Алаев считает, что высокая конкуренция развивает РПЛ

20 октября 2025, 08:59

Высокая конкуренция развивает Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) и клубы. Такое мнение высказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Я всегда говорил, что одним из главных критериев успешности для лиги является турнирная интрига, — сказал Алаев. — После почти половины чемпионата очень высокая конкуренция вверху таблицы. Это хорошо для лиги: такая плотность подстегивает команды к развитию и, конечно, захватывает внимание аудитории».

После 12 туров «Локомотив» с 26 очками лидирует в таблице РПЛ. Столько же очков у идущего вторым «Краснодара», который находится ниже за счет результата личной встречи с железнодорожниками. Третье место с 24 очками занимает ЦСКА.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 октября в 14:33
Это пока...
Скоро легов долой...а дельные паспортисты сконцентрируются в 2-3-х клубах....
BDA81
BDA81
20 октября в 12:19
Я так понял что если одни ослабли,другие укрепились то это получается в сумме выросла интрига. Прям как средний зарплату по стране считают)))))))
Bad Listener
Bad Listener
20 октября в 10:20
Ну понятно короче - президент РПЛ у нас чиновник к футболу отношения не имеющий. Он либо не разбирается, либо вообще матчи не смотрит. В лиге отскока и рикошета высокая конкуренция нестабильных середняков в том кто меньше провальных матчей проведёт за сезон. Развитие на лицо. Осмысленности в футболе всё меньше, всё больше тактики "бей вперёд игра придёт". Такое себе развитие если честно.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
20 октября в 10:18
А ещё ажиотаж в конкуренции создают букмекерские конторы, которые ещё и спонсоры ФК.
lotsman
lotsman ответ Crystal Palace (раскрыть)
20 октября в 09:57, ред.
Чтобы увидеть развитие РПЛ, надо чтобы РПЛ играла в международных турнирах. ЛЕ, ЛЧ..... А играя в собственной кастрюле, не выходя за пределы её, невозможно развиваться, стимула для развития нет. Конкуренция внутри, среди команд одной лиги, не может повышаться, некуда повышаться, один уровень. Все команды подтянутся до этого уровня и всё, дальше крышка на кастрюльке, будут в этом уровне кувыркаться. Выход на простор международных турниров нужен, как свежий воздух, необходим.
Варвар7
Варвар7
20 октября в 09:50
Но есть много факторов, которые безусловно тормозят развитие Лиги.Это "раздутый" управленческий аппарат, масса неквалифицированных чиновников, множество алчных агентов, всевозможные полукриминальные околофутбольные "жучары".Банкротство и закрытие клубов, не удовлетворительное судейство, коррупционные скандалы и т д; и т п... Об этом и многом другом Алаев видимо забыл упомянуть...)
Crystal Palace
Crystal Palace
20 октября в 09:35
Что-то я не вижу развития РПЛ!
shlomo
shlomo
20 октября в 09:31
ну что, произошла очередная смена лидера. Команды верхней четверки имеют примерно равные шансы на чемпионство.... очные матчи аутсайдеров показали, что команды нижней шестерки примерно равны между собой.... думаю, что для нейтрального зрителя единственная неожиданность и главная интрига - это Балтика, которая должна была быть в нижней семерке, а по факту уверенно и заслуженно занимает пятое место.
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 09:27
Алаев говорит очевидные вещи.. Но делает это так, будто вывод свой он сделал после долгих раздумий.
jzaxh8vghk6x
jzaxh8vghk6x
20 октября в 09:25
Конкуренция должна быть, но не должно быть таких матчей, когда одна команда явно доминирует над другой, как в матче Локомотив-цска.
sv_1969
sv_1969
20 октября в 09:24
Конечно вид верхней части турнирной таблицы радует и конкуренция хорошо. Но много чего надо сделать, но в угоду чинушам и их прихлебателям не сделают к сожалению.
112910415
112910415
20 октября в 09:23
нет возможности помешать Алаеву так считать !.. )
sihafazatron
sihafazatron
20 октября в 09:15
По-моему лига деградирует, а не развивается
