В 25 Рейна Пепе Голов пропущено: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 4 Габаррон Патрик Хиль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 67

П 77 Марушич Адам Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 26 Раду Штефан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 11 Корреа Хоакин Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 67

П 29 Лаццари Мануэль Ударов всего: 3 Всего навесов: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 75

П 6 Лейва Лукас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 76

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 55 Фурланетто Алессио

З 13 Армини Николо

З 14 Худт Уэсли

П 19 Лулич Сенад Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15

П 16 Пароло Марко Выносы: 3 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 23

П 7 Перейра Андреас

П 96 Фарес Мохаммед

П 53 Чиж Шимон

П 18 Эскаланте Гонсало Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 14

Н 20 Кайседо Фелипе Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 23