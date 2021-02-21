В 1 Ханданович Самир Выносы: 1 Спасений: 8 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 6 де Врей Стефан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 4 Выносы: 9 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 2 Хакими Ашраф Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 83

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 42 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 86

П 77 Брозович Марцело Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 78

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 78

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило

З 36 Дармиан Маттео Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

З 11 Коларов Александар

З 13 Раноккья Андреа

З 15 Янг Эшли Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

П 8 Весино Матиас

П 22 Видаль Артуро Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

П 5 Гальярдини Роберто Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

Н 99 Пинамонти Андреа

Н 7 Санчес Алексис Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11