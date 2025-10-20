КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Чайки» Комбарова

1760948695

20 октября 2025, 11:24

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит удаление главного тренера «Чайки» за оскорбительное поведение. Об этом сообщил глава комитета .

15 октября «Чайка» дома уступила «Камазу» из Набережных Челнов со счетом 1:3 в матче пятого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России.

"Мы рассмотрим удаление главного тренера «Чайки» Дмитрия Комбарова на 83-й минуте матча за оскорбительное поведение в матче Кубка России с «Камазом», — сказал Григорьянц.