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0 : 3
завершен
21 февраля 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 16:55
|5’
|0:1
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Мартинес Лаутаро
ассистент Лукаку Ромелу
|57’
|0:2
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Мартинес Лаутаро
ассистент Перишич Иван
|66’
|0:3
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Лукаку Ромелу
ассистент Перишич Иван
|Кьер Симон
|12’
|22’
|Хакими Ашраф
|Салемакерс Алексис
|56’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Леау Рафаэл
|Салемакерс Алексис
|67’
|Мейте Суалихо
|Тонали Сандро
|67’
|Кастильехо Самуэль
|Ибрагимович Златан
|75’
|78’
|Дармиан Маттео
|Перишич Иван
|78’
|Гальярдини Роберто
|Эриксен Кристиан
|78’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|83’
|Янг Эшли
|Хакими Ашраф
|86’
|Видаль Артуро
|Барелла Николо
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|15
|Удары по воротам
|16
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|8
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|1
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|3
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|1
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Ханданович выдал отличный матч, связка Лукаку Мартинес как всегда на высоте, плюс еще Эриксен и Перишич отыграли отличный матч
Красно-черным не растраиваться, команда у вас в этом сезоне уже прыгнула выше головы, летом нужно точечно усилиться и все должно быть хорошо. Рад что оба Миланских клуба вернулись после спада,тем интересней будет борьба в СерииА
Ханданович выдал отличный матч, связка Лукаку Мартинес как всегда на высоте, плюс еще Эриксен и Перишич отыграли отличный матч
Красно-черным не растраиваться, команда у вас в этом сезоне уже прыгнула выше головы, летом нужно точечно усилиться и все должно быть хорошо. Рад что оба Миланских клуба вернулись после спада,тем интересней будет борьба в СерииА