Вратарь «Динамо» Расулов считает Яшина лучшим голкипером в истории

20 октября 2025, 09:36

Единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», воспитанник «Динамо» является лучшим голкипером в истории футбола. Такое мнение высказал вратарь «Динамо» .

В воскресенье Расулов дебютировал в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) в матче против грозненского «Ахмата» (2:2).

«Я решил стать вратарем, потому что предложил тренер. Спросил, хочу ли быть вратарем, я ответил положительно. Кумира какого-то не было, — сказал Расулов. — Но был Мануэль Нойер, который перевернул все. А так слежу за всеми вратарями. Сейчас очень нравится Алиссон, суперхладнокровный и спокойный вратарь».