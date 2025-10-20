 
 
 
Алаев рассказал о планах РПЛ на форуме «Россия — спортивная держава»

20 октября 2025, 10:02

Российская премьер-лига (РПЛ) представит стратегию развития до 2030 года на международном форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

«Впервые Российская премьер-лига примет участие в международном форуме „Россия — спортивная держава“, — сказал Алаев. — Это станет отличным опытом как для меня, так и для всей лиги. Мы выступим генеральным партнером форума: представим на нем стратегию развития лиги до 2030 года, организуем панельную дискуссию и представим стенд. Нас ждут интересные и насыщенные дни».

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.

Vilar
Vilar
20 октября в 13:52
В рфс открыли курсы: "Стань президентом и набирайся опыта."
На курсах в онлайн режиме узнаешь куда и кому раздавать деньги рпл.
Как вариант: стань генеральным партнером какого-нибудь форума.
112910415
112910415
20 октября в 12:26
стратегия развития - наше всё ! )
Alex_67
Alex_67
20 октября в 11:10, ред.
Участие представителей РФС в работе различных форумов, в том числе экономических, может быть полезным для российского футбола в плане привлечения внимания к нему крупного бизнеса. Футбол развивается и требует инвестиций. Как хорошо, когда у команды есть несколько серьёзных спонсоров, хуже, когда один и совсем худо, если нет совсем. Сейчас в Ростове такая ситуация. Президента, который долгое время держал клуб на плаву, заставили уйти в отставку, а ведь именно он занимался добыванием денег на содержание Ростова. Сейчас такого человека нет. Губернатор молчит. Алаеву пора обратить более пристальное внимание на клуб и активизировать свою деятельность, пропагандируя наш футбол. Ему очень нужны деньги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 октября в 10:52
На моей памяти эта "стратегия" развития футбола будет уже четвертой. Проходит пара тройка лет, о ней благополучно забывают и начинают писать новую стратегию. Так и живём, а футбол катится все ниже и ниже с каждой новой "стратегией"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 октября в 10:51, ред.
Это станет отличным опытом как для меня, так и для всей лиги.
20.10.2025

Меня вот дикий интерес разбирает... в чём будет личный опыт Алаева ? Он чё..., типа Сам будет решать какие то вопросы ? Будет Сам что-то координировать, организовывать, контролировать и нести за это ответственность ? Всё ведь ограничится очередными "цу" сверху донизу - не более. Изведут несколько тон бумаги и всё на этом.

P.S. Ну а сколько бюджетного бабла откатают через этот "форум" история так и вовсе умалчивает, - на одни фуршеты в банях сольют 2-3 стадиона, как минимум.
nubom
nubom
20 октября в 10:35
Последнее интервью с Дюковым:
«- Что должно произойти в 2026 году, чтобы можно было считать следующий год идеальным?
- Снимается отстранение с российских команд, мы начинаем проводить официальные международные матчи, убедительно побеждаем в играх».
Думаю, что стратегия до 2040г была бы более приближена к реальнсти.
Варвар7
Варвар7
20 октября в 10:10
"Верной дорогой идёте товарищи!" ...)))
