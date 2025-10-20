Футболист «Локомотива» Батраков повторил достижение Жо и Кержакова

1760962804

20 октября 2025, 15:20

Полузащитник московского «Локомотива» стал третьим игроком в ХХI веке, забившим десять или более мячей в двух разных сезонах чемпионатов России по футболу в возрасте до 21 года.

Батраков отметился голом в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным ЦСКА (3:0). Этот мяч стал для него десятым в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата.