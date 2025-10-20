 
 
 
Soccer.ru
КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес судьи

20 октября 2025, 11:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками московского «Спартака» в адрес судьи матча 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи. Также рассмотрим неподобающее поведение „Ростова“, предупреждение шести футболистов и одного официального лица клуба», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится 23 октября.

Termez Zidan
Termez Zidan ответ nubom (раскрыть)
20 октября в 19:14
И пиво к Рамштайну
Termez Zidan
Termez Zidan ответ vovinho11 (раскрыть)
20 октября в 19:12
Твой Ростов ушёл от поражения,2 тайм открыто вы сидели возле своей штрафной. Спасибо скажи Кукуяну и судье на ВАР за ничью
Termez Zidan
Termez Zidan
20 октября в 19:10
Уже какую игру судьи открыто убивают Спартак,чем КядК не доволен или Лукойл не даёт денег этому КДК и поэтому так делают судьи???
Termez Zidan
Termez Zidan ответ vovinho11 (раскрыть)
20 октября в 19:08
Да кстати,почему не удалили футболиста Ростова за то что сломал Бабича,почему на последних минутах не дали пенальт чистый в ворота Ростова и почему игрок Ростова мамы Вакханалия не получил даже жёлтую за удар ногой МартИнсу. Ростов мама не ответит пока есть такие Вакханалии
6ussuf2e9hj3
6ussuf2e9hj3
20 октября в 19:03
Спартаковские болельщики врать не будут,называют всё своими именами
derrik2000
derrik2000
20 октября в 18:59
Вообще этот КДК обнаглел: уже и покричать нельзя.)
Сп62
Сп62
20 октября в 18:21
В мою молодость болельщики кричали " судью на мыло", иногда "судью на гуталин". Это оскорбление или нет? Тогда клубы за болельщиков не штрафовали. За какие скандирования штрафуют сейчас, хотелось бы знать. Могли бы огласить весь список, чтобы не попасть случайно в просак.
ABir
ABir
20 октября в 17:40
На то они и болельщики, чтобы выражать свои эмоции. Могут орать на футболистов, тренера, могут и на судью, он тоже участник шоу под названием «футбол». Футбол - это не театр, да и в театре раньше бросали тухлыми яйцами за плохую игру.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ vovinho11 (раскрыть)
20 октября в 16:25
А Вахания и Мелехин почему без красных за своё поведение?
Шуня771
Шуня771
20 октября в 15:54
Очередной спектакль в РПЛ прошёл и сейчас пробил час подтвердить и зарукоплескать, что футбольная, непосредственная, фемина на матче "блестяще" отработала...
Вопрос судейства с новым дивом по имени "VAR" достиг своего апогея и индикатором может служить тренер который в карман за словом не лезет и пусть он говорит зачастую и с юмором, иронией, резко, но соль и смысл в его рассуждениях всегда есть. После встречи с ФК "Ахмат" (это просто как пример, ни к клубу, ни к игрокам , ни к болельщикам лично у меня претензий нет,, это всего лишь пример) Карпин сказал:
"По мне — пенальти не было. Смысла говорить об этом нет"
И это сказал тренер одного из ведущих клубов РПЛ и сборной. Это крик отчаяния, разочарования и отсутствие веры, надежды, последнее из чего это катастрофа...
Функционировать и жить человек может бе многих вещей, понятий, как сказал В. Пикуль (роман "Реквием каравану PQ-17") "Заберите у человека дом - он жить будет, посадите в тюрьму - да, без любви - проживет, но без надежды - нет!" (примерно, не дословно)
Вот и в нашем футболе, в части судейства и болельщики и тренеры потеряли надежду на действо "Судейство с VAR"
Когда VAR только внедряли в РПЛ, обещали прозрачность, объективность и устранение человеческого фактора, на деле получается всё наоборот...
Видео ассистенты не убрали ошибки — они их легализовали. Теперь любая спорная ситуация получает "официальное подтверждение"
Лично у меня вопрос:
Зачем судью работающего в поле приглашают к монитору???
99.99%% зрителей "голубых экранов" и болельщиков правильно предсказывают "речь судьи после монитора. Судья на поле момент не видел, VAR позвал его к экрану, и дальше всё по известному сценарию: если уж позвали — значит, нужно менять решение
К чему этот спектакль???
Футбол превращается в юридическую казуистику, где прав не тот, кто честно сыграл, а тот, кто сумел упасть под правильным углом, закрепив это психологическим выстрелом в дядю в черной форме со свистком в зубах - скорчился от "неимоверной" боли... (при этом можно подсмотреть сквозь пальцы на реакцию судьи - это уже пример из европейского шоу)
Возник "Футбольный, Бермудский треугольник" - "Арбитр в поле" - "Судья за VAR" - КДК", причем главное действующее лицо, вопреки логики, здравого смысла, находиться не в поле, а в аппаратной VAR
Для кого футбол?
Для болельщиков, а им стали преподносить спектакль, за который они отслюнявили и немалые деньги.
Заканчиваю звонить со своей колокольни....
Вопрос не в ошибке (или нет) в матче Динамо -Ахмат, можно взять и ЦСКА - Локомотив...., а спартаковский с массой пенальтей...., как говориться на личности не переходим, вопрос в том, что судейство в РПЛ достигло своего апогея и с этим надо что то делать и это понимают все - и те кто не молчит и те кто "пересиживает" тему в хате с краю....
По обыкновению, чисто свой и не только и не безошибочный взгляд.
vovinho11
vovinho11
20 октября в 15:21
Кстати да, вопрос Кукуяну. Почему не удалили Дмитриева за фол на Шанталий. Продавливание и безрассудно. Спартак ещё и отскочил
nubom
nubom
20 октября в 15:10, ред.
Почему бы во время матча на стадионе не запускать музыку, например Кадышеву или по тише - Rammstein?...
shlomo
shlomo
20 октября в 14:45
Тут как бы нужно было бы кричать в сторону Спартака.....
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 13:47
Самое любимое нарушение КДК. Штрафы льются рекой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 октября в 13:47, ред.
Fan ID в действии...
Порядок и дисциплина....
На судью уже не орут как раньше...а скандируют...любо-дорого послушать...
sv_1969
sv_1969
20 октября в 13:41
А что интересно они кричали? Если три два раз , то это кричат испокон веков! И судьи это знают)))
Брулин
Брулин
20 октября в 13:23
Почему Кукуяна никто не спросит, может он с ними солидарен, тогда выкрики не будут считаться оскорблениями
lotsman
lotsman
20 октября в 13:23
У них судья виноват в том, что команда плохо играла.
Муравьед
Муравьед
20 октября в 13:04
Накажут к гадалке не ходи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 октября в 12:54
Зато у всех фан -уйди сделано...
25процентный клоун
25процентный клоун
20 октября в 12:47
они кричали про Карасёва и были абсолютно правы
Bad Listener
Bad Listener
20 октября в 12:43, ред.
Это Станкович на судей кричит из ложи прост 😄

А если серьёзно то очень печально что торсида ведётся на пропаганду Лукойла вместо того чтобы честно признать хотя бы для самих себя вину тренера и руководства во всех проблемах команды. Поэтому не хочется чтобы судьи ошибались в матчах Спартака, ошибки судей дают руководству возможность перекладывать ответственность на внешние факторы и ничего не менять. Народ схавает, особенно видя такие пенки как в матче с ЦСКА.
g2a2twzyew93
g2a2twzyew93
20 октября в 12:09
Будто судья виноват, что спартак не может выиграть у команды из второй восьмерки.
5y2bnu2d5zxj
5y2bnu2d5zxj
20 октября в 11:59
Только лишение стадиона до конца сезона проводить матчи образумит болельщиков спартака.
