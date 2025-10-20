Алаев рассказал о планах РПЛ на форуме «Россия — спортивная держава»

1760943744

20 октября 2025, 10:02

Российская премьер-лига ( РПЛ ) представит стратегию развития до 2030 года на международном форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщил президент РПЛ .

«Впервые Российская премьер-лига примет участие в международном форуме „Россия — спортивная держава“, — сказал Алаев. — Это станет отличным опытом как для меня, так и для всей лиги. Мы выступим генеральным партнером форума: представим на нем стратегию развития лиги до 2030 года, организуем панельную дискуссию и представим стенд. Нас ждут интересные и насыщенные дни».

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.