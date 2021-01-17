В 95 Голлини Пьерлуиджи Спасений: 3 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 97

П 8 Госенс Робин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 97

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 97

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 97

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 97

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 88

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 97

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Фолов заработано: 7 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 88

П 18 Малиновский Руслан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 66

П 11 Фройлер Ремо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 97

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 57

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 27 Депаоли Фабио

З 13 Кальдара Маттиа

З 3 Мехле Йоаким Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

З 17 Ромеро Кристиан

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 31

П 32 Пессина Маттео

Н 7 Ламмерс Сэм Ударов всего: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9