич Марио
|5:2
|81’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Малиновский Руслан
|Гомес Алехандро
|65’
|Ламмерс Сэм
|Сапата Дуван
|66’
|66’
|Трамони Маттео
|Марин Рэзван
|Фройлер Ремо
|Муриэль Луис
|74’
|Мохика Хоан
|Госенс Робин
|74’
|78’
|Калигара Фабрицио
|Соттил Риккардо
|Шутало Бошко
|Паломино Хосе Луис
|85’
|85’
|Паволетти Леонардо
|Жоао Педро
|85’
|Клаван Рагнар
|Годин Диего
|85’
|Фараго Паоло
|Дзаппа Габриэле
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|21
|Удары по воротам
|12
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|12
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|0
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|7
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Жаль зениту не Аталанта досталась
Жаль зениту не Аталанта досталась