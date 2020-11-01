|Рома
|2:0
|Фиорентина
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2 : 0
завершен
01 ноября 2020, 20:00
воскресенье
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Стадион Олимпико
|Спинаццола Леонардо
|1:0
|12’
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Педро
ассистент Мхитарян Генрих
|2:0
|70’
|Джеко Эдин
|24’
|32’
|Кастровилли Гаэтано
|Верету Жордан
|33’
|51’
|Лирола Поль
|88’
|Мартинес Лукас
|Кристанте Бриан
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Пульгар Эрик
|Кастровилли Гаэтано
|57’
|Влахович Душан
|Бонавентура Джакомо
|67’
|Куаме Кристиан
|Кальехон Хосе
|Перес Карлес
|Педро
|72’
|Перес Бруно
|Карсдорп Рик
|72’
|Кристанте Бриан
|Пеллегрини Лоренцо
|79’
|82’
|Кутроне Патрик
|Рибери Франк
|82’
|Данкан Альфред
|Амрабат Софьян
|Кумбулла Мараш
|Верету Жордан
|90’
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|16
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|1
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|17
|Фолы
|16
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|7
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|1
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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