Футболист «Локомотива» Батраков повторил достижение Жо и Кержакова

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком в ХХI веке, забившим десять или более мячей в двух разных сезонах чемпионатов России по футболу в возрасте до 21 года.
Батраков отметился голом в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА (3:0). Этот мяч стал для него десятым в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата.
Ранее в XXI веке достичь отметки в десять голов за чемпионат России в возрасте до 21 года дважды удавалось только бразильцу Жо (2006 и 2007 годы) и россиянину Александру Кержакову (2002, 2003). Жо в тот момент выступал за московский ЦСКА, Кержаков — за петербургский «Зенит».
А ведь они нападающие, а Батраков полузащитник
А ведь они нападающие, а Батраков полузащитник
это ставка на российских игроков, на их развитие и прогресс.
уверен, Батраков станет большой звездой.
а если бы у Локо не было проблем с деньгами, был бы такой же состав?
было бы то что есть в Зените и Спартаке.
тренера - немцы или балканцы. в команде куча легионеров разного уровня и класса.
это ставка на российских игроков, на их развитие и прогресс.
уверен, Батраков станет большой звездой.
а если бы у Локо не было проблем с деньгами, был бы такой же состав?
было бы то что есть в Зените и Спартаке.
тренера - немцы или балканцы. в команде куча легионеров разного уровня и класса.