Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» на решение по делу Ростеха

20 октября 2025, 17:35

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию самарского футбольного клуба «Крылья Советов» на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 млн рублей по требованию дочерней структуры госкорпорации «Ростех» — «РТ-капитал». Об этом сообщается в картотеке дел суда.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с «Крыльев Советов» по требованию «РТ-капитал».

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-капитал» направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897 млн рублей. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Ранее о наличии долга у «Крыльев Советов» в размере 1 млрд рублей сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отмечал, что долг не выплачивается в течение 10 лет.