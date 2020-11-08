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0 : 1
завершен
сегодня, 20:00
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Стадион Ренато ДальАра
|23’
|0:1
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Осимхен Виктор
ассистент Лосано Ирвинг
|Домингес Николас
|25’
|Ларангейра Данило
|27’
|Шутен Йерди
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Маттиас Сванберг
|Домингес Николас
|62’
|Виньято Эмануэль
|Денсвил Стефано
|70’
|75’
|Политано Маттео
|Лосано Ирвинг
|76’
|Зелински Петр
|Мертенс Дрис
|83’
|Элмас Эльхиф
|Инсинье Лоренцо
|83’
|Петанья Андреа
|Осимхен Виктор
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|9
|Удары по воротам
|19
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|3
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|7
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|6
|Офсайды
|0
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|3
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|0
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