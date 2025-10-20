 
 
 
Месси поддержал аргентинцев после поражения в финале молодежного ЧМ

20 октября 2025, 19:00

Нападающий Лионель Месси поддержал футболистов молодежной сборной Аргентины после их поражения от команды Марокко в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче.

«Не вешайте нос, ребята! Вы провели потрясающий турнир, и, несмотря на то что мы все хотели увидеть, как вы поднимете трофей, мы испытываем радость от всего, что вы нам дали, и гордость от того, как вы защищали от всего сердца бело-голубые цвета», — написал Месси.

Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Рекордсменами по количеству побед являются аргентинцы, выигравшие турнир шесть раз. В 2023 году титул завоевала сборная Уругвая.

shur
shur ответ Lobo77 (раскрыть)
20 октября в 23:44
...не надо кукол боятся,вот ведь напридумают себе на ночь глядя....!
За наблюдательность лайк и допуск к просмотру ЛЧ,спок ночи,Бро!
Lobo77
Lobo77 ответ shur (раскрыть)
20 октября в 22:13, ред.
Какой кошмар... 11 голов и всего 20 ног.
На картинке девочка третья справа без тела и ног!
Страшный ИИ!
Nenash
Nenash
20 октября в 21:58
Ну, Месси и сам то выигрывал этот турнир. И даже был там МВП.. ☝️
4vs7jhs9yghm
4vs7jhs9yghm
20 октября в 21:04
Дойти до финала это тоже приличный результат
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
20 октября в 20:14
...въехал спасибо! А если став Випом не очень активничал,ничего страшного или это обязывает?!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
20 октября в 20:11
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
20 октября в 20:09
Скверная погода- сырость, дожди, всё как обычно, в это время года.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 октября в 20:09
арги почти все низкорослые игроки были.
и в полуфинале с трудом прошли колумбийских крепышей.
на мароканнцев просто сил не осталось.
а так, да аргентинцы молодцы тоже, стабильно держать уровень.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 20:07
...а судьи кто? ...Я понял,наверное погажу и присмотрюсь,спасибо! Как погода в Европе перед Лигой ...?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
20 октября в 20:04
Почему был, я и есть. Что это даёт? Даёт право удалять других из "лучших", а тебя нет. Ставить дизлайки, а тебе нет. Вот, пожалуй и всё.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 20:00
...Витя,нескромный вопрос ты был у нас Вип персоной? Если был что это дает? Мне это надо? Какова ответственность?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
20 октября в 19:57
Подтверждаю!!!)))
112910415
112910415
20 октября в 19:50
Всё верно
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 19:48
...для гения в 35-пять стать ЧМ длинный путь! Была бы Барселона сборной Испании в то время, когда каждый винтик от Хави до Иньесты работал на него на поляне,не покладая сил,стал бы 100 раз
лучшим на планете!!! А молоденьким аргентинцам конечно вырости в зрелых,матёрых игроков!!!
Capral
Capral
20 октября в 19:31
Месси не каждый день рождаются- в этом его Гениальность!!! А молодым аргентинцам пожелаю Удачи в дальнейшем, и уверен- всё у них получится!!! Им есть на кого равняться!!!
shur
shur
20 октября в 19:29
...сколько Я ждал своего чемпионство,сказал Месси и написал в своём аккаунте:".......
