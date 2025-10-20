Алаев считает, что высокая конкуренция развивает РПЛ

Высокая конкуренция развивает Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) и клубы. Такое мнение высказал президент РПЛ Александр Алаев.
«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига, — сказал Алаев. — После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории».
После 12 туров «Локомотив» с 26 очками лидирует в таблице РПЛ. Столько же очков у идущего вторым «Краснодара», который находится ниже за счет результата личной встречи с железнодорожниками. Третье место с 24 очками занимает ЦСКА.