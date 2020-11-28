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Беневенто - Ювентус
Сассуоло - Интер
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Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто против Ювентус

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    Голы
    21’ 0:1 Мората Альваро
    ассистент Кьеза Федерико
    Летиция Гаэтано 1:1 45+3’
    Наказания
    Маджо Кристиан 59’
    81’ Куадрадо Хуан
    Скьяттарелла Паскуале 82’
    Глик Камил 86’
    Барба Федерико 87’
    Импрота Риккардо 90+5’
    Инсинье Роберто 90+6’
    90+7’ Мората Альваро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Маджо Кристиан Калдирола Лука 33’
    Инсинье Роберто Маджо Кристиан 60’
    62’ Бентанкур Родриго Рамос Артур
    62’ Кулусевски Деян Рэмзи Аарон
    69’ Бернардески Федерико Кьеза Федерико
    Тельо Андрес Ионицэ Артур 71’
    Туйя Алессандро Капрари Джанлука 72’
    Сау Марко Лападула Джанлука 72’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 5
    		13 Фолы 13
    		5 Угловые 8
    		2 Офсайды 5
    		36% Владение мячом 64%
    		4 Cэйвы 2
    		6 Предупреждения 1
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 22:54
    аа зенит с дзюбой не победил
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 22:46
    А многие говорят, что Криштиану Роналду мешает команде. Но эта игра показала, что без Роналду не кому забивать, если и у Мораты не идёт игра. Даже такую команду, как Беневенто не смогли обыграть без голов португальца. Роналду это лидер команды, чтобы не говорили его хейтеры. Да и Пирло тоже пока неопытный тренер. Не могу понять, почему не пригласили Аллегри, после увольнения Моурисио Сарри. Также Ювентусу нужны конкретные обновления состава!
    Juve14
    Juve14 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 22:45
    Законное место Ювентуса это 1-е, это у вас законное место где то в районе 6-го
    Top_gun_
    Top_gun_
    сегодня в 22:44
      Top_gun_
      Top_gun_
      сегодня в 22:44
      Ливерпульль 1 чемпионство за 20 лет))))))) Вот это смешно😂😂😂
      Agamaga
      Agamaga
      сегодня в 22:41
      Пора возвращать Аллегри, а то не дай Бог какая-то другая команда раз в 10 лет выиграет сериал.
      Дельфин будет истерить, ведь ему обещали титулы выиграть.
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Государю_бан_по_барабану (раскрыть)
      сегодня в 22:41
      Привет! Да нет, я не в панике , я просто не знаю как описать и охарактеризовать правильно сегодняшний Юве?! Просто нет никакой мысли и игры! При МАКСе я садился смотреть игру зная наперёд что мы при любых вариантах выиграем! Смотрел , получал удовольствие и всегда был результат! При этом клоуне Сарри все время был на нервах и на валидоле! Сейчас я на нервах на валидоле и обливаюсь потом весь матч. И даже не наблюдаю малейших проблесков на перспективу! Эти беззубые бездарные ничьи меня просто убивают! Мы все время теряем ОЧКИ там где должны легко забирать их. Меня просто пугает что будет дальше?? Даже думать и представить страшно.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      сегодня в 22:40
      без Роналду максимум это ничья. Нет покорителя Беневенто и Сасуолы.устал забивать голы.Ждём победу Ромы и смещения Юве с 4 места,на её законное,,,
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ Государю_бан_по_барабану (раскрыть)
      сегодня в 22:39, ред.
      Бавария 8:2 Барса
      юве 0:2 Барса
      Бавария 16:2 юве
      Не сты4но?)
      Дрючик 76
      Дрючик 76
      сегодня в 22:38
        juvenale
        juvenale ответ Государю_бан_по_барабану (раскрыть)
        сегодня в 22:35
        триплета)))третий сезон подряд не выход из группы хахах
        Государю_бан_по_барабану
        Государю_бан_по_барабану ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
        сегодня в 22:35
        И радуйтесь, основа вообще 7:2 влетала. Аха-ха)
        Juve14
        Juve14 ответ Государю_бан_по_барабану (раскрыть)
        сегодня в 22:34
        Думаю при Аллегри этот шлак забивал бы больше а пропускал меньше, у Аллегри к каждому сопернику была отдельная тактика игры и вполне рабочая
        ХУБУЛ
        ХУБУЛ
        сегодня в 22:34
        Чую я что Пирло не тренер. А Аллегри по прозвищу (как бы что не случилось) был лучшим для Ювентуса последные лет 10-12.
        112910415
        112910415
        сегодня в 22:31
        просто слабо
        Juve14
        Juve14 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
        сегодня в 22:30
        Не приувеличивайте, не половина, и то, что то мне подсказывает что и этот состав намного сильнее нежели у Ювентуса
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008 ответ Juve14 (раскрыть)
        сегодня в 22:27
        Там половина игроков в лазарете. Рвать и метать не получиться
        Juve14
        Juve14 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
        сегодня в 22:26
        На индивидуальные действия? Кого? Кто хоть что то умеет из этого состава? Кто может что то придумать, протащить мяч, отдать хороший пас? Нет ни командной игры ни индивидуального мастерства чтоб хоть Беневенто обыграть
        ValidAccessBANK
        ValidAccessBANK
        сегодня в 22:25
        Что и требовалось доказать...)) Абсолютно унылое, бесхребетное безвольное сборище и ставший уже фирменным пирловский ватокат усыпляющий даже собственных фанатиков, ждущих, что их амебы вот-вот проснутся... Этот недотренер думал в сказку попал...Это не пафосно умничать в своих книженках... Так держать, пусть и дальше неспешно ковыляет со старухой..))
        Государю_бан_по_барабану
        Государю_бан_по_барабану ответ Makcum (раскрыть)
        сегодня в 22:25
          Государю_бан_по_барабану
          Государю_бан_по_барабану ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
          сегодня в 22:24
          И ты в панику впал?) В обороне неплохо отыграли, залетел шальной после косяка каталонского перебежчика. Ну и при Максе столько шлака не играло. Хотя согласен, что Аллегри при всей его осторожной тактике, лучший тренер последнего десятилетия для Ювентуса.
          Makcum
          Makcum ответ Государю_бан_по_барабану (раскрыть)
          сегодня в 22:23
          Ты кто? Зачем ты все это пишешь? Не пиши больше ничего, вообще не понятно о чем ты...
          Государю_бан_по_барабану
          Государю_бан_по_барабану ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
          сегодня в 22:22
            Valeriy Lutsak
            Valeriy Lutsak
            сегодня в 22:21
            Боже мой! Боже мой!!! Что с командой??! При МАКСЕ мы такие команды просто не замечали и когда пару раз за сезон играли в ничью - то это было равносильно поражению! Сейчас ничья с аутсайдерами- это отличный результат и радость!! Уже потеряно как минимум 10 очков!! Что будет дальше просто страшно. Если при курильщике мы пили валидол по таблетке , то сейчас приходиться пить горстями. Что происходит?? Просто бездарная игра во всех линиях! Некогда лучшая защита в мире - сейчас проходной двор! Абсолютно бездарная и беззубая игра в атаке. Нет никакой мысли на поле. Дибала из лидера превратился в обычного лавочника . Ни пас отдать, ни обыграть , ни пробить! Ремзи- просто потеряшка. Бернардески это какой-то всадник без головы. Просто нет слов . Команда без перспектив. Вот вам и зависимость от Роналду! Нет его и не можем в атаке НИЧЕГО! От слова совсем! Разве что радует Мората. Ведь по сути Беневенто это даже не середняк, там нет ни одного хорошего игрока , но что мы видим ? Есть дух, организованность и командные действия, чего к сожалению у нас в этом сезоне нет. Все расчёт на индивидуальные действия отдельных игроков и на гол Роналду!! Ничья становиться для нас обычным и привычным результатом, не зависимо от противника.
            Makcum
            Makcum ответ Государю_бан_по_барабану (раскрыть)
            сегодня в 22:21
            ?
            Государю_бан_по_барабану
            Государю_бан_по_барабану ответ dzvinka (раскрыть)
            сегодня в 22:21
              Государю_бан_по_барабану
              Государю_бан_по_барабану ответ Makcum (раскрыть)
              сегодня в 22:20
              Мы себя утешим в конце сезона, а змеи традиционно расползутся по норам после рождества до сентября. Аха-ха) Хотя возможно ещё увидим фанатов интера после эпичной бойни с условным Хапоэлем. Аха-ха)
              Juve14
              Juve14 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
              сегодня в 22:20
              А то ливер щас рвет и мечет всех сметая ахаха)))
              Шатаут
              Шатаут
              сегодня в 22:20
              Поберег пеналду, чтобы тот поднял стату в ничего не решающем матче с Киевом... А говорят, что командные интересы для него превыше... Надо было подписывать Муссолини... Тогда чуть что - сразу расстрел... Хе-хе...
              Steven Gerrard 008
              Steven Gerrard 008
              сегодня в 22:19
              Без Роналду юве команда уровня Мольде
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