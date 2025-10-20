Батраков — лучший, Облякова не было видно: Булыкин о матче «Локо» — ЦСКА

1760945409

20 октября 2025, 10:30

Полузащитник московского «Локомотива» был лучшим футболистом в центральном матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с ЦСКА , он показывает невероятный и стабильный уровень игры. Такое мнение высказал двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» .

О матче «Локомотив» — ЦСКА

Общее впечатление от матча шикарное, ребята показали хорошую игру, хорошие физические кондиции, ведь многие думали, что после сборных футболисты приедут в разобранном состоянии. Но ребята собрались, все-таки дерби, матч за первое место, показали свои лучшие качества. «Локомотив» в этой игре был лучше ЦСКА в физической форме, в движении, в прессинге. Конечно, забили два сумасшедших гола, но еще вратарь армейцев Владислав Тороп в паре моментов спас. Была возможность перевернуть ход игры, но не получилось. Поэтому «Локомотив» заслуженно победил.

О красивых голах

Голы действительно получились красивыми. Что касается мяча Алексея Батракова, то это исполнительское мастерство. Еще второй удар его потащил вратарь. Гол Дмитрия Воробьева, конечно, везение. Но главное, что он бежал до конца, было заметно его желание, когда он пошел на мяч, блокировал удар. Все его действия в совокупности привели к такому красивому голу. За это Воробьева можно похвалить, сотворил шедевр, но хорошенько поработал перед этим, чтобы это случилось.

О лучшем игроке матча

Мне кажется, что лучшим игроком был Алексей Батраков. Он каждый матч показывает высокий уровень, эта игра не стала исключением. Весь центр выиграл «Локомотив», ни , ни Матвея Кисляка у ЦСКА не было видно. Поэтому отметил бы Батракова, забил хороший гол, показал отличный объем работы, передачи, на острие всегда оказывается. Хотя в «Локомотиве» практически все здорово сыграли. У ЦСКА понравились Тороп, который хоть и пропустил, но пару моментов вытащил, Игорь Дивеев проявил бойцовские качества. Были два-три футболиста, которые хорошо себя показали. Поэтому многим понравилось дерби.

Мы говорили еще в прошлом году, что Алексей Батраков в полном порядке. Он быстро принимает решения, быстро работает с мячом, большой объем движения, на удивление — даже головой играет и забивает. Пока даже минусов не найти. Самое главное, что играет стабильно, хотя у молодых футболистов такое нечасто бывает. Ниже своего уровня не играет. Хочется его хвалить и чтобы он уехал в топ-клуб, чтобы прогрессировать дальше и выходить на мировой уровень. Потому что у него реально все есть по футбольным меркам. Как будет хорошая возможность, то нужно сразу уезжать в европейский клуб, думаю, что «Локомотив» тоже заинтересован в этом, нужно, чтобы футболист развивался, чтобы у него была шикарная карьера. Главное, чтобы клуб, агенты и футболисты понимали, как сделать хорошо игроку. Батраков — будущее нашего футбола.

О шансах на чемпионство

Что касается серии без поражений, здесь все равно нужно будет смотреть на то, что будет после зимней паузы. Если вспоминать прошлый сезон, он был хорош, «Локомотив» первый раз играл молодым составом, осенью немного подсели. Если это все исключат, до зимней паузы хорошо проведут оставшийся отрезок, то будет видно, что клуб провел работу над ошибками и все исправил. Но все равно у нас самое главное, как клубы выходят из зимней паузы, потому что такой нет нигде. Нужно уметь подстроиться. Вы помните, как «Спартак» в конце осени шел очень хорошо, боролся за чемпионство, а весной провалился. «Локомотив» также, а ЦСКА , наоборот, после хороших сборов выиграл кубок и занял третье место. Поэтому до зимней паузы нужно не отпускать лидирующую группу, а еще лучше закончить в лидерах, чтобы провести сборы на кураже. Весной выйти с новыми силами, чтобы бороться за чемпионство.