|
0 : 0
завершен
17 января 2021, 20:00
воскресенье
|72’
|Гольданига Эдоардо
|75’
|Дзаппакоста Давиде
|Госенс Робин
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лерагер Лукас
|Зайц Миха
|56’
|Гольданига Эдоардо
|Масиелло Андреа
|56’
|Бехрами Валон
|Стротман Кевин
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|57’
|Миранчук Алексей
|Малиновский Руслан
|66’
|68’
|Пандев Горан
|Пьяца Марко
|80’
|Онгене Жером
|Дзаппакоста Давиде
|Мехле Йоаким
|Хатебур Ханс
|88’
|Ламмерс Сэм
|Иличич Йосип
|88’
|
|19
|Удары по воротам
|7
|
|
|2
|Удары в створ
|3
|
|
|15
|Фолы
|13
|
|
|9
|Угловые
|1
|
|
|64%
|Владение мячом
|36%
|
|
|3
|Cэйвы
|3
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|