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2 : 1
завершен
24 января 2021, 20:00
воскресенье
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Стадион Олимпико
|6’
|0:1
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Капуто Франческо
ассистент Джуричич Филип
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Милинкович-Савич Сергей
ассистент Корреа Хоакин
|1:1
|25’
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Иммобиле Чиро
ассистент Марушич Адам
|2:1
|71’
|Габаррон Патрик Хиль
|59’
|65’
|Марлон
|68’
|Мба Обьянг Педро
|Лейва Лукас
|75’
|90+2’
|Феррари Джанмарко
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Хараслин Лукаш
|Дефрель Грегуар
|Пароло Марко
|Габаррон Патрик Хиль
|67’
|Кайседо Фелипе
|Корреа Хоакин
|67’
|Лулич Сенад
|Лаццари Мануэль
|75’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|76’
|76’
|Бога Жереми
|Траоре Хамед
|76’
|Лопес Максим
|Мба Обьянг Педро
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|86’
|90+1’
|Распадори Джакомо
|Мюльдюр Мерт
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|20
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|1
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|16
|Фолы
|15
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|9
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|0
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|3
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Обе команды явно будут стараться набрать очки, в атаке как «Лацио», так и «Сассуоло» впечатляют, так что есть смысл рассчитывать на голы.
Мы считаем, что матч будет результативным.«Лацио» проводит первый круг явно ниже своих возможностей – команда Симоне Индзаги находится лишь на седьмом месте в таблице. Пока надежды на финиш в зоне Лиги Чемпионов у «орлов» еще наверняка есть – четвертая «Рома» имеет всего на три балла меньше, но в конкурентах у римлян «Аталанта» и «Ювентус», так что легкой борьба точно не будет.
На неделе «Лацио» добыл путевку в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв дома со счетом 2:1 «Парму
Обе команды явно будут стараться набрать очки, в атаке как «Лацио», так и «Сассуоло» впечатляют, так что есть смысл рассчитывать на голы.
Мы считаем, что матч будет результативным.«Лацио» проводит первый круг явно ниже своих возможностей – команда Симоне Индзаги находится лишь на седьмом месте в таблице. Пока надежды на финиш в зоне Лиги Чемпионов у «орлов» еще наверняка есть – четвертая «Рома» имеет всего на три балла меньше, но в конкурентах у римлян «Аталанта» и «Ювентус», так что легкой борьба точно не будет.
На неделе «Лацио» добыл путевку в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв дома со счетом 2:1 «Парму