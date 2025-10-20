 
 
 
КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Чайки» Комбарова

20 октября 2025, 11:24
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)1 : 3Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера «Чайки» Дмитрия Комбарова за оскорбительное поведение. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

15 октября «Чайка» дома уступила «Камазу» из Набережных Челнов со счетом 1:3 в матче пятого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России.

"Мы рассмотрим удаление главного тренера «Чайки» Дмитрия Комбарова на 83-й минуте матча за оскорбительное поведение в матче Кубка России с «Камазом», — сказал Григорьянц.

Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 октября в 18:39
Ты всегда и во всём любишь точность. У Комбарова школа Динамо и фамилия не Камбаров.
Сп62
Сп62
20 октября в 18:26
    apgkh68dj3h2
    apgkh68dj3h2 ответ CCCP1922 (раскрыть)
    20 октября в 16:37
    Себя в первую очередь.
    CCCP1922
    CCCP1922
    20 октября в 16:21
    А что он сделал, судью или соперника оскорбил?
    112910415
    112910415
    20 октября в 13:42
    руки прочь от Димы !
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    20 октября в 13:16
    У Камбарова видна школа КБ. Все судьи в заговоре против его команды. Это многолетняя отмашка и КБ тоже
    Варвар7
    Варвар7
    20 октября в 12:18
    Явно тренер "Чайки" употреблял не чеховские фразы для выражения своего душевного порыва...)))
    bm36q9s8c3gk
    bm36q9s8c3gk
    20 октября в 12:04
    На полгода на трибуну, все равно толку от него никакого.
