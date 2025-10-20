КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками московского «Спартака» в адрес судьи матча 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В субботу «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
«Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи. Также рассмотрим неподобающее поведение „Ростова“, предупреждение шести футболистов и одного официального лица клуба», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС состоится 23 октября.
А если серьёзно то очень печально что торсида ведётся на пропаганду Лукойла вместо того чтобы честно признать хотя бы для самих себя вину тренера и руководства во всех проблемах команды. Поэтому не хочется чтобы судьи ошибались в матчах Спартака, ошибки судей дают руководству возможность перекладывать ответственность на внешние факторы и ничего не менять. Народ схавает, особенно видя такие пенки как в матче с ЦСКА.
А если серьёзно то очень печально что торсида ведётся на пропаганду Лукойла вместо того чтобы честно признать хотя бы для самих себя вину тренера и руководства во всех проблемах команды. Поэтому не хочется чтобы судьи ошибались в матчах Спартака, ошибки судей дают руководству возможность перекладывать ответственность на внешние факторы и ничего не менять. Народ схавает, особенно видя такие пенки как в матче с ЦСКА.