Власти Казахстана намерены продать частным инвесторам 4 ФК премьер-лиги

20 октября 2025, 11:10

Правительство Казахстана намерено продать частным инвесторам четыре футбольных клуба, которые выступают в премьер-лиге: астанинский «Женис», петропавлоский «Кызылжар», «Елимай» из Семея и «Кайсар» из Кызылорды. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

По его словам, также рассматривается приватизация клубов «Тараз» из одноименного города в Жамбылской области и «Иртыш» из Павлодара, которые выступают в первой лиге. "В рамках этой работы [по приватизации] АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (Сергей Кан) рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Кызылжар», <...> Kaspi Group (Михаил Ломтадзе) намерен приобрести футбольный клуб «Женис» и построить футбольную инфраструктуру в городе Астана. Потенциальный инвестор из Кызылорды Tau Group Ltd (Ислам Козбаков) планирует приобрести футбольный клуб «Кайсар», — говорится в ответе премьера на запрос депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, опубликованном в базе законодательного органа.

По словам Бектенова, также "были проведены встречи с инвесторами, заинтересованными в приобретении футбольных клубов «Тараз», «Елимай» и «Иртыш». Кроме того, для ФК «Шахтер» из первой лиги финансовая компания Freedom Finance может построить стадион.

В марте в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщали, что в стране планируют выставить на приватизацию более 460 предприятий, в том числе ряд футбольных клубов, их названия не уточнялись. В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорения приватизации футбольных клубов, указав на то, что профессиональный спорт нужно рассматривать как бизнес-индустрию. В этом году в стране также запретили платить зарплаты спортивным легионерам за счет бюджетных средств и из фондов предприятий, связанных с государством.