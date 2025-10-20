 
 
 
Король Марокко поздравил сборную страны с победой на МЧМ

20 октября 2025, 13:18

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное послание членам национальной молодежной сборной по футболу по случаю победы на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который прошел в Чили. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче.

Монарх отметил, что «с огромной радостью и большой гордостью» следил за выступлением сборной, увенчавшимся заслуженной победой на чемпионате мира среди молодежных команд.

«Мы приветствуем этот спортивный подвиг, ставший результатом вашей высокой уверенности в себе, вашей непоколебимой веры в свой потенциал и талант, духа сплоченности и гармонии, которые вы продемонстрировали, а также вашей превосходной профессиональной игры на этом чемпионате мира», — подчеркнул Мухаммед VI.

«Вы не только порадовали и принесли радость страстным футбольным болельщикам, но и наполнили радостью нас и весь марокканский народ», — отметил он. По словам короля, «члены национальной сборной убедительно продемонстрировали, что их любимая родина обладает потенциалом и молодыми талантами, способными благодаря приобретенным навыкам преодолевать трудности и создавать сенсации».

Сборная Марокко впервые в истории стала чемпионом мира среди молодежных команд.

CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 18:28
Чемпионами мира стать совсем не просто. Парни заслуживают похвалы Короля...
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
20 октября в 18:02
Вот ведь же есть у кого поучиться! Но мы вместо этого гастарбайтеров тащим пачками(((
A.S.A
A.S.A
20 октября в 17:40
Парни заслужили похвалы короля! Команда уверенно прошла по турниру, обыграв такие большие сботрые как, Испанию, Бразилию, Францию и Аргентину! Отмечу игру Яссине и Забири, надеюсь у парней будет большое будущее!
shlomo2
shlomo2
20 октября в 17:01
Теперь нужно отслеживать футболистов... кто и в какой клуб....
7v8dwh8sgzvj
7v8dwh8sgzvj
20 октября в 15:39
Не думал, что они смогут аргов сделать
sihafazatron
sihafazatron
20 октября в 15:16
Познавательно. Ну молодцы и ребята, и те кто наверху занимаются всем этим. К домашнему ЧМ будут готовы как надо/
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
20 октября в 15:10
правильный вопрос.
есть Walaw News - медийная платформа, все посвящено марокканским и арабским новостям, и конечно, по футболу тоже.
так вот, федерация футбола Марокко сделала грамотный ход, заключил договор о партнерстве с OCP Group.
OCP Group это марокканская гос.компания, производитель фосфатов и продуктов на их основе.
был создан фонда для финансирования и улучшения подготовки молодых талантов в Марокко.
результат мы видим.
кроме развития местно футбола, федерация футбола Марокко активно вкладывает деньги в работу скаутов, следящих за юниорами в других странах.
только в Европе живут 5 млн марокканцев. и таланты там находят.
ЧМ вс Катаре сб.Марокко вышла в полуфинал, проиграли французам.
так вот, 14 из 26 футболистов в заявке на ЧМ-2022 выросли не в Марокко,
но у всех есть второе гражданство.
значит, футбол Марокко развивается на волне успеха европейских детских академий.
а ведь в самой Марокко есть супер футбольная академия, которая говорят на уровне с знаменитым французским Клерфонтеном.
плюс, король Марокко заставляет футбольные клубы иметь и развивать собственные школы)))
rzmhc4jbq7b2
rzmhc4jbq7b2
20 октября в 14:58
Надо парней с дорогими подарками встречать
sihafazatron
sihafazatron
20 октября в 14:54
А наш Лавров чё молчит?? помню летом саудитов поздравлял, что они на полу товарищеском КЧМ вышли в 1/4))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 октября в 14:50
ради интереса проверил, с кем играли марокканцы.
выиграли группу с 6 очками, при том победили бразильцев 2-1
и испанцев 2-0.
досрочно вышли в плей офф, и потому слили матч с мексиканцами 1-0.
далее, прошли южнокорейцев, американцев, французов, и в финале аргов.
у аргентинцев путь к финале был легче.
из серьезных соперников - итальянская молодежка.
судя по статистике, Марокко победила за счет сильной обороны и
классной игры вратаря, чьи ключевые сэйвы помогли удержать нужный результат в матчах очень сильными американцами и французами.
а оборона не дала испанцам нанести даже одного удара в створ ворот.
еще одна из причин успеха - мощная фланговая активность и стандарты.
в общем, команда с отличным качеством состава и тактической гибкости.
значит, в этом заслуга гл.тренера команды Мохамеда Уаби.
sihafazatron
sihafazatron
20 октября в 14:46
Пусть наши чинуши поинтересуется у них как такую молодежь растить?
shlomo2
shlomo2
20 октября в 14:44
Красиво все сделали и заслужили такое поздравление...
Варвар7
Варвар7
20 октября в 14:43
Королевское поздравление , за "царскую" игру! )))
Alex_67
Alex_67
20 октября в 13:53
Поздравления и Королю!!! Хорошо иметь такую сборную. Желаю игрокам удивить Мир в составе главной команды, в следующем цикле!!!
STVA 1
STVA 1
20 октября в 13:43
Молодцы !!! Герои и самое главное заслуженная победа!
