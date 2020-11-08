В 28 Скорупски Лукаш Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 29 Де Сильвестри Лоренцо Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 4 Денсвил Стефано Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 70

З 23 Ларангейра Данило Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 14 Томиясу Такехиро Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 8 Домингес Николас Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 62

П 21 Сориано Роберто Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 30 Шутен Йерди Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 99 Бэрроу Муса Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 7 Орсолини Риккардо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 24 Паласио Родриго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Да Коста Анжело

З 33 Калабрези Артуро

З 6 Пас Неуэн

П 18 Бальдурсон Андри

П 22 Майкл Кингсли

П 32 Маттиас Сванберг Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 28

П 70 Руффо Лучи Дион