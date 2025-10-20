 
 
 
19-летний вратарь «Динамо» Расулов оценил дебютный матч в РПЛ

20 октября 2025, 08:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов получил двоякие впечатления от дебюта в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за отсутствия победы команды.

В воскресенье «Динамо» дома сыграло вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 2:2 в матче 12-го тура РПЛ. Расулов вышел в стартовом составе. Вратарь в этом сезоне сыграл три матча за бело-голубых в Фонбет — Кубке России «на ноль».

«Эмоции от дебюта в РПЛ двоякие, рад, что дебютировал, но хотелось выиграть, мы могли это сделать, к сожалению, не получилось. Допускаем одни и те же глупые ошибки из игры в игру, нужно что-то с этим делать, — сказал Расулов. — Я узнал, что дебютирую в начале недели, во вторник-среду мне об этом сказали. Поэтому понимал и знал, что буду играть. В Кубке России я не пропускал, а здесь пропустил, значит, наверное, есть отличия. Думаю, что важность турнира выше, здесь нужно выигрывать каждый матч, в кубке часто ротируют состав, в чемпионате играет основной состав».

Расулов является воспитанником «Динамо».

Ев17
Ев17
21 октября в 09:37
не хуже Лунёва уж точно, но у Расулова косяки типа мяч перед сбой от неопытности, а у Лунёва в порядке вещей . Лещук точно не хуже Лунёва, чередовать их с Расуловым по разным турнирам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
20 октября в 10:58
Парнишка неплохой, но работы ещё непочатый край. Ему бы хорошего наставника и толк будет.
stanichnik
stanichnik
20 октября в 09:42, ред.
Волнение присутствовало у Рассулова в его первом матче в РПЛ, отсюда и не совсем уверенная игра.
shlomo2
shlomo2
20 октября в 09:37
Ну что, весело в концовке тура.... Тюкавин спас Динамо в последний момент (кстати, это первый гол Кости в МИР РПЛ после травмы.... заждались....)

Ну а по факту, Динамо продолжает буксовать: не смогли обыграть Ахмат ДОМА и продлили серию без побед до трех матчей..... Валера, это не сборная!... может уже задуматься а не уволить ли Карпина?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 октября в 09:36
Насчёт ротации состава в Кубке он на 100% прав. Некоторым командам кубок только в тягость...
Alex_67
Alex_67
20 октября в 09:33
Дебютный матч он не проиграл. Время покажет, какой Курбан голкипер
112910415
112910415
20 октября в 09:26
подрастёт - основным станет
Capral
Capral
20 октября в 09:24
Расулов вратарь способный, но первый гол, он мог отбить. Да и нервничал много, если вспомнить, как неуверенно, он вышел на перехват, отбил мяч в центр штрафной, после чего, игрок Ахмата попал в перекладину.
xp2y6zx2wgs3
xp2y6zx2wgs3
20 октября в 09:19
За счастье должно быть, что в этом матче Динамо отскочило от Ахмата.
