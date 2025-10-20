 
 
 
«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке в 1982 году

20 октября 2025, 15:08

Московский футбольный клуб «Спартак» почтил память болельщиков, погибших в давке на стадионе «Лужники» в 1982 году во время матча против нидерландского «Харлема». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе «Лужники», произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.

«Трагедия, которую невозможно забыть, унесла десятки жизней наших болельщиков. Вечная память тем, кто ушел из жизни в тот день. Мы вас не забудем», — говорится в заявлении клуба.

В матче 13-го тура чемпионата России «Спартак» примет на своем поле «Оренбург» 25 октября.

