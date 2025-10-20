Алаев считает, что высокая конкуренция развивает РПЛ

1760939991

20 октября 2025, 08:59

Высокая конкуренция развивает Мир — Российскую премьер-лигу ( РПЛ ) и клубы. Такое мнение высказал президент РПЛ .

«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига, — сказал Алаев. — После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории».