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0 : 3
завершен
23 января 2021, 20:00
суббота
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Стадион Джузеппе Меацца
|26’
|0:1
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Ромеро Кристиан
ассистент Госенс Робин
|53’
|0:2(П)
|Иличич Йосип
|77’
|0:3
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Сапата Дуван
ассистент Ромеро Кристиан
|Эрнандес Тео
|38’
|Кессье Франк
|51’
|84’
|Госенс Робин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Диас Браим
|Мейте Суалихо
|46’
|Мусаккьо Матео
|Калулу Пьер
|57’
|67’
|Мехле Йоаким
|Хатебур Ханс
|Ребич Анте
|Леау Рафаэл
|70’
|Манджукич Марио
|Кастильехо Самуэль
|70’
|83’
|Муриэль Луис
|Иличич Йосип
|90+1’
|Паломино Хосе Луис
|Госенс Робин
|90+1’
|Малиновский Руслан
|Пессина Маттео
|90+1’
|Кальдара Маттиа
|Джимсити Берат
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|14
|Удары по воротам
|18
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|2
|Удары в створ
|7
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|11
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Двум командам из лч проиграли.
Все таки опыт, очень многое решает, а у Милана кроме Ибры по сути никто и в лч не играл, не говоря уже о трофеях.
Все равно, миланцы молодцы. Если попадут в лч, это уже будет большой успех)
Двум командам из лч проиграли.
Все таки опыт, очень многое решает, а у Милана кроме Ибры по сути никто и в лч не играл, не говоря уже о трофеях.
Все равно, миланцы молодцы. Если попадут в лч, это уже будет большой успех)
Аталанта продолжает подтверждать свою репутацию команды способной взять победу в одном отдельно взятом матче у любого соперника... Ну а Милану пора просыпаться, новички в команду пришли - теперь пора показывать игру и результаты...
Аталанта продолжает подтверждать свою репутацию команды способной взять победу в одном отдельно взятом матче у любого соперника... Ну а Милану пора просыпаться, новички в команду пришли - теперь пора показывать игру и результаты...