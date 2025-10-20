Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира

1760933481

20 октября 2025, 07:11

Сборная Марокко со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир прошел в Чили.

Оба гола забил Яссин Забири (12-я и 29-я минуты).

Бронзовые медали завоевала сборная Колумбии, которая в матче за третье место обыграла команду Франции (1:0).

Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Рекордсменами по количеству побед являются аргентинцы, выигравшие турнир шесть раз. В 2023 году титул завоевала сборная Уругвая.