Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» на решение по делу Ростеха

20 октября 2025, 17:35

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию самарского футбольного клуба «Крылья Советов» на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 млн рублей по требованию дочерней структуры госкорпорации «Ростех» — «РТ-капитал». Об этом сообщается в картотеке дел суда.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с «Крыльев Советов» по требованию «РТ-капитал».

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-капитал» направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897 млн рублей. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Ранее о наличии долга у «Крыльев Советов» в размере 1 млрд рублей сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отмечал, что долг не выплачивается в течение 10 лет.

Vilar
Vilar
20 октября в 18:30
В интернете столько помощников, как избавится от долгов, а 10 лет надеяться, что забудут и отстанут, глупо. Не было указаний, что надо забыть, вот и пришли.
Не отдавать долг можно, если до арбитражного суда избавится от имущества и объявить себя банкротом. Теперь по решению Арбитражного суда, назначен Финансовый управляющий, который сделает опись имущества на продажу, и будет продажами набирать этот 1 млрд. Посыпались наши клубы попрошайки, живущие на подачках.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 октября в 17:56
А как же другие бюджетные клубы РПЛ Зенит, Динамо,Локо живут в долг и не отдают долги. Или так можно, но не умеем? Разница между столицами и провинцией? Или что то ино
