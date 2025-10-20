 
 
 
Англичанин Поттер стал главным тренером сборной Швеции

20 октября 2025, 10:26

Англичанин Грэм Поттер назначен новым главным тренером сборной Швеции по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года. Сборная Швеции набрала 1 очко после четырех туров и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы В отборочного турнира. Шведская команда заняла 1-е место в дивизионе С Лиги наций и в случае непопадания в число двух лучших сборных в отборочной группе сохраняет шансы сыграть в стыковых матчах. Отмечается, что контракт Поттера будет продлен автоматически в случае попадания на чемпионат мира.

После домашнего поражения от команды Косова (0:1) 14 октября с поста главного тренера был уволен датчанин Йон Даль Томассон. Он был первым иностранным специалистом в истории сборной Швеции.

Поттер начинал тренерскую карьеру в шведском «Эстерсунде», где работал с 2011 по 2018 год. В 2017 году привел команду к победе в кубке страны. Последним местом работы специалиста был английский «Вест Хэм», из которого он был уволен 24 дня назад. Также тренер работал в английских «Челси», «Брайтоне» и валлийском «Суонси», который выступает в чемпионате Англии.

Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Брулин (раскрыть)
21 октября в 01:02
Трудно играть хуже, чем Швеция сейчас?! Вы недооцениваете Поттера😁
112910415
112910415
20 октября в 20:24
Кому-то с ним повезёт!
Наверное
Lobo77
Lobo77 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 октября в 18:55
Семак сотоварищи протестуэ. Они прибронзовели не с отечественным тренером например.
Lobo77
Lobo77
20 октября в 18:51
Ну Г. Поттер это ещё можно ассоциировать например с каким то Кубком.
А прямо говоря, шведам уже подходит что то типа У. Джус.
Хотя... (тихим голосом) поговаривают что он уже занят в России...
shur
shur
20 октября в 14:04
...Ну Грэм(ми) ОН пока он незаслужил,не его профиль, а от Поттера милости просим,
метла кудесница - новое чистилище сборной Швеции....!!!
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
20 октября в 13:58
....верите,по чесноку, Я его вчера и на поле то не видел,деньги на ветер....?!?!?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 октября в 13:39
В Швеции шведов что ли нету ???
Наверное тренер сборной уж точно должен быть гражданином страны чей гимн играет перед матчами......
DXTK
DXTK
20 октября в 13:29, ред.
Как я и говорил нужно Поттеру попробовать себя снова за границей, раз дома дела не идут, тем более начинал в швеции свой путь, опыт есть это наверно и стало выбором в его пользу. То что у него не зашла карьера после Брайтона, возможно не в тех командах оказался..... в Челси где Боули устроил беспорядок, и ВХ команду которую он не собирал.

Как то я сравнил Поттера с другим британцем Ходжсоном, оба начинали в швеции и дома карьера не так шла и больше известны тренерством там за границей, возможно Поттеру будет проще там, ведь когда то его считали одним из главных молодых тренров на пост основной сборной Англии, но вместо этого лишь швеция и это тоже не плохой вариант, может он с ними и разверентся раз на своем острове тесновато ему.......

PS В свое время сборную Англию тренировал шведский тренер Свен Горан Эриксен, теперь англичанин Грэмм Поттер будет тренировать местную сборную Швеции.........обмен опытом)))))
pucwad2bxst2
pucwad2bxst2
20 октября в 13:16
Учитывая результаты сб. Швеции помочь им сейчас сможет только волшебник.
Брулин
Брулин
20 октября в 11:56
Учитывая его работу в Челси и ВХЮ, выглядит как выстрел в ногу. Хотя трудно играть хуже, чем Швеция сейчас
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
20 октября в 11:39
Главное волшебная палочка правильной системы оказалась и чтобы после преображения с ним не поступили вот так)))
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 11:31
Швеция 🇸🇪 уже не выйдет на Чемпионат Мира по футболу 2026 года. Бывший тренер не очень напрягался по этому поводу — он слишком понадеялся на талант Исака, а ещё на АВОСЬ. Ни одно, ни другое не сработало. Александер вообще разочаровал. Я бы назвал его главным разочарованием осени.
Максим Горелов
Максим Горелов
20 октября в 11:02
...по квиддичу
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
20 октября в 10:58
Ага авада кевадра
Варвар7
Варвар7
20 октября в 10:53
Ждём "волшебного" преображения сборной Швеции...)
