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Милан - Интер
Парма - Удинезе
Аталанта - Наполи
Беневенто - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Интер

Милан Логотип футбольный клуб Милан 0:3 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Милан
Интер
0 : 3
завершен
21 февраля 2021, 17:00
воскресенье
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Италия. Серия А 2020/2021, 23 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 16:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.963.781.98
Fonbet Live! 74.00 17.00 1.03
Мелбет 4.28 3.82 1.87
Лига ставок 4.20 3.95 1.89
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    12' Кьер Симон (24)
     
    56' Салемакерс Алексис (56)
     
    2
    67' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Леау Рафаэл (17) вышел на поле
    67' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Мейте Суалихо (18) вышел на поле
     
    75' Ибрагимович Златан (11) уходит с поля, Кастильехо Самуэль (7) вышел на поле
     
    5' (0:1) Мартинес Лаутаро (10) (Лукаку Ромелу (9))
     
    22' Хакими Ашраф (2)
     
    57' (0:2) Мартинес Лаутаро (10) (Перишич Иван (14))
     
    66' (0:3) Лукаку Ромелу (9) (Перишич Иван (14))
     
    3
    78' Перишич Иван (14) уходит с поля, Дармиан Маттео (36) вышел на поле
    78' Эриксен Кристиан (24) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
    78' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
     
    83' Хакими Ашраф (2) уходит с поля, Янг Эшли (15) вышел на поле
     
    86' Барелла Николо (23) уходит с поля, Видаль Артуро (22) вышел на поле
    Голы
    5’ 0:1 Мартинес Лаутаро
    ассистент Лукаку Ромелу
    57’ 0:2 Мартинес Лаутаро
    ассистент Перишич Иван
    66’ 0:3 Лукаку Ромелу
    ассистент Перишич Иван
    Наказания
    Кьер Симон 12’
    22’ Хакими Ашраф
    Салемакерс Алексис 56’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Леау Рафаэл Салемакерс Алексис 67’
    Мейте Суалихо Тонали Сандро 67’
    Кастильехо Самуэль Ибрагимович Златан 75’
    78’ Дармиан Маттео Перишич Иван
    78’ Гальярдини Роберто Эриксен Кристиан
    78’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
    83’ Янг Эшли Хакими Ашраф
    86’ Видаль Артуро Барелла Николо
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 16
    		8 Удары в створ 6
    		9 Фолы 10
    		7 Угловые 7
    		2 Офсайды 1
    		60% Владение мячом 40%
    		3 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Roger Young
    Roger Young
    22 февраля в 10:42
    Класс, очень рад!
    galem72
    galem72
    22 февраля в 09:49
    Доннарумме нужно срочно повысить з/п, а то мало шаров вынимает. Жаль, конечно, что Милан проиграл, да ещё с таким счётом. Надеюсь, в атаке прибавят. Ибра — монстр, но уже не тот. Вряд ли сто́ит выпускать его со старта в таких сложных и важных замесах.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ goalaktika (раскрыть)
    22 февраля в 09:18
    Особенно в Германии и Италии, по 9 раз подряд брали свой чемпионат.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
    22 февраля в 09:15
    Это у Интера корона слетела, но ничего в этом году точно не останутся без скудетто.
    112910415
    112910415
    22 февраля в 07:07
    заявка на окончательный успех
    football is a great game
    football is a great game
    21 февраля в 22:20
    Ни дерби Делла Мадоннина, а дерби Самира Хандановича , по сегодняшней игре именно так ! Очень понравились Эриксен с Перишичем сегодня , как влитые были , ну ведь могут же ёмаё... С уверенной победой болельщиков Интера!
    goalaktika
    goalaktika
    21 февраля в 22:03, ред.
    Не важно кто выиграл, важно то что кто-то другой наконец-то стал единоличным лидером и возможно станет победителем в серии А .
    И ещё.. хотелось бы
    в бундестаге и в лиге1 что-то поменяется.
    Монотонность этих лиг , многим стал совсем не интересно
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    21 февраля в 22:00
    Хоть где-то МЮ станет чемпионом.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    21 февраля в 21:50
    Берлускони посоветовал Ибрагимовичу завершить карьеру в Милане
    Златан пока не собирается "вешать бутсы на гвоздь".

    Бывший президент Милана, ныне владеющий клубом Серии Б Монцой, Сильвио Берлускони дал ценный совет форварду Златану Ибрагимовичу.

    "Я считаю, что Ибрагимович должен завершить свою феноменальную карьеру на самом высоком уровне.

    Я советую ему сделать это именно в Милане, на мажорной ноте", — сказал Берлускони в интервью Football Italia.

    К слову, Берлускони не против видеть Златана в Монце, если клуб выйдет в Серию А в следующем сезоне.

    Отметим, что в Монце и без Златана хватает звездных футболистов. В атаке клуба играют Кенвин-Принс Боатенг и Марио Балотелли.

    Ранее сообщалось, что Милан готов предложить Ибрагимовичу новый контракт.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    21 февраля в 21:38
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    21 февраля в 21:31
    Новый вариант футбольной карты Италии:
    протон1
    протон1
    21 февраля в 20:59
    интер сейчас в глубоком кризисе. нет спонсоров
    протон1
    протон1
    21 февраля в 20:58
    а еще я помню как интер образовался. первый клуб был интернациональный создан в мире. и какие звезды были приглашены.
    протон1
    протон1
    21 февраля в 20:58
    эх были времена милана. гудели в европе с карло анчелотти.
    A.S.A
    A.S.A
    21 февраля в 20:47
    Всех черно-синих с победой, очень важная победа мало того, что победа в дерби всегда приятна, так еще и отрыв от прямого конкурента увеличили!
    Ханданович выдал отличный матч, связка Лукаку Мартинес как всегда на высоте, плюс еще Эриксен и Перишич отыграли отличный матч
    Красно-черным не растраиваться, команда у вас в этом сезоне уже прыгнула выше головы, летом нужно точечно усилиться и все должно быть хорошо. Рад что оба Миланских клуба вернулись после спада,тем интересней будет борьба в СерииА
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 февраля в 20:36
    Для Милана борьба за корону еще не окончена, но команда испытывает проблемы по части результатов в последнее время. Игра при этом не сильно проседает.
    feris1
    feris1
    21 февраля в 19:55
    Шо то Милан поплыл в последнее время.
    Ozabot
    Ozabot
    21 февраля в 19:34
    В принципе, норм. Ханданович крут. Продавить оборону и полузащиту «Интера» удалось, а там уже напы слили моменты. Но игра была в целом хорошая, если так же играть и активно атаковать, то все будет норм. В отличие от первой игры, где «Интер» был явно сильнее, хоть и проиграл, то тут «Милан» выглядел лучше, а голы пришли уже на контратаках.
    матос
    матос ответ Milаn-f (комментарий удален) (раскрыть)
    21 февраля в 19:27
    Удачи вам и терпения!
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
    21 февраля в 19:20
    в прошлом году китайцы два матча без шансов Сарри слили со четом 4-1
    Чойбалсан
    Чойбалсан ответ Авторитет не пропьёшь (комментарий удален) (раскрыть)
    21 февраля в 19:20
    Все только на доминаторов настраиваются. Интер много лет без побед, отсюда и недооценка.
    матос
    матос ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
    21 февраля в 19:19
    Будем надеяться , камрад.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    21 февраля в 19:19
    Интер на всех порах мчится к своему чемпионству! А в последний раз они брали Скудетто ещё при Моуриньо. С заслуженной и разгромной победой, тиффози нерадзурри!
    Чойбалсан
    Чойбалсан ответ fanliverpoolfan28 (комментарий удален) (раскрыть)
    21 февраля в 19:18
    В том матче затопили Аталанту как конкурента Интера.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ allemz (раскрыть)
    21 февраля в 19:12
    Думаю, не в волнении дело, а в том, что у него координация движений хромает из-за того, что у него нет баланса между верхней частью тела и нижней.
    allemz
    allemz
    21 февраля в 19:06
    Печально, конечно, для Милана и фанатов. Интер, скорее всего, чемпион. Запас прочности и класс сделали свое дело.
    Maximiliano_777
    Maximiliano_777
    21 февраля в 19:05
    Поздравляю черно-синих братьев. Надеюсь, наверстаем вылет из других турниров завоеванием золота. Нельзя упускать такую возможность.
    allemz
    allemz ответ lobsterdam (раскрыть)
    21 февраля в 19:04
    Чрезмерное волнение всегда при нем было, где бы не играл.
    lobsterdam
    lobsterdam
    21 февраля в 19:03, ред.
    Сборная ветеранов Манчестер Юнайтед ( и еще не все вышли на поле!) под руководством бывшего тренера Челси одолела соседей в захватывающем по накалу поединке. А Лукака как страдал падучей, так и не вылечился, то на мяч наступит, то споткнется, то еще что ...
    волгодон 2
    волгодон 2
    21 февраля в 19:02
    напрашивалось такое
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