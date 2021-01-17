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Аталанта - Дженоа
Наполи - Фиорентина
Кротоне - Беневенто
Сассуоло - Парма
Интер - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Дженоа

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    Еще
     
    57' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
     
    66' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    83' Госенс Робин (8)
     
    2
    88' Хатебур Ханс (33) уходит с поля, Мехле Йоаким (3) вышел на поле
    88' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Ламмерс Сэм (7) вышел на поле
     
    46' Зайц Миха (16) уходит с поля, Лерагер Лукас (8) вышел на поле
     
    2
    56' Масиелло Андреа (55) уходит с поля, Гольданига Эдоардо (5) вышел на поле
    56' Стротман Кевин (20) уходит с поля, Бехрами Валон (11) вышел на поле
     
    68' Пьяца Марко (37) уходит с поля, Пандев Горан (19) вышел на поле
     
    72' Гольданига Эдоардо (5)
     
    75' Дзаппакоста Давиде (77)
     
    80' Дзаппакоста Давиде (77) уходит с поля, Онгене Жером (25) вышел на поле
    Наказания
    72’ Гольданига Эдоардо
    75’ Дзаппакоста Давиде
    Госенс Робин 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Лерагер Лукас Зайц Миха
    56’ Гольданига Эдоардо Масиелло Андреа
    56’ Бехрами Валон Стротман Кевин
    Муриэль Луис Сапата Дуван 57’
    Миранчук Алексей Малиновский Руслан 66’
    68’ Пандев Горан Пьяца Марко
    80’ Онгене Жером Дзаппакоста Давиде
    Мехле Йоаким Хатебур Ханс 88’
    Ламмерс Сэм Иличич Йосип 88’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 7
    		2 Удары в створ 3
    		15 Фолы 13
    		9 Угловые 1
    		64% Владение мячом 36%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    25 января в 18:22
    всё впереди
    sir_Alex
    sir_Alex
    19 января в 06:19
    Забил разок и хорош на этом!
    Интер Рулит
    Интер Рулит
    18 января в 12:50
    главное в заголовке,что Миранчук вышел во втором тайме
    Faustello
    Faustello
    17 января в 22:47
    Эх Шомуродов не забил, у Калуцкого просмотры упадут...
    протон1
    протон1
    17 января в 22:42
    миранчук чук давай в страну обратно
    SHMEL
    SHMEL
    17 января в 22:08
    Для генуэзцев хороший результат
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    17 января в 22:06
      Брулин
      Брулин
      17 января в 22:00
      У нас сегодня советское дерби в Серии А. Русский, Украинец против Узбека
      Gahi
      Gahi
      17 января в 21:56
      Самых добрых слов заслуживает игра Дженоа против  команды Аталанты, команде удалось противостоять и не пропустить от самой результативной команды Серии А. Гасперини не удалось сегодня обыграть Грифонов команду которую когда-то он успешно тренировал. Ну и наконец мы увидели противостояние представителей РПЛ, в лице Шомуродова и Миранчука которые показали что им по силам конкурировать в чемпионате Италии и быть полезными своей команде. Удачи и пусть у ребят всё будет хорошо в Италии.
      azkan
      azkan
      17 января в 21:55
      Чуть чуть сдали в конце второго тайма. Но выстояли.
      Можно Дженоа поздравить с ничьей!
      Элдору удачи!
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      17 января в 21:54
      Второй тайм автобус Дженоа, амкар в лучшие годы
      Gahi
      Gahi
      17 января в 20:52, ред.
      Очень хороший первый тайм провила команда Дженоа, и при этом создавала моменты у ворот Аталанты. Не хватило удачи Элдору чтобы забить, будем надеяться что ему удастся это сделать во втором тайме. Удачи
      azkan
      azkan
      17 января в 20:48
      Пошел в Ливерпуль)
      azkan
      azkan
      17 января в 20:47
      Нормальный хороший первый тайм. Победы Дженоа!
      azkan
      azkan
      17 января в 20:44
      Эххх чуть не повезло Элдору, вроде все сделал правильно.
      Воротчик пропустил бы))))
      Gahi
      Gahi
      17 января в 20:43
      Ну что так Эльдор, нужно стараться бить по точней. Удачи
      Ravshan878
      Ravshan878
      17 января в 20:42
      Ёшкина кот как же так эх Шома.😱
      DEIVID_1
      DEIVID_1
      17 января в 20:29
      Неплохо Карпин Шоморудова к Серии А подготовил.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ Gahi (раскрыть)
      17 января в 20:19
      Спасибо за инфу дружище.)
      Gahi
      Gahi
      17 января в 20:18
      Хорошое движение у Дженоа. Но моменты нужно использывать.
      Gahi
      Gahi ответ Ravshan878 (раскрыть)
      17 января в 20:15
      Миранчук в запасе .
      Ravshan878
      Ravshan878
      17 января в 20:14
      Интересно а где Миранчук?
      Ravshan878
      Ravshan878
      17 января в 20:10
      Эх Шома не повезло.
      Evilhuman
      Evilhuman
      17 января в 20:09
      Победы Аталанте, команда смотрится бодро и весело
      Ravshan878
      Ravshan878
      17 января в 19:51
      Безусловно за Дженоа и ШОМу. Хотя бы взять очков.
      Gahi
      Gahi
      17 января в 19:49
      Аталанта = 1.Х.
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян
      17 января в 08:03
      Есть предположение, что Дженоа не проиграет
      azkan
      azkan
      16 января в 22:36, ред.
      С Аталантой будет трудно. Но удачи коллективу Шомы. Может Элдор выйдет в старте?
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