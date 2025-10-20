Вратарь «Динамо» Расулов считает Яшина лучшим голкипером в истории

Единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», воспитанник «Динамо» Лев Яшин является лучшим голкипером в истории футбола. Такое мнение высказал вратарь «Динамо» Курбан Расулов.
В воскресенье Расулов дебютировал в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче против грозненского «Ахмата» (2:2).
«Я решил стать вратарем, потому что предложил тренер. Спросил, хочу ли быть вратарем, я ответил положительно. Кумира какого-то не было, — сказал Расулов. — Но был Мануэль Нойер, который перевернул все. А так слежу за всеми вратарями. Сейчас очень нравится Алиссон, суперхладнокровный и спокойный вратарь».
«Раньше в России был Игорь Акинфеев, он был один. Сейчас конкуренция во вратарской линии в чемпионате России возросла. Выделялся Матвей Сафонов, он уехал [из „Краснодара“ во французский ПСЖ]. Если из чемпионата России выделять, то голкиперы первой пятерки-шестерки одинаковые, по статистике можно посмотреть, много вратарей сыграли „на ноль“. Кого-то выделить тяжело, в целом все равны. Если брать за всю историю, то, конечно, Лев Яшин, но это не только в чемпионатах России, но и во всем мире», — добавил Расулов.