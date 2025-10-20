 
 
 
Батраков — лучший, Облякова не было видно: Булыкин о матче «Локо» — ЦСКА

20 октября 2025, 10:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков был лучшим футболистом в центральном матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, он показывает невероятный и стабильный уровень игры. Такое мнение высказал двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

О матче «Локомотив» — ЦСКА

Общее впечатление от матча шикарное, ребята показали хорошую игру, хорошие физические кондиции, ведь многие думали, что после сборных футболисты приедут в разобранном состоянии. Но ребята собрались, все-таки дерби, матч за первое место, показали свои лучшие качества. «Локомотив» в этой игре был лучше ЦСКА в физической форме, в движении, в прессинге. Конечно, забили два сумасшедших гола, но еще вратарь армейцев Владислав Тороп в паре моментов спас. Была возможность перевернуть ход игры, но не получилось. Поэтому «Локомотив» заслуженно победил.

О красивых голах

Голы действительно получились красивыми. Что касается мяча Алексея Батракова, то это исполнительское мастерство. Еще второй удар его потащил вратарь. Гол Дмитрия Воробьева, конечно, везение. Но главное, что он бежал до конца, было заметно его желание, когда он пошел на мяч, блокировал удар. Все его действия в совокупности привели к такому красивому голу. За это Воробьева можно похвалить, сотворил шедевр, но хорошенько поработал перед этим, чтобы это случилось.

О лучшем игроке матча

Мне кажется, что лучшим игроком был Алексей Батраков. Он каждый матч показывает высокий уровень, эта игра не стала исключением. Весь центр выиграл «Локомотив», ни Ивана Облякова, ни Матвея Кисляка у ЦСКА не было видно. Поэтому отметил бы Батракова, забил хороший гол, показал отличный объем работы, передачи, на острие всегда оказывается. Хотя в «Локомотиве» практически все здорово сыграли. У ЦСКА понравились Тороп, который хоть и пропустил, но пару моментов вытащил, Игорь Дивеев проявил бойцовские качества. Были два-три футболиста, которые хорошо себя показали. Поэтому многим понравилось дерби.

Мы говорили еще в прошлом году, что Алексей Батраков в полном порядке. Он быстро принимает решения, быстро работает с мячом, большой объем движения, на удивление — даже головой играет и забивает. Пока даже минусов не найти. Самое главное, что играет стабильно, хотя у молодых футболистов такое нечасто бывает. Ниже своего уровня не играет. Хочется его хвалить и чтобы он уехал в топ-клуб, чтобы прогрессировать дальше и выходить на мировой уровень. Потому что у него реально все есть по футбольным меркам. Как будет хорошая возможность, то нужно сразу уезжать в европейский клуб, думаю, что «Локомотив» тоже заинтересован в этом, нужно, чтобы футболист развивался, чтобы у него была шикарная карьера. Главное, чтобы клуб, агенты и футболисты понимали, как сделать хорошо игроку. Батраков — будущее нашего футбола.

О шансах на чемпионство

Что касается серии без поражений, здесь все равно нужно будет смотреть на то, что будет после зимней паузы. Если вспоминать прошлый сезон, он был хорош, «Локомотив» первый раз играл молодым составом, осенью немного подсели. Если это все исключат, до зимней паузы хорошо проведут оставшийся отрезок, то будет видно, что клуб провел работу над ошибками и все исправил. Но все равно у нас самое главное, как клубы выходят из зимней паузы, потому что такой нет нигде. Нужно уметь подстроиться. Вы помните, как «Спартак» в конце осени шел очень хорошо, боролся за чемпионство, а весной провалился. «Локомотив» также, а ЦСКА, наоборот, после хороших сборов выиграл кубок и занял третье место. Поэтому до зимней паузы нужно не отпускать лидирующую группу, а еще лучше закончить в лидерах, чтобы провести сборы на кураже. Весной выйти с новыми силами, чтобы бороться за чемпионство.

Меня радует серия без поражений из 12 матчей в РПЛ. Я давно говорю, что можно играть своими воспитанниками и молодыми футболистами. Со мной всегда спорят, говорят про покупку легионеров. А у нас есть хороший пример в виде «Локомотива», где играют своими воспитанниками и дают им шанс. «Локомотив» показывает моментами шикарную игру, хочется, чтобы это продолжилось, чтобы команда поборолась за чемпионство. По такой игре они этого заслуживают, потому что «Зенит» и «Краснодар» сейчас такого яркого атакующего футбола не показывают, как «Локомотив».

artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 октября в 19:42
Я согласен. Но ваша аргументация не противоречит моему комментарию, и не отменяет то, что я лишь хотел подчеркнуть: этот день не был для игроков ЦСКА ,,их днём"!
Согласитесь, что речь идёт о неудачном дне и матче для одной из двух равных команд.
В подтверждение могу привести Ваши слова о том ,что Локо мог забить ещё 3-4 гола к забитым годам! Речь идёт о ЦСКА !!!
У этих команд нет такого разрыва в классе , но тогда как объяснить такое поражение ?
Я и подчеркнул что этот день не армейцев" не более того.
Я сам бывший спортсмен и не по наслышке знаю что случается иногда когда тебе не прёт".
С уважением и спасибо за добрые слова в мой адрес.
isamsn
isamsn
20 октября в 20:04, ред.
Локомотив выглядел и фактически был свежее армейцев. Причины понятны. Тут и травмы и игры за сборные. Ну и конечно просчёт Челестини в тактике игры со свежей отдохнувшей в паузу и умеющей контратаковать командой.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
20 октября в 17:15
"Интересно, если бы Кисляк и товарищи по сборной месяц бы отдыхали перед этим матчем, смог бы хоть кто-нибудь из них забить такой же гол как Батраков? "

Локомотив - ЦСКА 19 мая 2025.
Посмотрите гол Кисляка.

Если будет мало, то его же гол в матче Зенит-ЦСКА в зимнем кубке в феврале.

У Облякова дальних голов немало. Но самый забавный был в 2019-м на 15-й минуте матча. Из центрального круга, практически без разбега закинул мяч за шиворот воротчику Оренбурга.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 октября в 17:13
И ещё, никто не говорит об этом, но сейчас Пруцев играет важнейшую роль в центре у Локо, даже Баринов не успевает за скоростями.
Пруцева надо возвращать, глупостью было его отдавать
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 16:01
Так это и не про Вас. )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 октября в 15:53
Моя реплика будет короткой. А что делать тренеру, если кроме четверых травмированных пятеро приехали в разобранном состоянии, ТК три дня назад играли за сборную? А у Локо такой один. Ответ не знает никто.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
20 октября в 15:41
«Хочется его хвалить и чтобы он уехал в топ-клуб, чтобы прогрессировать дальше и выходить на мировой уровень*
К этому мнению – мы всю жизнь будем говорить о каких-то уевраклубах как о ТОП-ТОП, считая себя задворками??? Пусть облизываются на наш чемпионат, восхищаются отдельными игроками и ждут когда мы придём как в 56 или 60-м брать золотые….нам санкции и в футболе на пользу пойдут, уверен!
Capral
Capral ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
20 октября в 15:22
Не знаю, кого вы там имеете ввиду, но я, точно не испытываю счастья от неудачи ЦСКА. Написал, только то, что видел. Пытался, как можно объективней и непредвзято...
25процентный клоун
25процентный клоун
20 октября в 15:21
Интересно, если бы Кисляк и товарищи по сборной месяц бы отдыхали перед этим матчем, смог бы хоть кто-нибудь из них забить такой же гол как Батраков? нет конечно же, там Гений, а тут только физика.
Армейцы осенью только сумбурные голы навалом заталкивают и с пенальти, но класс всё равно своё возьмёт
25процентный клоун
25процентный клоун ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
20 октября в 15:14
Всегда с интересом читаю ваши комментарии и в них очень много правды. Сейчас не соглашусь.
На поле была одна команда и игра была в её руках от начала и до конца. Вторая пыталась огрызаться, но безуспешно.
Это ещё гол отменили и ещё штуки четыре могли забивать паровозы. Очень легко дались им эти очки и везение это самое последнее, что приходит в голову, только класс на каждом участке поля. И нападение, и полузащита, и защита и вратарь и тренер всё в высшей степени лучше на порядок было и есть у паровозов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ blitz (раскрыть)
20 октября в 15:10
Он также умолчал, что эти двоих никто не видел против Спартака, Балтики, Сочи.
Он много чего умолчал, о чем я спокойно написал ниже
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
20 октября в 15:01, ред.
Соратники, дайте же другим почувствовать себя счастливыми. Зачем вы пытаетесь отнять у них момент эйфории от проигрыша коней? )))

Кому и что вы пытаетесь доказать? Адекватные и так всё прекрасно понимают, а неадекватным доказывать бесполезно.

Так дайте им немного порадоваться. )))
Свои команды-то не радуют.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
20 октября в 13:27
,,поднокопились"
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
20 октября в 13:25
,,прет"
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
20 октября в 13:24
Я задаю себе вопрос о том, сильнее ли Локо ,чем ЦСКА как клуб, и многие ли ждали такой итог матча?
И сам себе отвечаю: нет, не сильнее, а результат и вовсе неожиданно, хотя и предполагал, что с учётом ситуации в ЦСКА некоторое преимущество у Локо возможноѳ.
Но, скажу, что в футболе всяко бывает; поет одной команде до невероятного: и забить не пытаешься́, а мяч залетает( гол Воробьева), хороший и везучий день у одного из футболистов, у кого-то утром теща уехала на неделю на дачу...
И в добавок, если тренер одной из команд начинает чудить , а тренер другой по своему обычаю ничего не делает, полагаясь на ,,авось", т.е. просто не мешает команде, то и получаются чудеса в матчах.
ЦСКА не слабее Локо, а Локо никак не сильнее ЦСКА : так бывает, так случается, а всё это можно отнести на ,,шутки" Бога.
Локо повезло , ну значит и Бог с ними был; да и грехи у ЦСКА познакомились...
Ответили за них, теперь будем ждать удач и побед от команды.
Баланс всего в мире никто не отменял.
Как-то так.
blitz
blitz
20 октября в 12:53
Булыкин скромно умолчал что Обляков и Кисляк играли позже за сборную России чем Батраков. И времени на восстановление у них было в два раза меньше.
Capral
Capral
20 октября в 12:53, ред.
Как только увидел автора статьи- сразу переключился на комментарии. Не стану выяснять, кто лучше, а кто нет, скажу только одно- матч проиграл ГТ ЦСКА, и вот почему: если тренер знает, что четверо ведущих отсутствуют, значит надо больше внимания уделить обороне и особенно центру поля. Тем более, всем известно, что Локо, также как и армейцы не умеет играть в позиционную атаку, что было видно и в матче с Динамо, где два гола, паровозы забили на контратаках.

Но Челестини, непонятно с какого перепугу решил напугать соперника и побежал шашками наголо в атаку- аля Личка, и тут же получил три контры на свои ворота... Крайне безграмотно, а главное в нетипичном для себя стиле сыграл Челестини. Галактионов ничего гениального не изобрел, просто, тупо, в своей манере ловил соперника на противоходе. Естественно, в такой открытой игре потерялся фактически весь центр поля ЦСКА- включая Облякова и Кисляка...

Локо форсировал центр поля, ничего не выдумывая, иногда играя длинными передачами, дабы не задерживаться в середине и не дать сыграть Облякову и Кисляку, в их контратакующий футбол. Можно конечно сослаться и на усталость отдельных игроков ЦСКА, после сборной, но это только одна из причин поражения и на мой взгляд не самая существенная. Куда более веские причины- потеря ведущих игроков ЦСКА и неуверенная, если не сказать откровенно- провальная игра Торопа.
А тактика, или даже стратегия Челестини в этой игре- не выдерживает никакой критики!!!
Зато, в такой игре нашел себя Батраков, любящий быстрые контратакующие перемещения. Всё логично- Батрак сыграл в свой футбол, а Обляков нет- в силу тренерских просчетов...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 октября в 12:40
Локо разгромил ЦСКА. Бесспорно, в этом матче команда Галактионов а была лучше аомейцев
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 октября в 12:34
Когда играют без перерыва на сборные и все в строю Спартак получает за первые 18 минут трешку.
112910415
112910415
20 октября в 12:24
такая нынче реальность !
через неделю всё может быть иначе ...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
20 октября в 12:14, ред.
Согласен, спорить со мной не имеет никакого смысла, просто не увидел вашего мнения по переоцененным армейцам , а лишь выпады в сторону Димы. Советы мне не нужны
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 октября в 12:09
Ну вы то как всегда лучше всех все знаете! Спорить с вами не собираюсь это только порожняк гонять! У вас свое мнение а у меня свое!
Бесплатный совет-не надо считать себя умнее других и возводить свое мнение в абсолют!
8qhpswju78e4
8qhpswju78e4
20 октября в 12:06
Еще долго будет гол Воробьева в ворота ЦСКА будет лучшим в чемпионате, а ЦСКА показала в матче, что не готова в лидерству.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 октября в 12:04
Победный гол был забит на 17той минуте. Неужели у Кисляка, отыгравшего товарняк в пол ноги три дня назад не хватило сил на это время, чтобы не оставить в гордом одиночестве Батракова?
Это чисто тренерский провал, и не нужно лить грязь на Булыкина.
Болейте за своих и против чужих
jmube7e9zetq
jmube7e9zetq
20 октября в 12:01
На матче Локомотив - цска не видно было цска, так верее было бы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
20 октября в 12:01
Вы точно знакомы с карьерой Дмитрия? нападающих такого уровня сейчас нет у армейцев и даже игроков такого уровня.
Дима заслужил уважение и в жизни и на тв
25процентный клоун
25процентный клоун
20 октября в 11:55
Не припомню, что в командах уровня Спартака, Реала, Баварии жаловались когда-нибудь, что им играть через три дня после матча Лиги Чемпионов в чемпионате))
Впервые вижу такие оправдания , они лишь вызывают улыбку
25процентный клоун
25процентный клоун
20 октября в 11:53
Ну вот, кто-то мои слова подтвердил, Кисляка всю осень не видно, если что.
а кто-то ему ценник 15млн примотал на ТМ, умора
Муравьед
Муравьед
20 октября в 11:53
По ЦСКА вывод прост: клуб пострадал из-за международной паузы и травм. Лидеры армейцев устали в сборных и чисто физически не потянули энергозатратный футбол Челестини. А из-за повреждений дерби пропустили Мусаев, Алвес и Акинфеев. Мойзес был дисквалифицирован. Как итог потеря очков.
oFANATo
oFANATo ответ lotsman (раскрыть)
20 октября в 11:46
Это было ожидаемо.....Карпин за сборную России в матче с Боливией выставил 5 игроков ЦСКА......Игорь Дивеев , Матвей Кисляк и Данил Круговой , Иван Обляков был заменен на 83-й минуте. Полный матч на счету Матвея Лукина. ......а через три дня игра в чемпионате с Локомотивом......причем Карпин заиграл в матче за сборную игроков Локо против Ирана аж 10 октября.....а матч Локо- ЦСКА прошел 18 октября....так что у игроков ЦСКА было три дня против целой недели на отдых игроков Локо перед дерби.
Гость
