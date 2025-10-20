 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2025 (до 20)

Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира

20 октября 2025, 07:11

Сборная Марокко со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. Турнир прошел в Чили.

Оба гола забил Яссин Забири (12-я и 29-я минуты).

Бронзовые медали завоевала сборная Колумбии, которая в матче за третье место обыграла команду Франции (1:0).

Сборная Марокко впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Рекордсменами по количеству побед являются аргентинцы, выигравшие турнир шесть раз. В 2023 году титул завоевала сборная Уругвая.

Сборная России отстранена от международных соревнований. В 1977 году чемпионом мира среди молодежных сборных стала команда СССР.

Подписывайся в ВК
Все новости
Президент «Барселоны» объявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги
19 октября
Сборная Катара во второй раз подряд сыграет на чемпионате мира
14 октября
Сборная ЮАР сыграет на ЧМ впервые с домашнего турнира 2010 года
14 октября
Черчесов рассказал, как получал тренерскую лицензию в Австрии
14 октября
Гол Угальде помог сборной Коста-Рики обыграть команду Никарагуа в отборе ЧМ
14 октября
Сборная Казахстана потеряла шансы на выход на ЧМ-2026
14 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Futurista (раскрыть)
21 октября в 08:12
Очень даже корректно. Не сравниваю все достижения, а лишь выступление на ЧМ.
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября в 00:28
Я так рад этому событию
Sadjon
Sadjon
20 октября в 15:35
Браво Марокко, прекрасно отыграли весь турнир......
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 14:29
....Минхерц,снимаю шляпу,лицезрея твоё присутствие! Однако режим,часок после обеда, :" ...рота отбой!!!".....! На связи!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
20 октября в 14:23
Да, Дружище, ты- как всегда вовремя!!!!!!! Это они- собственной персоной!!!!!!!)))))))
shur
shur
20 октября в 14:12
...Морокко умница,не люблю прогматичных аргентинцев! Браво!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 14:09
десять и один из "Динамо"...!!!
DXTK
DXTK
20 октября в 13:40, ред.
на прошлом ЧМ сборная Морроко стала полуфиналистом , выбив Испанию и Португалию, теперь молодежь побеждает........назовем как это сейчас модно....золотое поколение у них растет посмотрим что выиграют они в будущем......хотя бы на своем континенте......и куда затянет их таланты........
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
20 октября в 13:26
Марокко и трёх жизней не хватит, чтобы повторить все ДОСТИЖЕНИЯ советского футбола на всех уровнях!!!!!!! Неговоря уже о том, чтобы воспитать таких ГЕНИЕВ, каких дал миру советский футбол!!!!!!! И у марокканцев, никогда не будет ДЕСЯТЬ игроков одной команды (спартаковцев), покоривших ОИ-1956!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
20 октября в 13:21, ред.
Приветствую!....Морокко и не близко там)....
У СССР есть золото Олимпийских игр, победа на Чемпионате Европы, а также три бронзы и три серебра на Олимпийских играх, в то время как у Марокко лучший результат на Чемпионате мира — 4-е место в 2022 ...да и масштаб соревнований разный и вообще разные исторические периоды...как можно сравнивать?)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
20 октября в 13:10, ред.
Приветствую, Маэстро!!!
Тем более, что после победы советской молодежки на ЧМ-1977г., лучшие молодые футболисты разошлись по лучшим отечественным командам, которые, в последствии, побеждали и на международной арене!!! А куда попадут марокканцы, после своей победы, и как заиграют, еще неизвестно...
Брулин
Брулин
20 октября в 11:39
Марокко очень задорно играли и абсолютно по делу победили. В Марокко сейчас марокканская водка рекой, вся страна празднует🍾🍾🍾Молодчики!!!
9bfhxncn8aaj
9bfhxncn8aaj
20 октября в 11:15
Меська не купил ,жаль.
Futurista
Futurista ответ Agamaga005 (раскрыть)
20 октября в 10:56
Сравнение титулов сборных СССР и Марокко по футболу некорректно...
Vilar
Vilar
20 октября в 10:50
Ничего удивительного: в европейских футбольных клубах 60% - африканцы, 30% - азиаты, 10% - восточные европейцы. Западной Европе - трындец.
CCCP1922
CCCP1922
20 октября в 10:27
Я уже говорил, европейский футбол слабеет. Он больше не доминирует безоговорочно в Мире, на молодёжном уровне, как минимум... Нынешний чемпионат мира это лишь подтверждает. На пьедестале нет европейских сборных — они выбыли из борьбы. Сильно разочаровали итальянцы, смотрел целиком их матч с Японией, у тех есть на кого посмотреть, Италия 🇮🇹нулевая... Лично мне, больше всего понравилась игра сборной Колумбии — совершенно раскрепощённые, крепкие физически, с прекрасной техникой футболисты показали, что умеют играть и получать удовольствие. А победа Сборной Марокко 🇲🇦 говорит о скором увеличении квоты Африки на ЧМ. Я думаю, в 2026 году, уже взрослый футбол способен преподнести сюрпризы.
Bad Listener
Bad Listener
20 октября в 10:23, ред.
А толку? Всё равно весь состав потом в сборной Франции играть будет. Можно так и сказать, молодёжная сборная Франции выиграла чемпионат мира.
Agamaga005
Agamaga005
20 октября в 10:17
Догнали СССР по титулам. Молодцы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 октября в 09:55, ред.
Тренер так и сказал Яссину Забири перед матчем глядя на Кубок : "Забей и ЗабИри его"
A.S.A
A.S.A
20 октября в 09:54
Бравоооо! Как я и писал тут ранее, у Марокко будет шанс на победу, если они не ввяжутся в открытый футбол и надежно сыграют в обороне! Так и получилось. Аргентинцы и мячом владели больше и лучше, и били чаще (правда практически всё мимо створа), а марокканцы создали 3-4 момента за матч, но при этом забили 2 еще в первый пол часа игры, а дальше успешно перекрылись! В итоге историческая победа атлассных львов!!!
5pgqss3axudf
5pgqss3axudf
20 октября в 09:50
Вот что значить на апельсинах ростут, одни таланты!
nxt2srbbeydn
nxt2srbbeydn
20 октября в 09:29
Взрослая команда Морокко тоде себя в обиду не даст.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
20 октября в 09:28
да. у Марокко супер талантливая молодежь.
непросто так заняли 3 место в олимпийских играх 2024.
они же победители Кубка Африки среди юношей до 23 лет
теперь вот чемпионы мира до 20 лет.
почти все они играют за европейские клубы из Бельгии, Португалии, Австрии и Голландии.
при этом турнир пропустили Адам Азну (20 лет) из Баварии,
Билал Эль Ханнус (21 лет) из Лестера,
Бен Сегир (20 лет) из Монако
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 октября в 09:14
младшие Атласские львы!!! молодцы))))
да, страна грамотно готовит национальную команду к ЧМ 2030, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
и есть достойная замена Хакими, Мазрауи, Мазина. Амрабата. Браима Диаса.
sihafazatron
sihafazatron
20 октября в 09:14
Щас этих пацанов купят сильные клубы. А так молодцы ребятки, пусть теперь аргам песню споют))
ABir
ABir
20 октября в 09:05
Молодцы апельсиновые, показали и Европе и Америке, кто теперь главный в мире в молодежном футболе.
Sporting
Sporting
20 октября в 08:57
Я болел за Морокко! Не подвели!
112910415
112910415
20 октября в 08:49
вот и сенсация,
вот тебе и Марокко !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 