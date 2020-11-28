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1 : 1
завершен
сегодня, 20:00
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Стадион Чиро Виджорито
|21’
|0:1
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Мората Альваро
ассистент Кьеза Федерико
|Летиция Гаэтано
|1:1
|45+3’
|Маджо Кристиан
|59’
|81’
|Куадрадо Хуан
|Скьяттарелла Паскуале
|82’
|Глик Камил
|86’
|Барба Федерико
|87’
|Импрота Риккардо
|90+5’
|Инсинье Роберто
|90+6’
|90+7’
|Мората Альваро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Маджо Кристиан
|Калдирола Лука
|33’
|Инсинье Роберто
|Маджо Кристиан
|60’
|62’
|Бентанкур Родриго
|Рамос Артур
|62’
|Кулусевски Деян
|Рэмзи Аарон
|69’
|Бернардески Федерико
|Кьеза Федерико
|Тельо Андрес
|Ионицэ Артур
|71’
|Туйя Алессандро
|Капрари Джанлука
|72’
|Сау Марко
|Лападула Джанлука
|72’
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|8
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|5
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|4
|Cэйвы
|2
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|6
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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Дельфин будет истерить, ведь ему обещали титулы выиграть.
Дельфин будет истерить, ведь ему обещали титулы выиграть.
юве 0:2 Барса
Бавария 16:2 юве
Не сты4но?)
юве 0:2 Барса
Бавария 16:2 юве
Не сты4но?)
Готов уступит курятнику первую строчку?)
Готов уступит курятнику первую строчку?)