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Милан - Аталанта
Рома - Специа
Удинезе - Интер
Фиорентина - Кротоне

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Аталанта

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Мелбет 3.09 3.69 2.29
Лига ставок 3.45 3.65 2.18
    Еще
     
    38' Эрнандес Тео (19)
     
    46' Мейте Суалихо (18) уходит с поля, Диас Браим (21) вышел на поле
     
    51' Кессье Франк (79)
     
    57' Калулу Пьер (20) уходит с поля, Мусаккьо Матео (22) вышел на поле
     
    2
    70' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Ребич Анте (12) вышел на поле
    70' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Манджукич Марио (9) вышел на поле
     
    26' (0:1) Ромеро Кристиан (17) (Госенс Робин (8))
     
    53' (0:2) Иличич Йосип (72)
     
    67' Хатебур Ханс (33) уходит с поля, Мехле Йоаким (3) вышел на поле
     
    77' (0:3) Сапата Дуван (91) (Ромеро Кристиан (17))
     
    83' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
     
    84' Госенс Робин (8)
     
    3
    90+1' Госенс Робин (8) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
    90+1' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Малиновский Руслан (18) вышел на поле
    90+1' Джимсити Берат (19) уходит с поля, Кальдара Маттиа (13) вышел на поле
    Голы
    26’ 0:1 Ромеро Кристиан
    ассистент Госенс Робин
    53’ 0:2(П) Иличич Йосип
    77’ 0:3 Сапата Дуван
    ассистент Ромеро Кристиан
    Наказания
    Эрнандес Тео 38’
    Кессье Франк 51’
    84’ Госенс Робин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Диас Браим Мейте Суалихо 46’
    Мусаккьо Матео Калулу Пьер 57’
    67’ Мехле Йоаким Хатебур Ханс
    Ребич Анте Леау Рафаэл 70’
    Манджукич Марио Кастильехо Самуэль 70’
    83’ Муриэль Луис Иличич Йосип
    90+1’ Паломино Хосе Луис Госенс Робин
    90+1’ Малиновский Руслан Пессина Маттео
    90+1’ Кальдара Маттиа Джимсити Берат
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 7
    		11 Фолы 14
    		5 Угловые 7
    		3 Офсайды 1
    		51% Владение мячом 49%
    		4 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    шyм
    шyм ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    24 января в 20:22
    Пока итальянские команды завоевывали престиж в Европе и выигрывали лч, Ювентус пыжился в чемпионате, благо рано вылетал
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Бет Террор (раскрыть)
    24 января в 13:28
    для этого их и покупали... видать на лавке в плейстейшен играли и мячи забивали.
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    24 января в 13:14
      truffagldino
      truffagldino
      24 января в 13:09
      Иличич два момента запорол, вместо паса на Сапату зачем то между ног проверял, второй в касание удар напрашивался убрал под себя.
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      24 января в 12:42
      вот вам и хвалённый Златан и его братва... Говорю же,что без пенальти - не видать Скудетто,как шведско-хорватских ушей. Даже не могу понять,как это не было подарка для Буратино.
      Dima salev
      Dima salev
      24 января в 12:37
      Я не понимаю европейских клубов, зачем они покупают наших игроков. Они знают что не заиграет в европе.
      Аршавин Жирков Павлюченко онив европе показали себя нормально
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      24 января в 11:40
      Миранчук-игры реже деньги те же.
      Бет Террор
      Бет Террор
      24 января в 11:18
      Всё же болеть со скамейки у малины и миранчука получается лучше,чем играть!
      Karkaz
      Karkaz
      24 января в 08:43
      Лучше проиграть 1 раз 0-3, чем три раза по 0-1. На Милан это поражение вообще никак не влияет, как были шансы на победу, так и остаются.
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян
      24 января в 06:17
      Был Милан, да весь вышел
      Против Произвола
      Против Произвола
      24 января в 05:03
      Ахаха), по делом им.
      амурец
      амурец
      24 января в 02:42
      да уж жаль
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      24 января в 00:59
      Название ветки напомнило японские хокку.....

      "Важно ступает
      Цапля по свежему жниву.
      Осень в деревне."

      "На голой ветке
      Ворон сидит одиноко.
      Осенний вечер."

      "Аталанта» в гостях
      разгромила «Милан»,
      Миранчук остался на скамейке."
      feris1
      feris1
      24 января в 00:55
      Что тут удивительного,Аталанта может обыграть кого угодно и где угодно.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      24 января в 00:45, ред.
      Паника и мандраж вселяются в соперников команды в которой есть бывший игрок РПЛ...
      Страшно представить что вскоре ждёт соперников Фиорентины....
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      24 января в 00:43
      Не туда перешел Миранчук-Аталанта уже готовая команда с устоявшейся игрой и составом, ему бы в аналог Монако.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      24 января в 00:20
        протон1
        протон1
        23 января в 23:33
        единственный игрок кто заиграл был аршавин. и то на замену выходил. миранчук ты атрофируешься скоро и уже в нашем чемпионате не нужен
        протон1
        протон1
        23 января в 23:32
        ну не умеют играть наши там. уровни не те.
        killofwrathx
        killofwrathx ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        23 января в 23:26
        Ну да, минуты две)
        Бубнин
        Бубнин
        23 января в 23:00
        Алексей руководил игрой со скамейки.
        MaxRnD
        MaxRnD
        23 января в 22:52
        Милану надо избавляться от чёрного балласта
        Boricku
        Boricku
        23 января в 22:46
        Миранчуку пора вертаться в рпл, в серии а - только лавку протирать его доля.
        shlifen
        shlifen
        23 января в 22:28
        Милан очень разочаровал, начали вроде-бы не плохо, но потом Аталанта натурально переломила ход матча. Думаю такое поражение - отличная "прививка от зазнайства" для Пиоли. Поскольку объективно говоря, Гасперини как тренер посильнее будет. А расчитывать на то что Златан и Тэо Эрнандес будут стабильно набирать очки, а Пиоли сможет расслабиться - гиблое дело. Может 0-3 это и жестковато, но 0-2 Милан вполне заслужил по такой игре... =( Бергамаски в этом матче явно немного перестроились под Милан, поскольку мы и Малиновского и Миранчука не увидели в основе - украинец на пару минут только вышел. Ну и в обороне у Милана беда, третий гол с разрезающей всю линию защиты передачей это как констатация факта...
        Аталанта продолжает подтверждать свою репутацию команды способной взять победу в одном отдельно взятом матче у любого соперника... Ну а Милану пора просыпаться, новички в команду пришли - теперь пора показывать игру и результаты...
        ошалевший
        ошалевший
        23 января в 22:24
        пенсионеры не затащили,может надо брать помоложе,лет так 32
        шyм
        шyм
        23 января в 22:21
        Притендент то липовый
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        23 января в 22:18
        Что это за серия А ?
        Дворовый футбол какой то ...
        А если б Миранчука выпустили ? Вообще бы Милан 0 - 7 продул !
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        23 января в 22:17
        Как многие и ждали, Милан потихоньку сдает позиции..
        Двум командам из лч проиграли.
        Все таки опыт, очень многое решает, а у Милана кроме Ибры по сути никто и в лч не играл, не говоря уже о трофеях.
        Все равно, миланцы молодцы. Если попадут в лч, это уже будет большой успех)
        Comentarios
        Comentarios
        23 января в 22:08
        Аталанта играла на кураже
        RamonCSKA
        RamonCSKA
        23 января в 22:07
        В важные матчи выходят лучшие, Миранчук к нии не.относится, все таки иличич борется за мяч как бультерьер, а Миранчук более тонкий и изящный футболист,
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