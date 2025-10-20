 
 
 
Власти Казахстана намерены продать частным инвесторам 4 ФК премьер-лиги

20 октября 2025, 11:10

Правительство Казахстана намерено продать частным инвесторам четыре футбольных клуба, которые выступают в премьер-лиге: астанинский «Женис», петропавлоский «Кызылжар», «Елимай» из Семея и «Кайсар» из Кызылорды. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

По его словам, также рассматривается приватизация клубов «Тараз» из одноименного города в Жамбылской области и «Иртыш» из Павлодара, которые выступают в первой лиге. "В рамках этой работы [по приватизации] АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (Сергей Кан) рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Кызылжар», <...> Kaspi Group (Михаил Ломтадзе) намерен приобрести футбольный клуб «Женис» и построить футбольную инфраструктуру в городе Астана. Потенциальный инвестор из Кызылорды Tau Group Ltd (Ислам Козбаков) планирует приобрести футбольный клуб «Кайсар», — говорится в ответе премьера на запрос депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, опубликованном в базе законодательного органа.

По словам Бектенова, также "были проведены встречи с инвесторами, заинтересованными в приобретении футбольных клубов «Тараз», «Елимай» и «Иртыш». Кроме того, для ФК «Шахтер» из первой лиги финансовая компания Freedom Finance может построить стадион.

В марте в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщали, что в стране планируют выставить на приватизацию более 460 предприятий, в том числе ряд футбольных клубов, их названия не уточнялись. В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорения приватизации футбольных клубов, указав на то, что профессиональный спорт нужно рассматривать как бизнес-индустрию. В этом году в стране также запретили платить зарплаты спортивным легионерам за счет бюджетных средств и из фондов предприятий, связанных с государством.

112910415
112910415
20 октября в 19:52
Настоятельно попросят инвесторов...
Сп62
Сп62
20 октября в 18:33
А кто запрещал инвесторам покупать раньше? Неужели для этого нужно решение правительства. Правительство может дать команду клубы не субсидировать и всё, а дальше живи как хочешь. Хочешь банкроться, хочешь иди с протянутой рукой.
VeniaminS
VeniaminS
20 октября в 17:58
Ну это их личное дело.
Alex_67
Alex_67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 октября в 16:17
Четырьмя заботами станет меньше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 октября в 15:49
Я процитировал казахскую сторону. В благоразумной упаковке это должно звучать так. Внесли изменения в Бюджетный кодекс РФ с целью оптимизации порядка финансирования профессионального спорта за счёт бюджета. Красиво?
galem72
galem72
20 октября в 15:34
Отличное и полезное для казны решение! Профессиональный спорт должен сам себя кормить, а не сидеть на шее государства, как это происходит по соседству в скрепах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 октября в 13:32
"Запретить...должен...отрезать..."
Вам бы в 1917- плакаты и лозунги писать...))
112910415
112910415
20 октября в 12:15
процесс пошёл, однако !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 октября в 11:52
Казахи молодцы. Запретили платить легионерам из бюджета. Да и госклубы начали продавать. У нас надо срочно это сделать. Отрезать легионеров всех от госбюджета . Нужны, к примеру Зениту бразильцы и южноамериканцы, ради бога пусть Миллер платит из своего кармана. Также и в Локо и Динамо. Профессиональный футбол должен зарабатывать сам а не сидеть на шее у страны
