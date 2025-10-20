В Африке оценили успех марокканцев на молодежном чемпионате мира

1760977052

20 октября 2025, 19:17

Победа молодежной сборной Марокко на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который прошел в Чили, отражает растущее мастерство африканского футбола. Такое мнение высказал председатель комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф, которого цитирует информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче. Сборная королевства впервые в истории стала чемпионом мира среди молодежных команд.

«Победа молодежной команды Марокко является предметом гордости для королевства и всего африканского футбола. Она свидетельствует о силе и потенциале африканской молодежи, а также о способности спорта объединять и вдохновлять наши народы», — сказал Юсуф.

«Успех сборной Марокко отражает растущее мастерство африканского футбола и результаты постоянных инвестиций в развитие молодежи и спорта», — подчеркнул Юсуф.

Он поздравил по случаю победы короля Марокко Мухаммеда VI, Королевскую марокканскую федерацию футбола, тренерский состав и всех марокканцев.

Рекордсменами по количеству побед являются аргентинцы, выигравшие турнир шесть раз. В 2023 году титул завоевала сборная Уругвая.