Вратарь «Динамо» Расулов считает Яшина лучшим голкипером в истории

20 октября 2025, 09:36

Единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», воспитанник «Динамо» Лев Яшин является лучшим голкипером в истории футбола. Такое мнение высказал вратарь «Динамо» Курбан Расулов.

В воскресенье Расулов дебютировал в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче против грозненского «Ахмата» (2:2).

«Я решил стать вратарем, потому что предложил тренер. Спросил, хочу ли быть вратарем, я ответил положительно. Кумира какого-то не было, — сказал Расулов. — Но был Мануэль Нойер, который перевернул все. А так слежу за всеми вратарями. Сейчас очень нравится Алиссон, суперхладнокровный и спокойный вратарь».

«Раньше в России был Игорь Акинфеев, он был один. Сейчас конкуренция во вратарской линии в чемпионате России возросла. Выделялся Матвей Сафонов, он уехал [из „Краснодара“ во французский ПСЖ]. Если из чемпионата России выделять, то голкиперы первой пятерки-шестерки одинаковые, по статистике можно посмотреть, много вратарей сыграли „на ноль“. Кого-то выделить тяжело, в целом все равны. Если брать за всю историю, то, конечно, Лев Яшин, но это не только в чемпионатах России, но и во всем мире», — добавил Расулов.

амурец
амурец
21 октября в 03:08
Это и так ясно
Варвар7
Варвар7
20 октября в 16:52
"Я решил стать вратарем, потому что предложил тренер." - Сложилось впечатление , что молодой человек ещё не определился окончательно, ему нравится то этот вратарь , то потом тот , ну а Яшина назвал потому что - это Яшин!)
nbh6qw2d88sz
nbh6qw2d88sz
20 октября в 12:25
Сказано в стиле патриотизма
stanichnik
stanichnik
20 октября в 11:59
Уже неоднократно говорил, что судить, кто лучший, нужно на основании увиденного самому, а не операясь на чужое мнение.
juz82phb6fpm
juz82phb6fpm
20 октября в 09:53
Вот так новость, хорошо, что думает не иначе.
