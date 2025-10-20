Король Марокко поздравил сборную страны с победой на МЧМ

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное послание членам национальной молодежной сборной по футболу по случаю победы на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который прошел в Чили. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.
Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче.
Монарх отметил, что «с огромной радостью и большой гордостью» следил за выступлением сборной, увенчавшимся заслуженной победой на чемпионате мира среди молодежных команд.
«Мы приветствуем этот спортивный подвиг, ставший результатом вашей высокой уверенности в себе, вашей непоколебимой веры в свой потенциал и талант, духа сплоченности и гармонии, которые вы продемонстрировали, а также вашей превосходной профессиональной игры на этом чемпионате мира», — подчеркнул Мухаммед VI.
«Вы не только порадовали и принесли радость страстным футбольным болельщикам, но и наполнили радостью нас и весь марокканский народ», — отметил он. По словам короля, «члены национальной сборной убедительно продемонстрировали, что их любимая родина обладает потенциалом и молодыми талантами, способными благодаря приобретенным навыкам преодолевать трудности и создавать сенсации».
Сборная Марокко впервые в истории стала чемпионом мира среди молодежных команд.
есть Walaw News - медийная платформа, все посвящено марокканским и арабским новостям, и конечно, по футболу тоже.
так вот, федерация футбола Марокко сделала грамотный ход, заключил договор о партнерстве с OCP Group.
OCP Group это марокканская гос.компания, производитель фосфатов и продуктов на их основе.
был создан фонда для финансирования и улучшения подготовки молодых талантов в Марокко.
результат мы видим.
кроме развития местно футбола, федерация футбола Марокко активно вкладывает деньги в работу скаутов, следящих за юниорами в других странах.
только в Европе живут 5 млн марокканцев. и таланты там находят.
ЧМ вс Катаре сб.Марокко вышла в полуфинал, проиграли французам.
так вот, 14 из 26 футболистов в заявке на ЧМ-2022 выросли не в Марокко,
но у всех есть второе гражданство.
значит, футбол Марокко развивается на волне успеха европейских детских академий.
а ведь в самой Марокко есть супер футбольная академия, которая говорят на уровне с знаменитым французским Клерфонтеном.
плюс, король Марокко заставляет футбольные клубы иметь и развивать собственные школы)))
выиграли группу с 6 очками, при том победили бразильцев 2-1
и испанцев 2-0.
досрочно вышли в плей офф, и потому слили матч с мексиканцами 1-0.
далее, прошли южнокорейцев, американцев, французов, и в финале аргов.
у аргентинцев путь к финале был легче.
из серьезных соперников - итальянская молодежка.
судя по статистике, Марокко победила за счет сильной обороны и
классной игры вратаря, чьи ключевые сэйвы помогли удержать нужный результат в матчах очень сильными американцами и французами.
а оборона не дала испанцам нанести даже одного удара в створ ворот.
еще одна из причин успеха - мощная фланговая активность и стандарты.
в общем, команда с отличным качеством состава и тактической гибкости.
значит, в этом заслуга гл.тренера команды Мохамеда Уаби.
