Футболист «Локомотива» Батраков повторил достижение Жо и Кержакова

20 октября 2025, 15:20

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком в ХХI веке, забившим десять или более мячей в двух разных сезонах чемпионатов России по футболу в возрасте до 21 года.

Батраков отметился голом в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА (3:0). Этот мяч стал для него десятым в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата.

Ранее в XXI веке достичь отметки в десять голов за чемпионат России в возрасте до 21 года дважды удавалось только бразильцу Жо (2006 и 2007 годы) и россиянину Александру Кержакову (2002, 2003). Жо в тот момент выступал за московский ЦСКА, Кержаков — за петербургский «Зенит».

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 октября в 21:36, ред.
Достижения Батрака в РПЛ - буря в стакане воды. Только Европа - лакмусовая бумажка для оценки футболиста. Рвать туда всеми фибрами Алёше надобно... И чем быстрее, тем лучше. Век футболиста короткий, а пиковые физические кондиции ещё короче.
shur
shur ответ Sergo81 (раскрыть)
20 октября в 20:11, ред.
..Илюхе,светлая память и уважуха!!!
Sergo81
Sergo81 ответ shur (раскрыть)
20 октября в 20:08, ред.
Почему сразу героя? Плевки не красят никого, конечно. Но у него ноги никогда не тряслись, в отличии от многих. Суарес вон и кусался и плевался, но звезда мирового футбола. Такой вот психованный. Романцев, кстати, говорил, что футболисты реально боялись выходить на поле за сборную. Переодевались и разминались по 5-10 мин, что он даже эти замены отменял)). А 100% звёздами нашей сборной России я считаю Цымбаларя , Аленичева и Карпина. Вот они уверенно и стабильно играли с любым соперником. Франция и Италия не даст соврать.
shur
shur ответ Sergo81 (раскрыть)
20 октября в 19:36, ред.
... так из него и героя можно сделать! Вечно на измене,нервый, то идёт пас,то не идёт, с ударом не всегда прокатывало! Вечный двигатель по плевкам !!! Так что то среднестатестическое! В моё время были люди Леня Буряк,Саша Заваров,Федя Черенков,всех не перечислишь,бумаги не хватит!
Sergo81
Sergo81 ответ shur (раскрыть)
20 октября в 19:28, ред.
Дзагоев, всё же не погасшая, а тлеющая звёздочка. Ведь именно он в 2018 подал тот штрафной на фернандеса в 1/4 ЧМ и свой пенальти забил. Да и вообще в сборной он всегда был одним из лучших, особенно в финальной части, когда у всех ноги тряслись. 2012, 2016. Забивал стабильно и вовремя.
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
20 октября в 19:12
Хорошо бы. Он ещё молод. Начнут расхваливать и поплывёт парень. А не хотелось бы. Пусть прогрессирует, чтобы лучше заморских легионеров был.
Sergo81
Sergo81 ответ shur (раскрыть)
20 октября в 18:57
Русский след оставили Канчельскис и суперПав не хуже Андрюхи. Думаю, если бы этот Реднапп не мариновал Романа на лавке, Пав мог оставить самый значимый след.
shur
shur ответ Sergo81 (раскрыть)
20 октября в 18:45, ред.
...Дзагоев,звёздочка вспыхнувшая и проделав фейерверк быстро погасшая, Андрюха вколотил четыре гвоздя на Энфилде оставив
русский след в АПЛ, Батрак - смотрим,ждём,анализируем...!!!
Муравьед
Муравьед
20 октября в 18:34, ред.
Молодец паренёк, такой молодой и уже сравнялся с Жо и Кержаковым.
Alex_67
Alex_67
20 октября в 18:19
Не самый важный рекорд, завтра его забудут.
Sergo81
Sergo81 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 октября в 18:09
Он отдавал голевых больше, но и забивал нормально. Другое дело, что соперники были у него более квалифицированные, чем сейчас у батракова. Всё же уровень сейчас пониже будет, чем в те времена.
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
20 октября в 17:59
Очень надеюсь что звезду не схватит!
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
20 октября в 17:43
Дзагоев сходу лидером стал в 18 лет, Аршавин плюс минус, но не так ярко. Батраков, конечно, ярче всех пока.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 октября в 17:22
Локомотив выбрал правильный вектор развития.
это ставка на российских игроков, на их развитие и прогресс.
уверен, Батраков станет большой звездой.
а если бы у Локо не было проблем с деньгами, был бы такой же состав?
было бы то что есть в Зените и Спартаке.
тренера - немцы или балканцы. в команде куча легионеров разного уровня и класса.
DXTK
DXTK
20 октября в 17:13, ред.
Достижение Жо было переход в Манчестер Сити, если Батраков повторит его то можно о чем то говорить....а так голы это простая статистика если она не принесет кубка Локо......в этом сезоне то о этом мало кто вспомнит.
Vilar
Vilar
20 октября в 17:07
Дюков, Алаев, Карпин, Батраков - все новости и опусы их и о них, не сходят с экранов компьютеров, планшетов, телефонов корреспондентов-абонентов сайта
soccer.ru - шоумены.
bbu979wym9rn
bbu979wym9rn
20 октября в 17:00
У парня перспективное будущее, как он им распорядиться,посмотрим
shlomo
shlomo
20 октября в 16:59
Ну что.... повторить дело хорошее, а нужно превзойти...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 октября в 16:42
Интересно, а Шава в те годы забивал меньше? Если не ошибаюсь, они в одно время появились в Зените...
lotsman
lotsman
20 октября в 16:32
Батраков, если не зазвездится, будет высококлассным игроком.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 октября в 16:23, ред.
В руках Галактионова он будет расти, в руках Семака не увидел бы игровой практики
А ведь они нападающие, а Батраков полузащитник
Bad Listener
Bad Listener
20 октября в 16:13
Больше всего сейчас всем вообще футболистам не хватает стабильности, даже Золотой мяч вручили жутко нестабильному игроку за неимением лучшего. Стабильно плохо играющие только существуют, а вот стабильно высокий уровень показывать в наше время это редкость. Поэтому такие достижения как это достижение Батракова особенно обращают на себя внимание. Я лично пока ещё сомневаюсь что парняга сможет хотя бы держать планку, не то что прогрессировать, но уже есть проблески надежды. Главное не попасть в Спартак, там морально разложат на раз два. Итак есть уже повадки Зиньковского все сами видят какие
7kuutghy9p9n
7kuutghy9p9n
20 октября в 16:02
Есть все шансы вырасти до топ-клуба. Главное голову не терять.
stanichnik
stanichnik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
20 октября в 15:53
Доброго Здоровья, Вuzz!
В отличии от Кержакова и Жо Батраков не только является главным бомбардиром команды, но через него в Локомотиве сейчас строится вся игра. Даже не припомню, кто из наших футболистов был лидером своей команды в столь раннем возрасте.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
20 октября в 15:46
Молодец конечно. Надеюсь будет и дальше расти
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
20 октября в 15:33
Очень значительное достижение, оба футболиста которым это покорялось были высококлассными по меркам РПЛ тех лет и важными частями тех команд.
Гость
