Месси поддержал аргентинцев после поражения в финале молодежного ЧМ

20 октября 2025, 19:00

Нападающий поддержал футболистов молодежной сборной Аргентины после их поражения от команды Марокко в финальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

Марокканские футболисты со счетом 2:0 обыграли команду Аргентины в финальном матче.

«Не вешайте нос, ребята! Вы провели потрясающий турнир, и, несмотря на то что мы все хотели увидеть, как вы поднимете трофей, мы испытываем радость от всего, что вы нам дали, и гордость от того, как вы защищали от всего сердца бело-голубые цвета», — написал Месси.

Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Рекордсменами по количеству побед являются аргентинцы, выигравшие турнир шесть раз. В 2023 году титул завоевала сборная Уругвая.