 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжьЧемпионат мира 2025 (до 20)

В Африке оценили успех марокканцев на молодежном чемпионате мира

20 октября 2025, 19:17

Победа молодежной сборной Марокко на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который прошел в Чили, отражает растущее мастерство африканского футбола. Такое мнение высказал председатель комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф, которого цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче. Сборная королевства впервые в истории стала чемпионом мира среди молодежных команд.

«Победа молодежной команды Марокко является предметом гордости для королевства и всего африканского футбола. Она свидетельствует о силе и потенциале африканской молодежи, а также о способности спорта объединять и вдохновлять наши народы», — сказал Юсуф.

«Успех сборной Марокко отражает растущее мастерство африканского футбола и результаты постоянных инвестиций в развитие молодежи и спорта», — подчеркнул Юсуф.

Он поздравил по случаю победы короля Марокко Мухаммеда VI, Королевскую марокканскую федерацию футбола, тренерский состав и всех марокканцев.

Рекордсменами по количеству побед являются аргентинцы, выигравшие турнир шесть раз. В 2023 году титул завоевала сборная Уругвая.

Подписывайся в ВК
Все новости
Месси поддержал аргентинцев после поражения в финале молодежного ЧМ
20 октября
Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира
15 октября
Вратарь «Кайрата» получил в подарок автомобиль после матча с «Реалом»
01 октября
В Узбекистане предложили провести молодежный турнир стран СНГ
29 сентября
Сборная России среди футболистов до 15 лет примет участие в Играх стран СНГ
25 сентября
Алаев назвал приоритетом РПЛ и Минспорта создание среды для роста талантов
22 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Lobo77
Lobo77
20 октября в 21:58
Марокканцы растут.
Один уже в РПЛ пылит.
Но правда он какой то не тот марокканец.
Какой то не марокканский.
Хотя бронзовый олимпионик.
Alex_67
Alex_67
20 октября в 20:35
Конечно это успех, огромный успех всего африканского континента. А ведь ещё совсем недавно, во второй половине двадцатого века, во многих странах Африки работали советские специалисты, которые занимались развитием футбола. Местные энтузиасты тоже старались. Отличились и тренеры из СССР, например Рогов, Непомнящий... Последний удивил всех игрой своих подопечных – Сборной Камеруна на Чемпионате мира по футболу. Тогда многие узнали игроков этой страны, а Роже Милла просто произвел фурор. Теперь Россия может изучать опыт Марокко и других. С пользой для себя. Пожалуй так...
shur
shur
20 октября в 20:26, ред.
...не родоначальники футбола англичане, не искусные бразильцы,
не матёрые немцы, не хвалённые французы, не испанцы в конце концов, а ребятушки с Африканского Континента для которого победа равносильна Большому Празднику ....!!!
Варвар7
Варвар7
20 октября в 20:23
Надо полагать, что Махамуд - это не вся Африка, и оценили не только на африканском континенте...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 октября в 19:52
Это большая неожиданность. Но заслуженная...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 