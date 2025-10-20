Алаев рассказал о планах РПЛ на форуме «Россия — спортивная держава»

Российская премьер-лига (РПЛ) представит стратегию развития до 2030 года на международном форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.
«Впервые Российская премьер-лига примет участие в международном форуме „Россия — спортивная держава“, — сказал Алаев. — Это станет отличным опытом как для меня, так и для всей лиги. Мы выступим генеральным партнером форума: представим на нем стратегию развития лиги до 2030 года, организуем панельную дискуссию и представим стенд. Нас ждут интересные и насыщенные дни».
Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1419084/alaev-aleksandr 20.10.2025
Меня вот дикий интерес разбирает... в чём будет личный опыт Алаева ? Он чё..., типа Сам будет решать какие то вопросы ? Будет Сам что-то координировать, организовывать, контролировать и нести за это ответственность ? Всё ведь ограничится очередными "цу" сверху донизу - не более. Изведут несколько тон бумаги и всё на этом.
P.S. Ну а сколько бюджетного бабла откатают через этот "форум" история так и вовсе умалчивает, - на одни фуршеты в банях сольют 2-3 стадиона, как минимум.
