В 95 Голлини Пьерлуиджи Фолов заработано: 1 Спасений: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 97

П 8 Госенс Робин Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 91

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 91

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 97

З 2 Толой Рафаэль Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 97

П 33 Хатебур Ханс Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 67

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 2 Отборы: 7 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 97

Н 72 Иличич Йосип Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 82

П 32 Пессина Маттео Фолов совершено: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 11 Фройлер Ремо Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 97

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 27 Депаоли Фабио

З 13 Кальдара Маттиа Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 6

З 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 30

З 6 Паломино Хосе Луис Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 6

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 18 Малиновский Руслан Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 7

П 59 Миранчук Алексей

Н 7 Ламмерс Сэм