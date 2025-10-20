КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес судьи

1760949065

20 октября 2025, 11:31

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками московского «Спартака» в адрес судьи матча 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи. Также рассмотрим неподобающее поведение „Ростова“, предупреждение шести футболистов и одного официального лица клуба», — сказал Григорьянц.