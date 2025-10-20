19-летний вратарь «Динамо» Расулов оценил дебютный матч в РПЛ

1760938246

20 октября 2025, 08:30

Вратарь московского «Динамо» получил двоякие впечатления от дебюта в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) из-за отсутствия победы команды.

В воскресенье «Динамо» дома сыграло вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 2:2 в матче 12-го тура РПЛ . Расулов вышел в стартовом составе. Вратарь в этом сезоне сыграл три матча за бело-голубых в Фонбет — Кубке России «на ноль».

«Эмоции от дебюта в РПЛ двоякие, рад, что дебютировал, но хотелось выиграть, мы могли это сделать, к сожалению, не получилось. Допускаем одни и те же глупые ошибки из игры в игру, нужно что-то с этим делать, — сказал Расулов. — Я узнал, что дебютирую в начале недели, во вторник-среду мне об этом сказали. Поэтому понимал и знал, что буду играть. В Кубке России я не пропускал, а здесь пропустил, значит, наверное, есть отличия. Думаю, что важность турнира выше, здесь нужно выигрывать каждый матч, в кубке часто ротируют состав, в чемпионате играет основной состав».

Расулов является воспитанником «Динамо».