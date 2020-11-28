В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 13 Данило Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 38 Фработта Джанлука Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 16 Куадрадо Хуан Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 5 Рамос Артур Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 62

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 62

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 69

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Выносы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 42 Гарофани Джованни Габриэле

В 31 Пинсольо Карло

З 19 Бонуччи Леонардо

З 37 Дрэгушин Раду

З 12 Сандро Алекс

П 30 Бентанкур Родриго Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 28

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 28

П 14 МакКенни Уэстон

П 39 Портанова Маноло